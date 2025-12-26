यात्रीगण कृप्या ध्यान दें... आज से ट्रेन टिकट हो जाएगी महंगी, जानें कितना रुपये का होगा बदलाव?

रेल मंत्रालय द्वारा इस साल दूसरी बार ट्रेन टिकट के किराए में इजाफा किया गया है. बढ़ा हुआ किराया आज से लागू हो गया है. मंत्रालय इससे पहले भी एक बार किराया बढ़ा चुका है.

ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियो के लिए बड़ी खबर है. दरअसल आज के बाद अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले टिकट खरीदने के लिए ज्यादा पैसा चुकाने पड़ेगा. रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट किराए में बढ़ोतरी को लेकर औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है. रेल मंत्रालय के अनुसार नए किराएं 26 दिसंबर 2025 से लागू होने जा रहे हैं. बता दें कि 21 दिसंबर को मंत्रालय द्वारा किराया बढ़ाने की घोषणा की गई थी.

न्यूज एजेंशी की रिपोर्ट

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक नई व्यवस्था के तहत साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. हालांकि, 216 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर किराया बढ़ेगा. साधारण श्रेणी में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन-एसी और सभी एसी श्रेणियों में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है.

इस साल दूसरी बार संसोधन

रेल मंत्रालय की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस साल दूसरी बार रेल यात्रा के किराएं में संसोधन किया जा रहा है. ससे पहले जुलाई 2025 में भी यात्री किराए में बढ़ोतरी की गई थी. मंत्रालय का कहना है कि किराया बढ़ाने का मकसद यात्रियों की वहन क्षमता और रेलवे के संचालन खर्च के बीच संतुलन बनाना है.

कितना बढ़ेगा किराया

मंत्रालय के अनुसार, उपनगरीय सेवाओं (Suburban Services) और सीजन टिकटों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे रोज़ाना यात्रा करने वाले यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े. साधारण नॉन-एसी ट्रेनों में दूसरे दर्जे (Second Class) के लिए 215 किलोमीटर तक किराये में बदलाव नहीं होगा. 216 से 750 किलोमीटर की दूरी पर 5 रुपये 751 से 1250 किलोमीटर पर 10 रुपये 1251 से 1750 किलोमीटर पर 15 रुपये और 1751 से 2250 किलोमीटर की यात्रा पर 20 रुपये की बढ़ोतरी होगी.

