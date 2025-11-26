FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

Weather Update: दिल्ली-NCR में सर्द हवाओं ने पकड़ी रफ्तार, इन इलाकों में 9°C पहुंचा तापमान; देखें अपने क्षेत्र का हाल

फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

फैशन व फिजूलखर्ची पर लगा ब्रेक! 6% बढ़ी भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

Fact Check: क्या राजनाथ सिंह का एयर चीफ मार्शल को लिखा पत्र हो गया वायरल? जानें इसकी सच्चाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?

8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?

Homeभारत

भारत

WhatsApp Alert: व्हाटसऐप यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी,जानिए क्या है वह खतरा?

भारत सरकार और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप यूजर्स को एक गंभीर खतरे के बारे में आगाह किया है. उन्होंने यह भी बताया है कि आपको क्या करना चाहिए. क्या है वह खतरा? यहाँ देखें.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 26, 2025, 07:09 AM IST

WhatsApp Alert: व्हाटसऐप यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी,जानिए क्या है वह खतरा?

Major warning to WhatsApp users

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप, जिसके अरबों उपयोगकर्ता हैं, व्हाट्सएप में एक गंभीर सुरक्षा खामी पाई गई है. आजकल हर कोई चैट, तस्वीरें वगैरह भेजने के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का खूब इस्तेमाल करता है. इसलिए, भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने इस बारे में एक उच्च-स्तरीय चेतावनी जारी की है.
 
भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हैकर्स इन समस्याओं का फायदा उठाते हैं, तो वे डिवाइस की सुरक्षा को दरकिनार कर नुकसान पहुँचा सकते हैं. भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने इस संबंध में एक उच्च-स्तरीय चेतावनी जारी की है, जिसमें Apple उपयोगकर्ताओं (iPhone और Mac) को तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दी गई है.
 
क्या है बग?

CERT-In के अनुसार, WhatsApp के "रिच रिस्पॉन्स मैसेज" फ़ीचर में एक बड़ी खामी है. अगर हैकर इस खामी का फायदा उठाते हैं, तो वे आपके फ़ोन या Mac के सुरक्षा सिस्टम को बायपास कर सकते हैं, किसी भी मनमाने URL के ज़रिए मीडिया (इमेज/वीडियो) भेज सकते हैं और आपके डिवाइस पर दुर्भावनापूर्ण कोड चला सकते हैं.
 
कितना खतरनाक है यह?

हैकर्स का यह काम निजी चैट, फ़ाइलें, बैंक डिटेल समेत सब कुछ खतरे में डाल सकता है. इसलिए भारत सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स को इस बारे में सावधान रहने की चेतावनी दी है.
 
कौन से वर्ज़न खतरे में हैं?

iPhone के लिए WhatsApp के 2.25.23.73 से पुराने वर्ज़न, iOS के लिए WhatsApp Business के 2.25.23.82 से पुराने वर्ज़न, और Mac के लिए WhatsApp के 2.25.23.83 से पुराने वर्ज़न खतरे में हैं. अगर आप इन वर्ज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका डिवाइस तुरंत खतरे में है.
 
व्हाट्सएप का क्या कहना है

व्हाट्सएप ने अपने नवंबर सुरक्षा अपडेट में इस खामी को स्वीकार किया है और पहले ही एक पैच जारी कर दिया है. कंपनी का दावा है कि "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी ने इस खामी का फायदा उठाया है." लेकिन CERT-In ने सभी उपयोगकर्ताओं से इस चेतावनी को गंभीरता से लेने और तुरंत अपडेट करने का आग्रह किया है.
 
अब क्या करें?

आसान चरण: अपने iPhone या Mac पर WhatsApp खोलें. ऊपर दाईं ओर प्रोफ़ाइल चित्र पर क्लिक करें. सेटिंग्स → अबाउट → संस्करण देखें या सीधे ऐप स्टोर खोलें → WhatsApp खोजें → अपडेट करें. या सेटिंग्स में "स्वचालित अपडेट" चालू करें और फिर कभी कोई सुरक्षा पैच न चूकें.
 
एक और चेतावनी

बिना अनुमति के अजनबियों के लिंक, चित्र या वीडियो न खोलें. यहाँ तक कि रिच प्रीव्यू भी खतरनाक हो सकते हैं. लाखों भारतीय रोज़ाना WhatsApp इस्तेमाल करते हैं. एक छोटा सा अपडेट आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकता है. अभी अपडेट करें और सुरक्षित रहें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
'ब्लू ड्रम' मर्डर केस की आरोपी मुस्कान ने पति के जन्मदिन पर बच्चे को दिया जन्म, ज्योतिष में इस घटनात्मक संयोग का क्या अर्थ है?
8th Pay Commission: जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
जिनकी बेसिक सैलरी 18,000 है, क्या अब यह बढ़कर 44,280 होगी? नए फिटमेंट फैक्टर से जाने कितना होगा इम्पैक्ट
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?
8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग लागू होने पर कितनी हो जाएगी डाक बाबू की सैलरी?
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
बैंक की नौकरी छोड़ 7000 रुपये में शुरू किया बिजनेस, आज बना दी 2 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते हैं सीख
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
दुनिया का वो इकलौता देश जहां साल में होते हैं 13 महीने, 11 सितंबर से शुरू होता नया साल
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
जन्मदिन से 14 दिन पहले दुनिया से विदा हो गए धर्मेंद्र, जानें मूलांक 8 के हीमैन की कौन सी ख्वाहिश रह गई अधूरी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement