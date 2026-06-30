FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है', POK में प्रदर्शनकारियों ने खोला आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा, सीधी चुनौती- इंसाफ दो या...

'कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है', POK में प्रदर्शनकारियों ने खोला आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा, सीधी चुनौती- इंसाफ दो या...

तिनके के सहारे से खड़ी की अरबों की सल्तनत: जानिए कैसे रिफ्यूजियों ने बदला भारत का लाइफस्टाइल

घर छिना, दौलत भी गई... लेकिन हार नहीं मानी; विभाजन के दर्द से निकले ऐसे कारोबारी जिन्होंने भारत की इंडस्ट्री बदल दी

दुश्मन नहीं रोक पाएगा भारत के अटैक ड्रोन, एंटी जैमिंग एंटीना से लैस होंगे सभी सिस्टम, क्या है ये खास तकनीक?

दुश्मन नहीं रोक पाएगा भारत के अटैक ड्रोन, एंटी जैमिंग एंटीना से लैस होंगे सभी सिस्टम, क्या है ये खास तकनीक?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

दुश्मन नहीं रोक पाएगा भारत के अटैक ड्रोन, एंटी जैमिंग एंटीना से लैस होंगे सभी सिस्टम, क्या है ये खास तकनीक?

अब भारतीय ड्रोन घने पहाड़ी इलाकों या दुश्मन के मजबूत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध के बावजूद सुरक्षित ढंग से उड़ान भर सकेंगे. '9-एलिमेंट CRPA' जैसी स्वदेशी तकनीक मानवरहित विमानों के लिए कवच का काम करेगी.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 30, 2026, 08:22 PM IST

दुश्मन नहीं रोक पाएगा भारत के अटैक ड्रोन, एंटी जैमिंग एंटीना से लैस होंगे सभी सिस्टम, क्या है ये खास तकनीक?

भारतीय ड्रोन पहले से ज्यादा असरदार होंगे. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • दुश्मन नहीं जाम कर पाएगा भारत के ड्रोन.
  • बेहद आधुनिक '9-एलिमेंट CRPA' सिस्टम से लैस करने की तैयारी.
  • '9-एलिमेंट CRPA' 9 अलग-अलग  रिसीविंग एलिमेंट से से मिलकर बना है.


भारत अपने अगली पीढ़ी के सभी मानवरहित विमानों और ड्रोन्स को जैमिंग प्रूफ तकनीक से लैस करने जा रहा है. ऐसे सभी UAVs में  एडवांस्ड 9-एलिमेंट कंट्रोल्ड रिसेप्शन पैटर्न एंटीना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगाकर ज्यादा असरदार बनाया जाएगा. नए जमाने के युद्धों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है. नई तकनीक से लैस होने के बाद भारतीय ड्रोन दुश्मन के ऐसे इलाके में भी आसानी से प्रवेश कर पाएंगे जहां ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात हैं. 

9-एलिमेंट तकनीक से कैसे होगा फायदा?

इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय ड्रोन्स को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होने वाली 'सिग्नल जैमिंग' से बचाने के लिए बेहद आधुनिक '9-एलिमेंट CRPA' नेविगेशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है. यही कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना ड्रोन्स के कवच का काम करेगा. चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं. दरअसल, जब कोई ड्रोन हवा में उड़ता है, तो वह रास्ता ढूंढने के लिए GPS या किसी अन्य नेविगेशन सैटेलाइट सिग्नलों का इस्तेमाल करता है. दुश्मन इन सिग्नलों को ब्लॉक या भ्रमित करने के लिए 'जैमिंग' या 'स्पूफिंग' तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं. इसका शिकार होकर ड्रोन या मानवरहित विमान भटक जाता है या क्रैश हो जाता है.

'9-एलिमेंट CRPA' यानी कि कंट्रोल रिसेप्शन पैटर्न एंटीना  9 अलग-अलग  रिसीविंग एलिमेंट से मिलकर बना है. यह बाजार में मौजूद पुराने 4-एलिमेंट या कम क्षमता वाले एंटीना से कहीं ज्यादा एडवांस है. यह सिस्टम दुश्मन द्वारा भेजे जा रहे जैमिंग सिग्नलों को पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर देता है और केवल सैटेलाइट से आने वाले असली और सुरक्षित नेविगेशन सिग्नलों को ही स्वीकार करता है.

भारत के लिए क्यों जरूरी है '9-एलिमेंट CRPA' सिस्टम?

भारत की उत्तरी सीमा पर चीन जैसा दुश्मन है तो पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान. दोनों ही सीमाओं पर सेनाओं को हमेशा तैयार रहना पड़ता है. वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर चीनी सेना ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और जैमिंग स्टेशन स्थापित किए हैं. ये सिस्टम भारतीय सर्विलांस ड्रोन्स के सिग्नलों को ठप करने की कोशिश करते रहते हैं. नियंत्रण रेखा (LoC) और पंजाब/जम्मू सीमाओं पर पाकिस्तानी एजेंसियां भी ऐसी हरकतें करती हैं. ऐसे एडवांस एंटी-जैमिंग एंटीना एक जरूरत बन गई है. 

हाल के संघर्षों से पता चला है कि बिना पर्याप्त एंटी-जैमिंग सुरक्षा के काम करने वाले ड्रोन का प्रदर्शन खराब हो सकता है और मिशन विफल हो सकता है. इसलिए  शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मौजूदगी में भी '9-एलिमेंट CRPA' से यह  सुनिश्चित होगा कि भारत के ड्रोन और  UAVs अपने मिशन को पूरा करना जारी रख सकें.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement