भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर कैंसर से निधन, इलाज के दौरान नोएडा के अस्पताल में तोड़ा दम

नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस, क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, यथार्थ अस्पताल में कई दिनों से थे भर्ती, विश्व कप छोड़कर वापस लौटे थे रिंकू सिंह, कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे रिंकू सिंह के पिता | 55 से ज्यादा पाक सैनिक मारे गए-अफगानिस्तान, जवानों का मनोबल बेहद ऊंचा है-अफगानिस्तान, 'अफगान सशस्त्र बल पूरी तरह से डटे', अफगानिस्तान ने सेना जवानों की तैनाती बढ़ाई, आसपास की कई इमारतों के शीशे टूटे, गुलशन-ए-इकबाल इलाके में हुआ धमाका, पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाका | 72 अफगान नागरिक मारे जाने की ख़बर, 19 अफगान चौकियों पर पाकिस्तान का कब्जा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हवाले से ख़बर, अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का हमला | कनाडा के PM मार्क कार्नी आज भारत पहुंचेंगे, 2 दिवसीय सफल दौरे के बाद वापस लौटे PM, PM मोदी इजरायल के दौरे से वापस लौटे, दोनों देशों के बीच 27 MoU और एग्रीमेंट हुए, 2 मार्च तक मार्क कार्नी भारत में रहेंगे
भारत
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का लिवर की कैंसर से निधन हो गया. उन्होंने नोएडा के अस्पताल में आखिरी सांस ली.
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का नोएडा के एक अस्पताल में निधन हो गया. यहां नोएडा के यथार्थ अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. पिछले कुछ समय से रिंकू सिंह के पिता खचंद्र सिंह लिवर 4 कैंसर से जूझ रहे थे. अचानक से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.
जानकारी के अनुसार, भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह कुछ दिन पहले ही पिता की अचानक से तबीयत बिगड़ गई. इसकी जानकारी मिलते ही रिंकू सिंह मैच छोड़कर पिता के पास अलीगढ़ आ गये. यहां से वे पिता को लेकर नोएडा के यथार्थ अस्पताल पहुंचे. यहां उनके पिता खचंद्र सिंह कई दिनों से मैकेनिकल वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे और उन्हें निरंतर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही थी. इसी इलाज के बीच शुक्रवार सुबह इलाज के दौरान ही खचंद्र सिंह की मौत हो गई.
बताया जा रहा है कि क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता ने अपने जीवन में बहुत ज्यादा सघर्ष किया. वे पिछले काफी समय से लिवर की समस्याओं से परेशान थे. कुछ समय पहले ही जांच में उन्हें लिवर कैंसर स्टेप 4 का पता चला. इसी के बाद क्रिकेटर के पिता का इलाज चल रहा था, लेकिन लिवर स्टेज 4 होने की वजह से शुक्रवार को उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
टीम इंडिया के अहम खिलाड़ी रिंकू सिंह पिता की तबीयत खराब की खबर सुनते ही मैच छोड़कर घर आ गये थे. यहां से वे लगातार पिता की देखभाल जुटे थे. उन्होंने नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. मंगलवार को चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन इसमें रिंकू सिंह ने पिता की खराब तबीयत की वजह से इसमें हिस्सा नहीं लिया था.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से