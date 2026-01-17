FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
यात्रीगण ध्यान दें! कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली NCR से पंजाब तक 177 ट्रेनें लेट

यात्रीगण ध्यान दें! कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली NCR से पंजाब तक 177 ट्रेनें लेट

IMDb पर छाई शाहरुख खान की 350 करोड़ी फिल्म, रिलीज से पहले ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, जान लें नाम

IMDb पर छाई शाहरुख खान की 350 करोड़ी फिल्म, रिलीज से पहले ही बनाया बड़ा रिकॉर्ड, जान लें नाम

ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला 'थैंक यू', आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक झटके में रुक गया प्रदर्शन

ट्रंप ने ईरान को क्यों बोला 'थैंक यू', आखिर ऐसी क्या बात हुई कि एक झटके में रुक गया प्रदर्शन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं

Homeभारत

भारत

यात्रीगण ध्यान दें! कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली NCR से पंजाब तक 177 ट्रेनें लेट

आज यानी कि 17 जनवरी को उत्तर भारत में छाए घने कोहरे ने रेल और हवाई यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. वंदे भारत, प्रयागराज एक्सप्रेस, नई दिल्ली तेजस राजधानी समेत कई ट्रेने देरी से चल रही है.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Jan 17, 2026, 09:53 AM IST

यात्रीगण ध्यान दें! कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली NCR से पंजाब तक 177 ट्रेनें लेट

Train Late

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आज यानी कि 17 जनवरी को उत्तर भारत में छाए घने कोहरे ने रेल और हवाई यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. कोहरे की कम विजिबिलिटी के कारण कुल 177 ट्रेनें लेट चल रही हैं. दरअसल रेलवे की ट्रेन रनिंग लिस्ट के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कई ट्रेनें लेट हैं जिनमें से कुछ तो 8 घंटे से भी ज्यादा समय की देरी से चल रही हैं. दिल्ली NCR में विजिबिलिटी बेहद कम होने के कारण राजधानी आने-जाने वाली लगभग सभी प्रमुख ट्रेनों पर असर पड़ा है. 

3-5 घंटे तक लेट हैं ट्रेनें

प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और झांसी डिवीजन की ट्रेनों में भारी देरी दर्ज की गई, जिसमें कुछ ट्रेनें 3-5 घंटे तक लेट हैं. रेल अधिकारियों ने बताया है कि घने कोहरे की वजह से सिग्नलिंग और लोकेशन विजिबिलिटी प्रभावित होने से ट्रेनें नियंत्रित गति से चल रही हैं.रेल अधिकारियों का कहना है कि विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से ट्रेनों को सिग्नल-टू-सिग्नल धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिससे देरी बढ़ रही है.

कोहरे के कारण ये ट्रेनें लेट चल रही है
1. प्रयागराज एक्सप्रेस
2. वंदे भारत एक्सप्रेस
3. रीवा एक्सप्रेस
4. नई दिल्ली तेजस राजधानी
5. ऊंचाहार एक्सप्रेस
6. कालिंदी एक्सप्रेस
7. और कई अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें 

हवाई यात्रा भी हुई बाधित 

केवल ट्रेनों पर ही नहीं बल्कि कोहरे का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है. दिल्ली एयरटपोर्ट ने सुबह फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें. एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट टाइमिंग अपडेट अवश्य चेक करें. कोहरे की वजह से संभावित देरी और टर्मिनल पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंचे.

इन शहरों के लिए फ्लाइट हुई लेट
1.वाराणसी
2. अमृतसर
3. चंडीगढ़
4. लखनऊ
5. जम्मू–कश्मीर
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
Rohit Sharma और Virat Kohli के निशाने पर हैं ये 4 महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ रच सकता है इतिहास
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
पिता के अंतिम संस्कार के लिए बेचना पड़ा था सीलिंग फैन, आज 157 करोड़ का है बिजनेस; आप भी ले सकते हैं सीख
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
इन तारीखों पर जन्मे लोग खुद को मानते हैं अपना रोल मॉडल, ये फॉलो नहीं राज करने के लिए बने होते हैं
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में एक भारतीय
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
U19 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ दो भारतीयों का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की तकदीर सोने की कलम से लिखी होती है, जिस चीज पर रखते हैं हाथ हो जाती है उनकी
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय 
मौनी अमावस्या पर सूर्य चंद्रमा का बन रहा दुर्लभ संयोग, पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए अपना लें ये उपाय
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Numerology: तुरंत ये काम करना बंद करें 3, 12, 21 और 30 तारीखों पर जन्मे लोग, हर काम में होंगे सक्सेस
Aditya Hridaya Stotra: सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
सूर्य के स्तोत्र को सिर्फ 3 बार पढ़ने से चमक जाती है किस्मत, सूर्यदेव की कृपा से बनेंगे सभी काम
Budh Gochar 2026: बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
बुध के गोचर करते ही एक्टिव होगा लक, इन 3 राशियों के जातकों के लिए शुरू होगा गोल्डन पीरियड
MORE
Advertisement