Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! दीपावली के मौके पर कई रेलवे टिकट काउंटर रहेंगे बंद, रिजर्वेशन कराने से पहले देख लें लिस्ट

दीपावली के दिन दिल्ली क्षेत्र में कई रेलवे टिकट काउंटर बंद रहेंगे. उत्तर रेलवे ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे असुविधा से बचने के लिए सुबह के समय ही टिकट आरक्षण कर लें.
Indian Railways Train Ticket: दीपावली के दिन अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की सोच रहे हैं और टिकट काउंटर से रिजर्वेशन करवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि दिवाली के दिन दिल्ली क्षेत्र में पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) सेवाएं सीमित समय के लिए उपलब्ध रहेंगी. यानी कई टिकट काउंटर शाम तक बंद हो जाएंगे, जिससे टिकट बुकिंग प्रभावित हो सकती है.
उत्तर रेलवे के मुताबिक, कुछ प्रमुख आरक्षण केंद्र जैसे आईआरसीए भवन, दिल्ली जंक्शन (पुरानी दिल्ली) और हजरत निजामुद्दीन आरक्षण कार्यालय दीपावली के दिन शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे. वहीं, अन्य कई आरक्षण केंद्रों पर सेवाएं दोपहर 2 बजे तक ही उपलब्ध होंगी. जिन केंद्रों पर 2 बजे के बाद टिकट नहीं मिलेंगे, उनमें सरोजनी नगर, कीर्ति नगर, शकूरबस्ती, शाहदरा, गाजियाबाद, कड़कड़डूमा, ओखला, नोएडा, तुगलकाबाद, सब्जी मंडी, आदर्श नगर, लाजपत नगर, रोहिणी, एम्स और आईआरसीए/आईटीबी शामिल हैं.
यह भी पढ़ें: Festival Special Train: नई दिल्ली से सिवान होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंचेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, तुरंत बुक कर ले कंफर्म टिकट
इसके अलावा, कुछ विशेष स्थानों पर स्थित आरक्षण काउंटर पूरे दिन बंद रहेंगे. इनमें संसद भवन, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय), सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के काउंटर शामिल हैं. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि दीपावली के दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक सभी प्रमुख आरक्षण केंद्र सामान्य रूप से खुले रहेंगे. उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए सुबह के समय टिकट बुकिंग को प्राथमिकता दें.रेलवे की यह सलाह यात्रियों की सुविधा और सुगम यात्रा को ध्यान में रखते हुए जारी की गई है ताकि त्योहार के मौके पर यात्रा योजनाएं प्रभावित न हों.
