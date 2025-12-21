Indian Railways: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! ट्रेन से सफर होगा थोड़ा महंगा, इस दिन से होंगे नए रेट लागू

भारतीय रेलवे ने ट्रेन किराए में सीमित बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है. यह बदलाव 26 दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा.

देश में रेल यात्रा आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी है. हर दिन लाखों यात्री ट्रेनों से छोटे और बड़े शहरों के बीच सफर करते हैं. यात्रियों से जुड़ी इसी व्यवस्था में भारतीय रेलवे ने किराए को लेकर एक नया फैसला लिया है. यह बदलाव 26 दिसंबर 2025 से लागू किया जाएगा. रेलवे ने साफ किया है कि इस फैसले का असर केवल लंबी दूरी की यात्राओं पर पड़ेगा, जबकि कम दूरी के यात्रियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.

यह बदलाव सभी लंबी दूरी के रूट्स पर लागू होगा

भारतीय रेलवे ने ट्रेन किराए में सीमित बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है. यह बदलाव 215 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले यात्रियों पर लागू होगा. रेलवे का कहना है कि रोजाना यात्रा करने वाले यात्रियों को ध्यान में रखते हुए छोटी दूरी के सफर को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है. नए नियमों के तहत सामान्य श्रेणी की ट्रेनों में अब यात्रियों को प्रति किलोमीटर 1 पैसा अतिरिक्त देना होगा. वहीं मेल, एक्सप्रेस और एसी ट्रेनों में किराया प्रति किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है. यह बदलाव सभी लंबी दूरी के रूट्स पर लागू होगा.

किराया लगभग 20 रुपये तक बढ़ सकता है

अगर दूरी के हिसाब से बात करें तो 1000 किलोमीटर की यात्रा करने पर नॉन-एसी ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को करीब 10 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. वहीं राजधानी, वंदे भारत और अन्य प्रीमियम ट्रेनों में यही दूरी तय करने पर किराया लगभग 20 रुपये तक बढ़ सकता है. हालांकि रेलवे का मानना है कि यह बढ़ोतरी यात्रियों पर ज्यादा बोझ नहीं डालेगी. रेलवे ने यह भी साफ किया है कि 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों से किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसका सीधा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो रोज ऑफिस, पढ़ाई या छोटे शहरों के बीच ट्रेन से अप-डाउन करते हैं. ऐसे यात्रियों के लिए टिकट की कीमत पहले जैसी ही बनी रहेगी.

सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, किराए में यह मामूली बढ़ोतरी संसाधनों को बेहतर बनाने और सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जरूरी है. साथ ही, लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का इस्तेमाल यात्री सुविधाओं को सुधारने में किया जाएगा. इस फैसले के जरिए रेलवे ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आम यात्रियों को राहत देते हुए सिस्टम को संतुलित तरीके से मजबूत किया जा सकता है.

