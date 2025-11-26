WhatsApp Alert: व्हाटसऐप यूजर्स के लिए भारत सरकार की बड़ी चेतावनी,जानिए क्या है वह खतरा?

भारत सरकार और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म ने व्हाट्सएप यूजर्स को एक गंभीर खतरे के बारे में आगाह किया है. उन्होंने यह भी बताया है कि आपको क्या करना चाहिए. क्या है वह खतरा? यहाँ देखें.

दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप, जिसके अरबों उपयोगकर्ता हैं, व्हाट्सएप में एक गंभीर सुरक्षा खामी पाई गई है. आजकल हर कोई चैट, तस्वीरें वगैरह भेजने के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप का खूब इस्तेमाल करता है. इसलिए, भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने इस बारे में एक उच्च-स्तरीय चेतावनी जारी की है.



भारत सरकार की सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगर हैकर्स इन समस्याओं का फायदा उठाते हैं, तो वे डिवाइस की सुरक्षा को दरकिनार कर नुकसान पहुँचा सकते हैं. भारत सरकार की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT-In) ने इस संबंध में एक उच्च-स्तरीय चेतावनी जारी की है, जिसमें Apple उपयोगकर्ताओं (iPhone और Mac) को तुरंत ऐप अपडेट करने की सलाह दी गई है.



क्या है बग?

CERT-In के अनुसार, WhatsApp के "रिच रिस्पॉन्स मैसेज" फ़ीचर में एक बड़ी खामी है. अगर हैकर इस खामी का फायदा उठाते हैं, तो वे आपके फ़ोन या Mac के सुरक्षा सिस्टम को बायपास कर सकते हैं, किसी भी मनमाने URL के ज़रिए मीडिया (इमेज/वीडियो) भेज सकते हैं और आपके डिवाइस पर दुर्भावनापूर्ण कोड चला सकते हैं.



कितना खतरनाक है यह?

हैकर्स का यह काम निजी चैट, फ़ाइलें, बैंक डिटेल समेत सब कुछ खतरे में डाल सकता है. इसलिए भारत सरकार ने व्हाट्सएप यूजर्स को इस बारे में सावधान रहने की चेतावनी दी है.



कौन से वर्ज़न खतरे में हैं?

iPhone के लिए WhatsApp के 2.25.23.73 से पुराने वर्ज़न, iOS के लिए WhatsApp Business के 2.25.23.82 से पुराने वर्ज़न, और Mac के लिए WhatsApp के 2.25.23.83 से पुराने वर्ज़न खतरे में हैं. अगर आप इन वर्ज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका डिवाइस तुरंत खतरे में है.



व्हाट्सएप का क्या कहना है

व्हाट्सएप ने अपने नवंबर सुरक्षा अपडेट में इस खामी को स्वीकार किया है और पहले ही एक पैच जारी कर दिया है. कंपनी का दावा है कि "इस बात का कोई सबूत नहीं है कि किसी ने इस खामी का फायदा उठाया है." लेकिन CERT-In ने सभी उपयोगकर्ताओं से इस चेतावनी को गंभीरता से लेने और तुरंत अपडेट करने का आग्रह किया है.



अब क्या करें?

आसान चरण: अपने iPhone या Mac पर WhatsApp खोलें. ऊपर दाईं ओर प्रोफ़ाइल चित्र पर क्लिक करें. सेटिंग्स → अबाउट → संस्करण देखें या सीधे ऐप स्टोर खोलें → WhatsApp खोजें → अपडेट करें. या सेटिंग्स में "स्वचालित अपडेट" चालू करें और फिर कभी कोई सुरक्षा पैच न चूकें.



एक और चेतावनी

बिना अनुमति के अजनबियों के लिंक, चित्र या वीडियो न खोलें. यहाँ तक कि रिच प्रीव्यू भी खतरनाक हो सकते हैं. लाखों भारतीय रोज़ाना WhatsApp इस्तेमाल करते हैं. एक छोटा सा अपडेट आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रख सकता है. अभी अपडेट करें और सुरक्षित रहें.

