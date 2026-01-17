यात्रीगण ध्यान दें! कोहरे के कारण थमी ट्रेनों की रफ्तार, दिल्ली NCR से पंजाब तक 177 ट्रेनें लेट

आज यानी कि 17 जनवरी को उत्तर भारत में छाए घने कोहरे ने रेल और हवाई यात्रा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है. वंदे भारत, प्रयागराज एक्सप्रेस, नई दिल्ली तेजस राजधानी समेत कई ट्रेने देरी से चल रही है.

3-5 घंटे तक लेट हैं ट्रेनें

प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा और झांसी डिवीजन की ट्रेनों में भारी देरी दर्ज की गई, जिसमें कुछ ट्रेनें 3-5 घंटे तक लेट हैं. रेल अधिकारियों ने बताया है कि घने कोहरे की वजह से सिग्नलिंग और लोकेशन विजिबिलिटी प्रभावित होने से ट्रेनें नियंत्रित गति से चल रही हैं.रेल अधिकारियों का कहना है कि विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से ट्रेनों को सिग्नल-टू-सिग्नल धीमी गति से चलाया जा रहा है, जिससे देरी बढ़ रही है.

कोहरे के कारण ये ट्रेनें लेट चल रही है

1. प्रयागराज एक्सप्रेस

2. वंदे भारत एक्सप्रेस

3. रीवा एक्सप्रेस

4. नई दिल्ली तेजस राजधानी

5. ऊंचाहार एक्सप्रेस

6. कालिंदी एक्सप्रेस

7. और कई अन्य सुपरफास्ट ट्रेनें

हवाई यात्रा भी हुई बाधित

केवल ट्रेनों पर ही नहीं बल्कि कोहरे का असर हवाई यात्रा पर भी पड़ रहा है. दिल्ली एयरटपोर्ट ने सुबह फ्लाइट ऑपरेशंस में देरी को लेकर एडवाइजरी जारी की है. एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी एयरलाइंस से उड़ान की स्थिति की पुष्टि कर लें. एयरपोर्ट आने से पहले फ्लाइट टाइमिंग अपडेट अवश्य चेक करें. कोहरे की वजह से संभावित देरी और टर्मिनल पर भीड़ को ध्यान में रखते हुए समय से पहले पहुंचे.

इन शहरों के लिए फ्लाइट हुई लेट

1.वाराणसी

2. अमृतसर

3. चंडीगढ़

4. लखनऊ

5. जम्मू–कश्मीर



