वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नए साल पर कटरा के लिए चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें

उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

भारत-पाक सीजफायर पर नया खुलासा, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने ट्रंप के दावों की खोली पोल

बिजनेस में हुआ 2 करोड़ का नुकसान, लेकिन नहीं मानी हार; आज बना दी 15 करोड़ की कंपनी

1 जनवरी 2026 से बदल जाएंगे ये 10 बड़े नियम, आम लोगों पर होगा इसका सीधा असर

फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा? 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की टिकीं है नजरें, जानिए क्या है अपडेट

भारत

भारत

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नए साल पर कटरा के लिए चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें

Vaishno Devi Yatra: नए साल पर वैष्णो देवी यात्रियों के लिए रेलवे ने दिल्ली-कटरा के बीच स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. सुरक्षा और सुविधाओं के बीच श्रद्धालुओं की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है.

Latest News

राजा राम

Updated : Dec 27, 2025, 11:46 PM IST

वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, नए साल पर कटरा के लिए चलाई गईं स्पेशल ट्रेनें
Vaishno Devi Yatra: नववर्ष के आगमन के साथ ही मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होने लगा है. हर साल की तरह इस बार भी नए साल पर बड़ी संख्या में भक्त कटरा पहुंच रहे हैं. हालांकि, बीते वर्ष की तुलना में इस बार यात्रियों की संख्या थोड़ी कम देखी जा रही है. इसका मुख्य कारण कटरा तक रेल सेवाओं का पूरी तरह से बहाल न होना है. इसी को देखते हुए रेलवे ने श्रद्धालुओं को राहत देते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. 

श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है

दरअसल, नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है. 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक दिल्ली और कटरा के बीच विशेष रेल सेवाएं शुरू की गई हैं. माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है. दरअसल, कठुआ में हुई भारी बारिश के चलते रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचा था, जिसे अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सका है. इसी वजह से कटरा के लिए सीमित संख्या में ही ट्रेनें चल रही थीं. इसका सीधा असर वैष्णो देवी यात्रा पर पड़ा और श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई. बावजूद इसके, नववर्ष को देखते हुए रेलवे विभाग ने स्पेशल ट्रेनें चलाकर स्थिति को संभालने की कोशिश की है.

यह भी पढ़ें: उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को मिली राहत पर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

अलर्ट मोड पर हैं खुफिया एजेंसियां

श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस, सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर हैं. वहीं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और स्थानीय प्रशासन की ओर से यात्रियों के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं. यात्रा मार्ग, भवन और भैरव घाटी क्षेत्र में व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है. फिलहाल प्रतिदिन यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 20 हजार से बढ़कर 26 हजार के बीच पहुंच गई है. श्रद्धालु आधार शिविर कटड़ा पहुंचकर पंजीकरण करवा रहे हैं और आरएफआईडी यात्रा कार्ड लेकर पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भवन की ओर रवाना हो रहे हैं. यात्रा पूरी करने के बाद श्रद्धालु कटरा के बाजारों में प्रसाद और अन्य सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं, जिससे स्थानीय बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है. 

