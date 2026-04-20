'लारक द्वीप से दूर रहें...', MEA ने भारतीय जहाजों के लिए जारी की एडवाइजरी, इस्लामाबाद पहुंचे US विमान

भारत के 14 जहाज अभी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं. वह होर्मुज स्ट्रेट को पार करने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) रास्ता बंद कर रखा है.

अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 2.0 वार्ता की चर्चा है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि मंगलवार को दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता हो सकती है. लेकिन इस बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने जहाजों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो भारतीय जहाज फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं, वो लारक द्वीप के पास न जाएं.

जायसवाल ने कहा कि हम ईरान और अन्य देशों से संपर्क कर रहे हैं, ताकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसे भारतीय जहाजों की सुरक्षित वापसी हो सके. उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को भी एक्टिव किया गया है. उनकी इजाजत मिलने के बाद ही भारतीय जहाज आगे बढ़ेंगे.

बता दें कि भारत के 14 जहाज अभी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं. वह होर्मुज स्ट्रेट को पार करने का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) उनको निकलने नहीं दे रही है. 18 अप्रैल को दो भारतीय जहाज जग अर्णव और सन्मार हेराल्ड ने Strait of Hormuz से निकलने का प्रयास किया था, तभी आईआरजीसी ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी. जिसकी वजह से दोनों जहाजों को वापस लौटना पड़ा था.

गोलीबारी पर MEA कड़ी प्रतिक्रिया

MEA के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस गोलीबारी के मामले को हमने मजबूती से उठाया है. हमने नई दिल्ली में स्थित ईरान के राजदूत तलब किया और उसके विदेश सचिव के साथ बैठक की.

इस्लामाबाद 2.0 वार्ता को लेकर सस्पेंस

वहीं, ईरान और अमेरिका के बीच इस्लामाबाद में होने वाली 2.0 वार्ता लेकर अभी भी सस्पेंस बरकार है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वायुसेना के विमान सोमवार को इस्लामबाद के नूर खान एयरबेस पर पहुंच चुके हैं. इनमें कुछ विमानों में जैमर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सुरक्षा संसाधन और हथियार बताए जा रहे हैं. ईरानी न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इशाक डार के बीच फोन पर बात हुई है. लेकिन इस वार्ता में ईरान शामिल होगा या नहीं यह तस्वीर अभी शामिल नहीं हुई है.

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