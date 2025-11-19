Railway Catering Policy: एयरपोर्ट की तरह अब रेलवे स्टेशनों पर भी दिखेंगे McDonald's, Haldiram, KFC जैसे मशहूर फूड चेन..

Indian Railway Catering Policy: रेलवे बोर्ड ने कैटरिंग पॉलिसी बदली है. अब बड़े स्टेशनों पर KFC, McDonald's, Haldiram's जैसे प्रीमियम फूड चेन के आउटलेट खुल सकेंगे. स्टॉल ई-ऑक्शन से मिलेंगे और ये सुविधाएं यात्रियों को बेहतर विकल्प देंगी.

Indian Railway Catering Policy: भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बेहतर और साफ-सुथरी खान-पान की सुविधा देने के लिए अपनी कैटरिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है. अब नई दिल्ली, हावड़ा, चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर आपको KFC, McDonald's, Pizza Hut, Baskin Robbins, Haldiram's, और Bikanerwala जैसे मशहूर फूड ब्रांड्स के आउटलेट देखने को मिलेंगे. रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं, जिससे स्टेशनों पर प्रीमियम ब्रांड्स को अपनी दुकानें खोलने का रास्ता साफ हो गया है.

बदलाव क्यों जरूरी था?

यह बदलाव देश में बढ़ते नए मध्यम वर्ग की मांग को देखते हुए किया गया है. आज के यात्री एयरपोर्ट की तरह ही रेलवे स्टेशन और रेलगाड़ी में भी साफ-सुथरी और बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, भले ही इसके लिए उन्हें थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़े. रेलवे के साउथ सेंट्रल रेलवे ज़ोन की तरफ से आए एक प्रस्ताव के बाद उच्च स्तर पर बात हुई और इस पॉलिसी में बदलाव किया गया.

फूड चेन के लिए आसानी से मिलेगी जगह

मशहूर फूड चेन के आउटलेट सामान्य स्टॉल के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं. इस सवाल पर कि क्या 100 साल पुराने स्टेशनों पर पर्याप्त जगह मिलेगी, रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब रेलवे देश भर में 1,200 से ज़्यादा स्टेशनों का कायाकल्प कर रहा है. इन बदले हुए स्टेशनों के मास्टर प्लान में ऐसी प्रीमियम दुकानों के लिए पहले से ही प्रावधान किया गया है.

सिंगल ब्रांड आउटलेट को मिलेगी अनुमति

रेलवे की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, जोनल रेलवे उन जगहों पर सिंगल-ब्रांड और कंपनी के अपने आउटलेट या फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने की इजाजत देंगे जहां इनकी मांग होगी. इन दुकानों को स्टेशन के ब्लूप्रिंट में शामिल किया जाएगा.

ई-ऑक्शन से आवंटित होंगे स्टॉल

रेलवे बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि प्रीमियम ब्रांड्स के स्टॉल किसी की सिफारिश पर नहीं दिए जाएंगे. इन आउटलेट्स को सिर्फ ई-ऑक्शन पॉलिसी के जरिए ही आवंटित किया जाएगा. हर आउटलेट को चलाने का समय 5 साल का होगा, जिसके बाद आवंटन की प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी.

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि नई नीति से स्टेशनों पर पहले से मौजूद स्टॉलों के लिए बनी आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा. वर्तमान आरक्षण नीति में SC, ST, OBC, स्वतंत्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं, और रेलवे की ज़मीन अधिग्रहण के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए सीटें आरक्षित हैं, जो बरकरार रहेंगी.

