Dadasaheb Phalke Award: मलयालम सुपरस्टार Mohanlal को मिलेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार, सरकार ने किया ऐलान

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

Trump का H-1B 'वीजा बम' कितना खतरनाक? जिसने Apple, META और Microsoft जैसी कंपनियों को हिला दिया, 5 पॉइंट्स में समझें

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 भारतीय गेंदबाज, अर्शदीप सिंह ने ऐसा करने वाले इकलौते खिलाड़ी

Bahraich News: रोती बिलखती रही मां, दूध पी रहे मासूम को चारपाई से उठा ले गया भेड़िया, पूरे इलाके में आदमखोर का आतंक

ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा फैसला! वायु रक्षा के लिए भारतीय सेना जल्द खरीदेगी 100 से अधिक एडवांस रडार, जानें खूबियां

IND vs PAK Pitch Report: स्पिनर्स या बल्लेबाज किसका होगा बोलबाला? जानें कैसी है दुबई की पिच

नवरात्रि 2025: Delhi-NCR की इन 3 जगहों पर मिलेगा Garba-Dandiya का जबरदस्त मजा, बिल्कुल न करें मिस

'पर्दे के पीछे वाले डायलॉग, बुलडोजर स्टंट नहीं ...', CM योगी पर बनी फिल्म पर अखिलेश यादव ने ली चुटकी

क्या थी दिल्ली-NCR के आसमान में दिखी रहस्यमयी चमकती चीज? वैज्ञानिकों ने दूर किया लोगों के मन का भ्रम, देखें वीडियो

Homeभारत

भारत

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

आने वाले त्योहारों को देखते हुए भारतीय रेलवे त्योहार स्पेशल ट्रेनों की शुरूआत करने जा रहा है. इसकी शुरूआत बिहार के सीतामढ़ी के लिए आनंद बिहार से जाने वाली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से हो चुकी है.

सुमित तिवारी

Updated : Sep 20, 2025, 05:44 PM IST

दशहरा-छठ और दिवाली पर आरामदायक सफर के साथ आसानी से पहुंचेंगे घर, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है. नवरात्रि से लगातार त्योहार होने की वजह से लोग अपने-अपने घरों की तरफ जाने लगते हैं. दशहरा- दिवाली और छठ ऐसे त्योहार जब हर कोई एक साल एक बार अपने घर-गांव जाना जरूर पसंद करता है जिस वजह से ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगती हैं. हर साल की तरह इस साल भी भारतीय रेलवे के द्वारा इन त्योंहारों को मौके पर यूपी-बिहार के लिए त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है. फिलहाल ढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने दिल्ली से बिहार के सीतामढ़ी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से चलेगी और लखनऊ होते हुए सीतामढ़ी पहुंचेगी. 

यात्रियों को आने-जाने में होगी सुविधा

आने वाले समय और भी कई त्योहार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी. रेलवे का कहना है कि त्योहारों के दौरान यात्रियों को सुविधा देने और सामान्य ट्रेनों पर दबाव कम करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है. इस विशेष ट्रेन के शुरू होने से बिहार आने-जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है. बता दें कि ट्रेन नंबर 04016 आनंद विहार-सीतामढ़ी स्पेशल ट्रेन का संचालन 29 सितंबर से 30 नवंबर तक किया जाएगा.

त्योहार स्पेशल ट्रेन

ये त्योहार स्पेशल ट्रेन हर दिन आनंद बिहार से शाम 3.30 पर प्रस्थान करेगी और दूसरे दिन सुबह 1.20 बजे लखनऊ पहुंचेगी. इसके बाद यह सीतामढ़ी के लिए बढ़ेगी और करीब दोपहर तीन बजे के आस-पास ये अपने अंतिम पड़ाव पर पहुचेंगी. वापसी में यह ट्रेन 04015 सीतामढ़ी-आनंद विहार स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी. सीतामढ़ी से यह ट्रेन प्रतिदिन शाम 4.30 बजे खुलेगी और दूसरे दिन सुबह 8.40 बजे लखनऊ से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेगी. इसकी वापसी यात्रा 30 सितंबर से 1 दिसंबर तक निर्धारित की गई है.

कई स्पेशल ट्रेनों की होगी शुरूआत

पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह का कहना है कि आने वाले समय में इस रूट पर और भी कई स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है. लखनऊ होकर जाने वाली वीकली स्पेशल ट्रेनों का संचालन 27 सितंबर से किया जाएगा. लवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मऊ-उधना वीकली स्पेशल ट्रेन भी चलाने का ऐलान किया है. ट्रेन नंबर 05017 मऊ-उधना वीकली स्पेशल 27 सितंबर से 1 नवंबर तक हर शनिवार को मऊ से शाम 5.30 बजे खुलेगी. यह ट्रेन उसी रात बादशाहनगर 2.02 बजे और ऐशबाग 2.40 बजे पहुंचेगी और दूसरे दिन दोपहर 12.00 बजे उधना पहुंचेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

