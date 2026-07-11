इंडियन नेवी 1 लाख करोड़ खर्च कर नेक्स्ट-जेनरेशन युद्धपोत बनाएगी, क्या है डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ फ्रिगेट और क्रूजर शामिल करने का मेगा प्लान?

भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 18A, प्रोजेक्ट 17B और प्रोजेक्ट 15C के तहत भविष्य में 16 एडवांस्ड युद्धपोतों को शामिल करने की योजना बना रही है. ये सभी युद्धपोत भारत में ही बनाए जाएंगे.

प्रोजेक्ट 15C के तहत नेक्स्ट-जेनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे.

प्रोजेक्ट 17B के तहत आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे.

प्रोजेक्ट 18A के तहत 6 विशालकाय और भारी युद्धपोत बनाए जाएंगे.



Indian Navy modernisation: भारतीय नौसेना अपने युद्धक बेड़े में बढ़ोतरी के लिए एक मेगा प्लान पर काम करने जा रही है. हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक में चीन और अन्य चुनौतियों से निपटने के लिए नेवी अपनी ताकत में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा करने जा रही है. नौसेना करीब 1 लाख करोड़ रुपये के महा-बजट से 16 नेक्स्ट-जेनरेशन युद्धपोत बनाने की योजना पर काम कर रही है. इस मेगा प्लान को मुख्य रूप से तीन बड़े प्रोजेक्ट्स में बांटा गया है. प्रोजेक्ट 15C, प्रोजेक्ट 17B, और प्रोजेक्ट 18A.



क्या है प्रोजेक्ट 15C?

प्रोजेक्ट 15C के तहत भारतीय नौसेना नेक्स्ट-जेनरेशन डिस्ट्रॉयर्स (विध्वंसक पोत) शामिल करेगी. इसके तहत 4 अत्याधुनिक गाइडेड-मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे. डिफेंस डॉट इन की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय द्वारा अगले साल तक इसके लिए औपचारिक टेंडर (RFP) जारी करने की उम्मीद है. टेंडर फाइनल होने और डील साइन होने के बाद लगभग 3 साल के भीतर इनका निर्माण शुरू हो जाएगा. ये नए डिस्ट्रॉयर्स भारतीय नौसेना के मौजूदा कोलकाता क्लास और विशाखापत्तनम क्लास (प्रोजेक्ट 15B) के युद्धपोतों से ज्यादा उन्नत और ताकतवर होंगे. इनमें भविष्य के एडवांस सेंसर, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और पहले से कहीं अधिक घातक मारक क्षमता होगी.

क्या है प्रोजेक्ट 17B?

प्रोजेक्ट 17B के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 बेहद आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे. इस काम को तेजी से पूरा करने के लिए नौसेना ने इस ऑर्डर को दो बड़े सरकारी शिपयार्डों में बांटने का फैसला किया है. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) को तीन और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) को तीन फ्रिगेट बनाने की जिम्मेदारी दी जाएगी. सभी सरकारी मंजूरियां मिलने के बाद लगभग 4 साल में इन युद्धपोतों का कंस्ट्रक्शन शुरू होने की उम्मीद है. प्रोजेक्ट 17B के तहत बनाए जाने वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स नौसेना के नीलगिरि-क्लास फ्रिगेट्स के उत्तराधिकारी होंगे. इनका डिजाइन ऐसा होगा कि ये रडार की नजर में आसानी से नहीं आएंगे.

क्या है प्रोजेक्ट 18A?

प्रोजेक्ट 18A के तहत इंडियन नेवी के लिए 6 विशालकाय और भारी युद्धपोत बनाए जाएंगे. इन युद्धपोतों का वजन 13,000 से 15,000 टन के बीच होगा. अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इतने भारी जहाजों को 'क्रूजर' की श्रेणी में रखा जाता है. ये भारतीय नौसेना के अब तक के सबसे बड़े और सबसे घातक हथियारों से लैस लड़ाकू जहाज होंगे. ये जहाज इंडो-पैसिफिक में लंबी दूरी के मिशनों के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं. इन युद्धपोतों में 144 वर्टिकल लॉन्च सेल्स होंगे. ये लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होंगे. यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है. इसका टेंडर आने में लगभग 3 साल और निर्माण प्रक्रिया शुरू होने में करीब 8 साल का समय लग सकता है.

