'गैर-जरूरी यात्रा से बचें, संपर्क बनाए रखें...', वेनेजुएला को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में पहले से मौजूद भारतीयों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्हें सतर्क रहने और दूतावास से संपर्क बनाए रखने को कहा है.

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद दक्षिण अमेरिकी देशों में हालत बिगड़ते जा रहे हैं. ऐसे में भारत सरकार ने हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी जारी की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने शनिवार को भारतीय नागरिकों को गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है.

विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. हालांकि, यह एडवाइजरी जारी करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है. एडवाइजरी में कहा गया है, "भारतीय नागरिक अगर बहुत जरूरी न हो तो वेनेजुएला की यात्रा नहीं करें.'

विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में पहले से मौजूद भारतीयों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्हें सतर्क रहने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और कराकस में भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है.

न्यूयॉर्क ले जा रहे निकोलस मादुरो

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की थी कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला से निकालकर कैरेबियन में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा में न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा है.

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मादुरो सोमवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पहली बार पेश हो सकते हैं. अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई आरोपों में पहले ही अभियोग लगाया जा चुका है.

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाने वाली आलोचनाओं को खारिज कर दिया और वेनेजुएला के अधिकारियों को मादुरो के समर्थन में खड़े रहने वालों को चेतावनी दी. हालांकि, कई वरिष्ठ वेनेजुएला नेताओं ने इस ऑपरेशन की आलोचना की.

मिशन से परिचित लोगों के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका की विशिष्ट इकाइयां शामिल थीं, जिन्हें CIA का समर्थन प्राप्त था और अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स कर्मियों द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था.

मादुरो को 2020 से ही अमेरिका में आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वाशिंगटन ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया था. इन आरोपों को वेनेजुएला के नेतृत्व की तरफ से नकारा गया.

(With IANS input)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से