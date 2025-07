निमिषा प्रिया की यमन ने बख्श दी जान, फांसी की सजा रद्द, जानें पर्दे के पीछे क्या-क्या हुआ?

यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को दी गई मौत की सज़ा पूरी तरह से रद्द कर दी गई है. यह जानकारी भारत के ग्रैंड मुफ़्ती कंथापुरम एपी अबुबकर मुसल्लर के कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में दी गई. हालांकि, बयान में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यमन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक लिखित पुष्टि नहीं मिली है. बयान में कहा गया है कि निमिषा प्रिया की मौत की सज़ा, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, अब पूरी तरह से रद्द कर दी गई है.

'एएनआई' के अनुसार, ग्रैंड मुफ़्ती के कार्यालय ने बताया कि यह निर्णय यमनी राजधानी सना में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया. निमिषा प्रिया का मामला 2018 से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है. निमिषा प्रिया पर अपने बिज़नेस पार्टनर की हत्या और बाद में उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है. उन्हें मार्च 2018 में हत्या का दोषी ठहराया गया था और 2020 में एक यमनी अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई थी.

Indian Grand Mufti, Kanthapuram AP Abubakker Muslaiyar’s office says, "The death sentence of Nimisha Priya, which was previously suspended, has been overturned. A high-level meeting held in Sanaa decided to completely cancel the death sentence that was temporarily suspended… https://t.co/tD1NVQtM9C