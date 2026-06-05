पाकिस्तानी पनडुब्बियों का शिकार करेंगे अग्रे और मालवन, जानिए इंडियन नेवी के नए शैलो वॉटर क्राफ्ट किन हथियारों से लैस हैं

Indian Navy: भारतीय नौसेना को जल्द ही दो नए एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट मिलने वाले हैं. ये ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट कम गहराई में भी दुश्मन की पनडुब्बी को खोजने और नष्ट करने में सक्षम हैं. इनकी उन्नत एंटी-सबमरीन क्षमता पाकिस्तानी पनडुब्बियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है.

Indian Navy Shallow Water Craft: भारतीय नौसेना अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं को लगातार बढ़ा रही है. दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना बनाने के लिए एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट तेजी से नेवी के बेड़े में शामिल किए जा रहे हैं. नौसेना को पहले ही INS अर्णाला, INS अंद्रोत, INS माहे और INS अंजदीप के रूप में चार एएसडब्ल्यू शैलो वॉटर क्राफ्ट मिल चुके हैं. अब नेवी दो ऐसे ही दो और पोत शामिल करने जा रही है. जल्द ही अग्रे और मालवन नाम के दो ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट नौसेनिक बेड़े का हिस्सा बन जाएंगे.

किन हथियारों से लैस हैं भारत के ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट?

साल 2019 में नेवी ने 16 एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट के लिए सौदा किया था. इनमें से आठ का निर्माण कोचिन शिपयार्ड में और आठ का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में किया जा रहा है. अग्रे और मालवन को मिलाकर भारतीय नौसेना के पास कुल 6 सबमरीन किलर पोत हो जाएंगे. इन युद्धपोतों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी उन्नत एंटी-सबमरीन क्षमता है.

भारत के सभी ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, लाइटवेट टॉरपीडो, 30 मिमी नौसैनिक तोप, एएसडब्ल्यू कॉम्बैट सूट, हल-माउंटेड सोनार और लो-फ्रीक्वेंसी वैरिएबल डेप्थ सोनार से लैस हैं. ये लगभग 25 नॉट की गति से आगे बढ़ सकते हैं और एक बार में करीब 3,300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं. तट से 100 से 150 नॉटिकल मील की दूरी तक दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने की क्षमता इन्हें पाकिस्तानी सबमरीन का काल बनाती है.

न्यूज एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के ASW शैलो वॉटर क्राफ्ट 30 से 40 मीटर की गहराई वाले समुद्री क्षेत्रों में भी पनडुब्बियों को खोजने, उनका पीछा करने और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नष्ट करने में सक्षम हैं. इसके अलावा यह बड़े युद्धपोतों के लिए समुद्री मार्ग को सुरक्षित बनाने का काम भी करते हैं.

पाकिस्तान बढ़ा रहा है अपनी सबमरीन फ्लीट

भारतीय नौसेना का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान चीन से हांगोर क्लास की आठ पनडुब्बियां खरीद रहा है. ये पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन से लैस हैं. पाकिस्तान की आठ हांगोर क्लास पनडुब्बियों में से चार का निर्माण चीन में और शेष चार का निर्माण कराची शिपयार्ड में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (टीओटी) के तहत किया जा रहा है. इसमें से पहली पनडुब्बी पाकिस्तान को मिल भी गई है. हंगोर क्लास, चीन की टाइप-039बी युआन क्लास पनडुब्बी का निर्यात संस्करण है. इनके लिए साल 2015 में चीन और पाकिस्तान के बीच लगभग 5 से 6 अरब डॉलर का समझौता हुआ था.