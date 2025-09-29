Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा
बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है. राज्य को नई सात ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है. इन सात ट्रेनों में से 3 तो अमृत भारत एक्सप्रेस है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जं. से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे.
दिन-प्रतिदिन बिहार की तस्वीरे बदलती जा रही है. बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. दरअसल बिहारवासियों के लिए खुशी की बात है कि राज्य को नई सात ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है. इन सात ट्रेनों में से 3 तो अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो आने वाले समय में आपको पटरियों पर दोड़ती हुई नजर आएंगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जं. से 07 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री होंगे शामिल
इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. बता दें लोगों बीच लोकप्रिय और खूब पंसद की जाने वाली ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं. इनमें से 2 ट्रेन बिहार और बाकी ट्रेन बिहार से बाहर चल रही हैं. इन तीन ट्रेनों के शामिल हो जाने से अब अमृत भारत एक्सप्रेस की संख्या 15 हो गई है. रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना-बक्सर, झाझा-दानापुर, पटना-इसलामपुर तथा शेखपुरा-बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा.
बिहार के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का सक्षिप्त विवरण
1. गाड़ी सं. 75271/75272 नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर - ये ट्रेन शेखपुरा, बरबीघा, अस्थाववां, बिहार शरीफ, नुरसराय, दनियावां, तोप सरथुआ, फाजिलचक, जटडुमारी, पुनपुन को कनेक्ट करेगी. ये ट्रेन रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी.
2. गाड़ी सं. 75273/75274 इसलामपुर-पटना-इसलामपुर डेमू पैसेंजर -ये ट्रेन भी रविवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी. ये ट्रेन पुनपुर, जटडुमरी, फाजिलचक, तोप सरथुआ, दनियावां, हिलसा को कनेक्ट करेगी.
3. गाड़ी सं. 53201/53202 पटना-बक्स र-पटना फास्टा पैसेंजर -यह पैसेंजर दानापुर, आरा के रास्ते/ रविवार को छोड़कर सप्ता ह में छ: दिन चलायी जाएगी.
4. गाड़ी सं. 53203/53204 झाझा-दानापुर-झाझा फास्टे पैसेंजर - यह पैसेंजर जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्तेै रविवार को छोड़कर सप्ताुह में छ: दिन चलायी जाएगी.
अमृत भारत एक्सप्रेस का विवरण
1. गाड़ी सं. 15293/15294 मुजफ्फरपुर-चर्लपल्लीा-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक) - यह एक्सलप्रेस हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलेगी.
2. गाड़ी सं. 19623/19624 मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक)- यह गाड़ी कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौाल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते् चलायी जाएगी.
3. गाड़ी सं. 15133/15134 छपरा-आनंद विहार-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्तााह में दो दिन)- यह एक्सशप्रेस सिवान, थावे, कप्ताजनगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानुपर के रास्तेे चलायी जाएगी.
