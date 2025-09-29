Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

BBMKU Result 2025 ग्रेजुएट-पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी, bbmku.ac.in पर ऐसे करें चेक

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

UP Politics: सीतापुर जेल की अनसुनी कहानी, क्या सच में आजम खान को दिया जाता था जहर! सपा नेता ने खुद बताया सच

अब ट्रेन से कर सकेंगे भूटान की यात्रा, मोदी सरकार ने दी रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, जानें डिटेल्स

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Heart Attack Symptoms: रात में क्यों और किस समय बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें इसके लक्षण और वजह

Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

बिहार में कैसे मुस्लिम-यादव फैक्टर पर भारी पड़ सकती हैं महिला वोटर्स, क्या एनडीए को मिलेगा इसका फायदा

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद Jasprit Bumrah का बड़ा खुलासा, नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 

Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम

Homeभारत

भारत

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है. राज्य को नई सात ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है. इन सात ट्रेनों में से 3 तो अमृत भारत एक्सप्रेस है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जं. से 7 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 29, 2025, 06:36 PM IST

Bihar Amrit Bharat Train: बिहार की ओर सरपट दौड़ेंगी 7 नई ट्रेनें, 3 अमृत भारत एक्सप्रेस की भी मिलेगी सौगात, जानें रूट्स

indian railway

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिन-प्रतिदिन बिहार की तस्वीरे बदलती जा रही है. बिहार को आधुनिक रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है. दरअसल बिहारवासियों के लिए खुशी की बात है कि राज्य को नई सात ट्रेनों की सौगात मिलने जा रही है. इन सात ट्रेनों में से 3 तो अमृत भारत एक्सप्रेस है, जो आने वाले समय में आपको पटरियों पर दोड़ती हुई नजर आएंगी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना जं. से 07 ट्रेनों की सौगात बिहार को देंगे.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री होंगे शामिल

इस कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे. बता दें लोगों बीच लोकप्रिय और खूब पंसद की जाने वाली ट्रेन अमृत भारत एक्सप्रेस की 12 सेवाएं अभी देश भर में चल रही हैं. इनमें से 2 ट्रेन बिहार और बाकी ट्रेन बिहार से बाहर चल रही हैं. इन तीन ट्रेनों के शामिल हो जाने से अब अमृत भारत एक्सप्रेस की संख्या 15 हो गई है. रेल सेवाओं में आम जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा पटना-बक्सर, झाझा-दानापुर, पटना-इसलामपुर तथा शेखपुरा-बरबीघा के रास्ते नवादा से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर

बिहार के लिए चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों का सक्षिप्त विवरण

1. गाड़ी सं. 75271/75272 नवादा-पटना-नवादा डेमू पैसेंजर - ये ट्रेन  शेखपुरा, बरबीघा, अस्थाववां, बिहार शरीफ, नुरसराय, दनियावां, तोप सरथुआ, फाजिलचक, जटडुमारी, पुनपुन को कनेक्ट करेगी. ये ट्रेन रविवार छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी. 

2. गाड़ी सं. 75273/75274 इसलामपुर-पटना-इसलामपुर डेमू पैसेंजर -ये ट्रेन भी रविवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलाई जाएगी. ये ट्रेन पुनपुर, जटडुमरी, फाजिलचक, तोप सरथुआ, दनियावां, हिलसा को कनेक्ट करेगी. 

3. गाड़ी सं. 53201/53202 पटना-बक्स र-पटना फास्टा पैसेंजर -यह पैसेंजर दानापुर, आरा के रास्ते/ रविवार को छोड़कर सप्ता ह में छ: दिन चलायी जाएगी.

4. गाड़ी सं. 53203/53204 झाझा-दानापुर-झाझा फास्टे पैसेंजर - यह पैसेंजर जमुई, किउल, मोकामा, बख्तियारपुर, फतुहा के रास्तेै रविवार को छोड़कर सप्ताुह में छ: दिन चलायी जाएगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस का विवरण

1. गाड़ी सं. 15293/15294 मुजफ्फरपुर-चर्लपल्लीा-मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक) -  यह एक्सलप्रेस हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, काजीपेट के रास्ते चलेगी. 

2. गाड़ी सं. 19623/19624 मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्ताहिक)-  यह गाड़ी कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौाल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते् चलायी जाएगी.

3. गाड़ी सं. 15133/15134 छपरा-आनंद विहार-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस (सप्तााह में दो दिन)- यह एक्सशप्रेस सिवान, थावे, कप्ताजनगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ), कानुपर के रास्तेे चलायी जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vastu Tips For Tulsi: तुलसी लगाते समय ध्यान रखें इसकी दिशा और नियम, तभी मिलेगी कृपा और आशीर्वाद
तुलसी लगाते समय ध्यान रखें इसकी दिशा और नियम, तभी मिलेगी कृपा और आशीर्वाद
Jharkhand Elections: झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज, चंपई सोरेन समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान आज, चंपई सोरेन समेत इन दिग्गजों की किस्मत दांव पर
Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत UP-बिहार में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए देशभर के मौसम का हाल
Weather Update: दिल्ली एनसीआर समेत UP-बिहार में शुरू होने वाली है कड़ाके की ठंड, जानिए देशभर के मौसम का हाल
Tulsi Vivah 2024 Wishes: आज तुलसी विवाह के शुभ मौके पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश, ऐसे करें अपनों को विश
आज तुलसी विवाह के शुभ मौके पर यहां से भेजें शुभकामना संदेश, ऐसे करें अपनों को विश
Bihar By Election 2024: राजद की तीन और राजग की एक सीट पर मतदान आज, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
राजद की तीन और राजग की एक सीट पर मतदान आज, 38 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स 
Top 5 Best Selling Bikes-Scooters: टॉप-5 स्कूटर और बाइक्स, जिनकी अगस्त में रही जबरदस्त मांग! बिक गए 3.11 लाख से भी ज्‍यादा यूनिट्स
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में भारतीय से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट
अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट
WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE