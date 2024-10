Indian Railways Ticket Reservation: भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब यात्रियों को चार महीने यानि 120 दिन पहले टिकट बुकिंग करने की सुविधा के बजाय केवल 60 दिन पहले ही बुकिंग करनी होगी. रेल मंत्रालय ने गुरुवार को एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर इसकी जानकारी दी है.

1 नवंबर 2024 से लागू होगा नया नियम

रेलवे की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा. मौजूदा समय में रेलवे यात्रियों को 120 दिन पहले टिकट बुक करने की सुविधा देता है, लेकिन अब यह समय सीमा घटाकर 60 दिन कर दी गई है. हालांकि, 31 अक्टूबर 2024 तक की गई सभी बुकिंग 120 दिनों के आधार पर ही होंगी और उनमें कोई बदलाव नहीं होगा.

किन ट्रेनों पर नहीं होगा असर

नए नियम के तहत कुछ विशेष ट्रेनों, जैसे ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में पहले से ही सीमित बुकिंग अवधि है जिसके कारण उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा. इसके अलावा, विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिन पहले टिकट बुक करने की सीमा भी बरकरार रहेगी.

#IndianRailways has shortened the Advance Reservation Period (ARP) from 120 to 60 days, effective from November 1.



However, all the bookings done up to 31st October this year will remain intact. @RailMinIndia said, there will be no change in the case of limit of 365 days for… pic.twitter.com/sAZcGxTlap