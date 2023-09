Pakistani OTT Vidly TV को भारत सरकार ने किया बैन, वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया सब पर हुई कार्रवाई

डीएनए हिंदी: भारत सरकार ने पाकिस्तान के ओटीटी प्लेटफॉर्म Vidly TV पर बैन लगा दिया है. भारत के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने Vidly TV की वेबसाइट, दो मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. हाल ही में इस ओटीटी प्लेटफॉर्म (OTT Platform) पर एक वेब सीरीज़ रिलीज़ हुई थी. इस वेब सीरीज़ को भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ माना गया था. इसी वेब सीरीज़ के चलते भारत सरकार ने Vidly TV के खिलाफ कार्रवाई की है. इसे भारत में तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है.

Vidly TV पर रिलीज़ की गई इस वेब सीरीज़ का नाम 'Sevak: The Confessions' है. सूचना प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार कंचन गुप्ता ने बताया कि इसी वेब सीरीज़ की वजह से मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 के तहत कार्रवाई की है. आदेश के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, दो मोबाइल ऐप्लिकेशन, चार सोशल मीडिया खातों और एक स्मार्ट टीवी ऐप को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है.

IB Ministry issued directions for blocking of website, 2 mobile applications, 4 social media accounts& 1 smart TV app of Pak-based OTT Platform Vidly TV. It had recently released a web-series which was found to be detrimental to national security, sovereignty & integrity of India