अब सफर में प्यास बुझाना होगा सस्ता, Indian Railways ने घटाए रेल नीर के दाम

रेलवे ने रेल नीर और दूसरी कई पैकेज्ड पानी की बोतलों के दाम घटा दिए हैं, जानें अब कितने रुपयों में सफर के दौरान पानी पी सकेंगे आप...

भारतीय रेल ने अपने यात्रियों को नया सरप्राइज दिया है. हाल ही में की गई जीएसटी कटौती के बाद रेलवे ने रेल नीर और ट्रेनों-रेलवे स्टेशनों में बिकने वाले दूसरे चुनिंदा पैकेज्ड पानी की कीमतों को घटा दिया है.

20 सितंबर 2025 को जारी एक नोटिस में रेलवे बोर्ड ने सभी महाप्रबंधकों और आईआरसीटीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निर्देश दिया कि रेल नीर की एमआरपी ₹15 से घटकर ₹14 प्रति लीटर और 500 मिलीलीटर की बोतल के लिए ₹10 से घटकर ₹9 हो जाएगा. पानी की बोतल के लिए घटी हुई यह कीमत न सिर्फ रेल नीर पर लागू होगा बल्कि रेलवे परिसर और ट्रेनों में बेचे जाने वाले दूसरे आईआरसीटीसी और रेलवे अप्रूव्ड बोत.लबंद पानी के ब्रांडों पर भी लागू होगा.

नोटिस में कहा गया कि इस फैसले से यह सुनिश्चित होता है कि यात्रियों को जीएसटी में कटौती का सीधा फायदा मिले. नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, जो भारतीय रेलवे की कर बचत को बिना किसी देरी के सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता को दिखाता है.

आईआरसीटीसी का प्रमुख उत्पाद है रेल नीर

रेल नीर को 2003 में लॉन्च किया गया था और अब यह आईआरसीटीसी का एक प्रमुख उत्पाद है. इसे यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने और रेल यात्रा के दौरान सुरक्षित पेयजल की गारंटी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसका पहला प्रोडक्शन प्लांट नई दिल्ली और निज़ामुद्दीन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को राजधानी और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में पानी की आपूर्ति के लिए पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में स्थापित किया गया था.

पिछले कुछ साल में रेल नीर ट्रेनों में विश्वसनीय और स्वच्छ पेयजल का दूसरा नाम बन गया है और अब कीमतों में कमी की वजह से यह पहले से कहीं अधिक सुलभ हो गया है. यात्रा की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में बोतलबंद पानी जैसी रोजमर्रा की चीजों पर मामूली छूट भी यात्रियों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है. रेल नीर की कीमतों में कटौती भारत भर के लाखों लोगों के लिए यात्रा के अनुभव को आसान बनाने की दिशा में एक छोटा लेकिन सार्थक कदम है.

