भारतीय रेलवे ने घने कोहरे के कारण दिल्ली, यूपी, बिहार और पंजाब रूट पर 1 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है.

उत्तर भारत में हर साल सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण रेलगाड़ियों के परिचालन पर भारी असर पड़ता है. इसी को देखते हुए, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए 1 दिसंबर 2025 से लेकर 3 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए कई ट्रेनों को रद्द करने और कुछ के फेरे कम करने का फैसला लिया है.

ट्रेनें रद्द होने का मुख्य कारण

ट्रेनों को रद्द करने और उनके समय में बदलाव करने का मुख्य कारण सर्दी के मौसम में पड़ने वाला घना कोहरा है. कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है, जिससे ट्रेनें धीमी चलानी पड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप देरी होती है और पूरे नेटवर्क का समय सारिणी बिगड़ जाता है.

कितनी ट्रेनें रद्द और प्रभावित

रेलवे ने इस अवधि के दौरान कुल 24 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है. इसके अलावा, 28 से अधिक ट्रेनों के फेरे कम किए गए हैं या उनके रूट में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को अस्थाई रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.

रद्द की गई और प्रभावित होने वाली ट्रेनों में ज़्यादातर वे हैं जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश (UP), बिहार और पंजाब जैसे राज्यों के बीच चलती हैं. ये वे रूट हैं जहां कोहरे का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है.

रद्द की गई 24 ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन संख्‍या 14112 प्रयागराज जं.-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज जं. एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी)-कोलकाता एक्स. - 05.12.25 से 27.02.206 तक ट्रेन संख्‍या 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) एक्स. - 07.12.25 से 01.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 12327 हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 12328 देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस - 03.12.25 से 28.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14003 मालदा टाउन-नई दिल्ली एक्सप्रेस - 06.12.25 से 28.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14004 नई दिल्ली-मालदा टाउन एक्सप्रेस -04.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14523 बरौनी-अम्बाला हरिहर एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14524 अम्बाला-बरौनी हरिहर एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 14617 पूर्णिया कोर्ट-अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 02.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 14618 अमृतसर-पूर्णिया कोर्ट जनसेवा एक्सप्रेस - 01.12.25 से 28.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस - 01.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15904 चंडीगढ-डिब्रूगढ़़ एक्सप्रेस - 03.12.25 से 01.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 15620 कामाख्या-गया एक्सप्रेस - 01.12.25 से 23.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15619 गया-कामाख्या एक्सप्रेस - 02.12.25 से 24.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15621 कामाख्या-आनंद विहार एक्सप्रेस - 04.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 15622 आनंद विहार-कामाख्या एक्सप्रेस - 05.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 26.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस - 02.12.25 से 27.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस - 01.12.25 से 02.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस - 02.12.25 से 03.03.26 तक ट्रेन संख्‍या 18103 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस - 01.12.25 से 25.02.26 तक ट्रेन संख्‍या 18104 अमृतसर-टाटा एक्सप्रेस - 03.12.25 से 27.02.26 तक

इन ट्रेनों के रूट बदले..

ट्रेन संख्‍या 11123 ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 26.02.26 तक प्रत्येक सोमवार और गुरूवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 11124 बरौनी-ग्वालियर एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक मंगल, गुरू और शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 01.03.26 तक प्रत्येक बुध, शुक्र और रविवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 13019 हावड़ा-काठगोदाम बाघ एक्सप्रेस दिनांक 07.12.25 से 22.02.26 तक प्रत्येक रविवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 13020 काठगोदाम-हावड़ा बाघ एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12317 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 07.12.25 से 22.02.26 तक प्रत्येक रविवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12318 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12357 कोलकाता-अमृतसर एक्सप्रेस दिनांक 06.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12358 अमृतसर-कोलकाता एक्सप्रेस दिनांक 08.12.25 से 02.03.26 तक प्रत्येक सोमवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 22405 भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 04.12.25 से 26.02.26 तक प्रत्येक गुरूवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 22406 आनंद विहार-भागलपुर गरीबरथ एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12505 कामाख्या-आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक रवि और बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12506 आनंद विहार-कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिनांक 05.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक मंगल और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15483 अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक बुध और शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15484 दिल्ली-अलीपुरद्वार सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस दिनांक 05.12.25 से 27.02.26 तक प्रत्येक शुक्र और सोमवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-नई दिल्ली एक्सप्रेस दिनांक 02.12.25 से 24.02.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 12524 नई दिल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस दिनांक 03.12.25 से 25.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15909 डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 06.12.25 से 28.02.26 तक प्रत्येक शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15910 लालगढ-डिब्रूगढ़़ अवध आसाम एक्सप्रेस दिनांक 09.12.25 से 03.03.26 तक प्रत्येक मंगलवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक सोम, मंगल और बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15034 लखनऊ-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस दिनांक 01.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक सोम, मंगल और बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15079 पाटलिपुत्र-गोरखपुर एक्सप्रेस 01.12.25 से 01.02.26 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15080 गोरखपुर-पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 01.12.25 से 01.02.26 तक प्रत्येक रवि, सोम, बुध और शुक्रवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15074 टनकपुर-सिंगरौली त्रिवेणी एक्सप्रेस 03.12.25 से 11.02.26 तक प्रत्येक बुधवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15073 सिंगरौली-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 04.12.25 से 12.02.26 तक प्रत्येक गुरूवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15076 टनकपुर-शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस 02.12.25 से 14.02.26 तक प्रत्येक मंगल और शनिवार को रद्द ट्रेन संख्‍या 15075 शक्तिनगर-टनकपुर त्रिवेणी एक्सप्रेस 03.12.25 से 15.02.26 तक प्रत्येक बुध और रविवार को रद्द

क्या बुकिंग के बाद रद्द ट्रेन का रिफंड मिलेगा?

यदि आपने इन रद्द ट्रेनों में टिकट बुक कराया है, तो आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए बुक किए गए टिकट अपने आप रद्द हो जाएंगे और यात्री के खाते में रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा करने से पहले रेलवे पूछताछ सेवा (139) या आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपनी ट्रेन का स्टेटस एक बार ज़रूर चेक कर लें.

