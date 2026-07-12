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अब प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी मिसाइलें, अस्त्र मार्क-2 से होगी शुरूआत, रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से क्या फायदा होगा?

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अब प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी मिसाइलें, अस्त्र मार्क-2 से होगी शुरूआत, रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से क्या फायदा होगा?

आधुनिक युद्धों में स्टैंड-ऑफ हथियारों का महत्व बढ़ रहा है. यही कारण है कि भारत सरकार दुश्मनों पर बढ़त बनाने के लिए तेजी से अपने मिसाइल और रॉकेट भंडार को बढ़ाना चाहती है. अब रक्षा मंत्रालय प्राइवेट सेक्टर को मिसाइलों के डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी देने जा रहा है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 12, 2026, 03:50 PM IST

अब प्राइवेट कंपनियां भी बनाएंगी मिसाइलें, अस्त्र मार्क-2 से होगी शुरूआत, रक्षा मंत्रालय के इस फैसले से क्या फायदा होगा?

निजी क्षेत्र भी अब बनाएगा घातक मिसाइलें. (AI इमेज)

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  • निजी क्षेत्र भी अब बनाएगा घातक मिसाइलें.
  • 'अस्त्र मार्क 2' के उत्पादन का काम प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाएगा. 
  • भविष्य में निजी क्षेत्र प्रलय मिसाइलें भी बनाएगा.

देश की रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है. रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक मिसाइल सेक्टर को प्राइवेट भारतीय कंपनियों के लिए खोलने का फैसला किया है. अब तक देश में मिसाइलों के निर्माण का जिम्मा मुख्य रूप से सरकारी कंपनी 'भारत डायनामिक्स लिमिटेड' के पास था. लेकिन सेना की बढ़ती जरूरतों और मित्र देशों को मिसाइल निर्यात की मांगों को पूरा करने के लिए एक ही कंपनी द्वारा उत्पादन काफी नहीं है. 

ये भी पढ़िये- सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर

किन मिसाइलों का उत्पादन निजी क्षेत्र करेगा?

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय जल्द ही 'बियॉन्ड-विज़ुअल-रेंज' एयर-टू-एयर मिसाइल 'अस्त्र मार्क 2' के के उत्पादन के लिए  प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और बड़े समूहों से प्रस्ताव मंगाएगा. हाल ही में इंडोनेशिया ने भारत से अस्त्र मार्क-1 खरीदने के लिए डील साइन की है. इसके अलावा कई अन्य मित्र देश भी भारतीय मिसाइलों और रॉकेट प्रणालियों की मांग कर रहे हैं. सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड अकेले इस भारी मांग और निर्यात के आर्डर को समय पर पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है. 

अस्त्र मार्क-2 के बाद डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई दो-स्टेज वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल 'प्रलय' को भी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्राइवेट सेक्टर को सौंपा जाएदा. 500 किमी रेंज वाली 'प्रलय' टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल आवाज की गति से छह गुना तेजी से हमला करने में सक्षम है और यह भविष्य में भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर शामिल की जाएगी. 

मिसाइल बनाने का काम निजी क्षेत्र को क्यों सौंपा जा रहा है?

पिछले साल हुए 'ऑपरेशन सिन्दूर' और हाल के वैश्विक तनावों ने यह साफ कर दिया है कि आधुनिक युद्धों में मिसाइलें और रॉकेट कितने निर्णायक साबित हो सकते हैं. चुनौतियों को देखते हुए सरकार अपने मिसाइल भंडार को तेजी से बढ़ाना चाहती है. बता दें कि अस्त्र मार्क 2 चीन की लंबी दूरी की PL-15 E मिसाइल का मुकाबला करती है. तेजस, मिग-29 और सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है. दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम प्रलय मिसाइल का उत्पादन इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि यह भविष्य में भारत की रॉकेट फोर्स का सबसे अहम हथियार बनेगी. 

एयर डिफेंस नेटवर्क भी मजबूत करेगा प्राइवेट सेक्टर

मिसाइल निर्माण को निजी हाथों में सौंपने के साथ-साथ सरकार देश की सुरक्षा के लिए एक 'मल्टी-टियर एंटी-मिसाइल और एंटी-ड्रोन नेटवर्क' भी बना रही है. इसका मकसद पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे सस्ते तुर्की ड्रोन और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) के लंबी दूरी के रॉकेट्स का मुकाबला करना है. भारत भविष्य में अपने एयर डिफेंस लॉन्चर्स के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें बनाने का काम भी प्राइवेट सेक्टर को सौंप सकता है. 

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