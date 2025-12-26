FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

Homeभारत

भारत

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें... आज से ट्रेन टिकट हो जाएगी महंगी, जानें कितना रुपये का होगा बदलाव?

रेल मंत्रालय द्वारा इस साल दूसरी बार ट्रेन टिकट के किराए में इजाफा किया गया है. बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो गया है. मंत्रालय इससे पहले भी एक बार किराया बढ़ा चुका है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Dec 26, 2025, 06:30 AM IST

यात्रीगण कृप्या ध्यान दें... आज से ट्रेन टिकट हो जाएगी महंगी, जानें कितना रुपये का होगा बदलाव?

Railway fare hike India

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियो के लिए बड़ी खबर है. दरअसल आज के बाद अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले टिकट खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चुकाने पड़ेगा. रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. रेल मंत्रालय के अनुसार नए किराएं 26 दिसंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं. बता दें कि 21 दिसंबर को मंत्रालय द्वारा किराया बढ़ाने की घोषणा की गई थी.

न्यूज एजेंशी की रिपोर्ट

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि, 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा. साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है.

इस साल दूसरी बार संसोधन

रेल मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस साल दूसरी बार रेल यात्रा के किराएं में संसोधन किया जा रहा है. ससे पहले जुलाई 2025 में भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई थी. मंत्रालय का कहना है कि किराया बढ़ाने का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता और रेलवे के संचालन खर्च के बीच संतुलन बनाना है.

कितना बढ़ेगा किराया

मंत्रालय के अनुसार, उपनगरीय सेवाओं (Suburban Services) और सीजन टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. साधारण नॉन-एसी ट्रेनों में दूसरे दर्जे (Second Class) के लिए 215 किलोमीटर तक किराये में बदलाव नहीं होगा. 216 से 750 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपये 751 से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपये 1251 से 1750 किलोमीटर पर 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
MORE
Advertisement
धर्म
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
MORE
Advertisement