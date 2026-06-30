दुश्मन नहीं रोक पाएगा भारत के अटैक ड्रोन, एंटी जैमिंग एंटीना से लैस होंगे सभी सिस्टम, क्या है ये खास तकनीक?

अब भारतीय ड्रोन घने पहाड़ी इलाकों या दुश्मन के मजबूत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध के बावजूद सुरक्षित ढंग से उड़ान भर सकेंगे. '9-एलिमेंट CRPA' जैसी स्वदेशी तकनीक मानवरहित विमानों के लिए कवच का काम करेगी.

दुश्मन नहीं जाम कर पाएगा भारत के ड्रोन.

बेहद आधुनिक '9-एलिमेंट CRPA' सिस्टम से लैस करने की तैयारी.

'9-एलिमेंट CRPA' 9 अलग-अलग रिसीविंग एलिमेंट से से मिलकर बना है.



भारत अपने अगली पीढ़ी के सभी मानवरहित विमानों और ड्रोन्स को जैमिंग प्रूफ तकनीक से लैस करने जा रहा है. ऐसे सभी UAVs में एडवांस्ड 9-एलिमेंट कंट्रोल्ड रिसेप्शन पैटर्न एंटीना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगाकर ज्यादा असरदार बनाया जाएगा. नए जमाने के युद्धों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है. नई तकनीक से लैस होने के बाद भारतीय ड्रोन दुश्मन के ऐसे इलाके में भी आसानी से प्रवेश कर पाएंगे जहां ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हैं.

9-एलिमेंट तकनीक से कैसे होगा फायदा?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ड्रोन्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होने वाली 'सिग्नल जैमिंग' से बचाने के लिए बेहद आधुनिक '9-एलिमेंट CRPA' नेविगेशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है. यही कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना ड्रोन्स के कवच का काम करेगा. चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं. दरअसल, जब कोई ड्रोन हवा में उड़ता है, तो वह रास्ता ढूंढने के लिए GPS या किसी अन्य नेविगेशन सैटेलाइट सिग्नलों का इस्तेमाल करता है. दुश्मन इन सिग्नलों को ब्लॉक या भ्रमित करने के लिए 'जैमिंग' या 'स्पूफिंग' तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं. इसका शिकार होकर ड्रोन या मानवरहित विमान भटक जाता है या क्रैश हो जाता है.

'9-एलिमेंट CRPA' यानी कि कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना 9 अलग-अलग रिसीविंग एलिमेंट से मिलकर बना है. यह बाजार में मौजूद पुराने 4-एलिमेंट या कम क्षमता वाले एंटीना से कहीं ज्यादा एडवांस है. यह सिस्टम दुश्मन द्वारा भेजे जा रहे जैमिंग सिग्नलों को पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर देता है और केवल सैटेलाइट से आने वाले असली और सुरक्षित नेविगेशन सिग्नलों को ही स्वीकार करता है.

भारत के लिए क्यों जरूरी है '9-एलिमेंट CRPA' सिस्टम?

भारत की उत्तरी सीमा पर चीन जैसा दुश्मन है तो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान. दोनों ही सीमाओं पर सेनाओं को हमेशा तैयार रहना पड़ता है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग स्टेशन स्थापित किए हैं. ये सिस्टम भारतीय सर्विलांस ड्रोन्स के सिग्नलों को ठप करने की कोशिश करते रहते हैं. नियंत्रण रेखा (LoC) और पंजाब/जम्मू सीमाओं पर पाकिस्तानी एजेंसियां भी ऐसी हरकतें करती हैं. ऐसे एडवांस एंटी-जैमिंग एंटीना एक जरूरत बन गई है.

हाल के संघर्षों से पता चला है कि बिना पर्याप्त एंटी-जैमिंग सुरक्षा के काम करने वाले ड्रोन का प्रदर्शन खराब हो सकता है और मिशन विफल हो सकता है. इसलिए शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मौजूदगी में भी '9-एलिमेंट CRPA' से यह सुनिश्चित होगा कि भारत के ड्रोन और UAVs अपने मिशन को पूरा करना जारी रख सकें.