FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

Dhanteras best Time for Shopping: धनतेरस पर खरीदारी का सबसे शुभ समय क्या है आज? जान लें कब खरीदें सोना-चांदी या बर्तन

Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीजफायर तोड़ अफगानिस्तान पर की एयर स्ट्राइक

धनतेरस-दिवाली पर जप लें ये पावरफुल मंत्र, सौभाग्य, खुशी और धन लेकर आएंगी मां लक्ष्मी  

Dhanteras Niyam: आज धनतेरस पर इस दिशा में दीपक न जलाएं, वरना राहु परिवार को कर देगा तबाह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

दिल्ली में दिवाली से पहले प्रदूषण का तांडव, 390 पहुंचा AQI; जानें जहरीली चादर में लिपटी राजधानी का हाल

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

Burn Relief Tips: पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग 

पटाखे से जलाते ही इन 4 में से कोई भी उपाय करें, जलन से तुरंत मिलेगी राहत और नहीं पड़ेगा कोई दाग

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव

Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम

Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Happy Dhanteras Wishes &amp; Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश

Homeभारत

भारत

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

दीपावली के दिन दिल्ली क्षेत्र में कई रेलवे टिकट काउंटर बंद रहेंगे. उत्तर रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए सुबह के समय ही टिकट आरक्षण कर लें.

Latest News

राजा राम

Updated : Oct 18, 2025, 07:45 AM IST

Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Indian Railways Train Ticket: दीपावली के दिन अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं और टिकट काउंटर से रिजर्वेशन करवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि  दिवाली के दिन दिल्ली क्षेत्र में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सेवाएं सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेंगी. यानी कई टिकट काउंटर शाम तक बंद हो जाएंगे, जिससे टिकट बुकिंग प्रभावित हो सकती है.

आरक्षण केंद्रों पर सेवाएं दोपहर 2 बजे तक ही उपलब्ध

उत्तर रेलवे के मुताबिक, कुछ प्रमुख आरक्षण केंद्र जैसे आईआरसीए भवन, दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालय दीपावली के दिन शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, अन्य कई आरक्षण केंद्रों पर सेवाएं दोपहर 2 बजे तक ही उपलब्ध होंगी. जिन केंद्रों पर 2 बजे के बाद टिकट नहीं मिलेंगे, उनमें सरोजनी नगर, कीर्ति नगर, शकूरबस्ती, शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स और आईआरसीए/आईटीबी शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट

सुबह के समय टिकट बुकिंग को प्राथमिकता दें

इसके अलावा, कुछ विशेष स्थानों पर स्थित आरक्षण काउंटर पूरे दिन बंद रहेंगे. इनमें संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काउंटर शामिल हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि दीपावली के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी प्रमुख आरक्षण केंद्र सामान्य रूप से खुले रहेंगे. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए सुबह के समय टिकट बुकिंग को प्राथमिकता दें.रेलवे की यह सलाह यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है ताकि त्योहार के मौके पर यात्रा योजनाएं प्रभावित न हों.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Muhurat Trading 2025: दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव
दीपावली पर क्यों होती है मुहूर्त ट्रेडिंग? इस साल समय में भी दिखेगा बड़ा बदलाव
Yam ka diya: छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम
छोटी दिवाली पर नरक चतुर्दशी का दीप जलाते समय न करें ये गलतियां, जानें ले यम का दीया निकालने के ये नियम
Happy Dhanteras Wishes & Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
Happy Dhanteras Wishes &amp; Quotes 2025: घर में हो धन की बरसात.. धनतेरस पर करीबियों को भेजें ये शुभकामना संदेश
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
चीनी जैसा मीठा, फिर भी शुगर कम करने में कारगर क्यों है ये फल? समझें इसके पीछे का साइंस
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE