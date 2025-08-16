देश के लोगों से मिलने..., सफल अंतरिक्ष यात्रा के बाद भारत लौट रहे शुभांशु शुक्ला, पोस्ट के जरिए लिखा भावुक संदेश

Indian astronaut Shubhanshu Shukla: अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अब बहुत ही जल्द भारत पहुंचने वाले हैं. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने अपने पिछले एक साल की यात्रा को याद किया है. भारत आने पर शुभांशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे.

Indian astronaut Shubhanshu Shukla : भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने सफल मिशन के बाद भारत लौट रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है. बता दें शुभांशु शुक्ला ने कुल 18 दिन स्पेस में बिताए थे. जहां उन्होंने अलग-अलग प्रयोग किया था. भारत आने पर शुभांशु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लखनऊ में उनके लिए एक रोड शो का भी आयोजन किया जाएगा. विमान के अंदर बैठे शुभांशु ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, अलविदा कहना मुश्किल है, लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए.

दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं

शुभांशु लिखते हैं, भारत वापस आने के लिए विमान में बैठते ही मेरे दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं. मुझे उन शानदार लोगों को पीछे छोड़कर जाने का दुख है जो इस मिशन के दौरान पिछले एक साल से मेरे दोस्त और परिवार थे. मैं मिशन के बाद पहली बार अपने सभी दोस्तों, परिवार और देश के सभी लोगों से मिलने के लिए भी उत्साहित हूं. उन्होंने आगे लिखा है, 'मिशन के दौरान और बाद में सभी से मिले अविश्वसनीय प्यार और समर्थन के बाद, मैं आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए भारत वापस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं.

अलविदा कहना मुश्किल है, लेकिन हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए.'

जीवन गाड़ी है समय पहिया

As I sit on the plane to come back to India I have a mix of emotions running through my heart. I feel sad leaving a fantastic group of people behind who were my friends and family for the past one year during this mission. I am also excited about meeting all my friends, family… pic.twitter.com/RGQwO3UcQr — Shubhanshu Shukla (@gagan_shux) August 16, 2025

अपनी कमांडर का जिक्र करते हुए शुभांशु लिखते हैं, वो बड़े प्यार से कहती हैं, 'अंतरिक्ष उड़ान में एकमात्र स्थिर चीज बदलाव है.' मेरा मानना है कि यह बात जिंदगी पर भी लागू होती है. अपने पोस्ट में शाहरुख खान की स्वदेश फिल्म की एक गाने को कोट करते हुए वो लिखते हैं, मुझे लगता है कि आखिरकार, 'यूँ ही चला चल रही - जीवन गाड़ी है समय पहिया.' बहरहाल, शुभांशु का इंतजार पूरा देश कर रहा है. निश्चित तौर पर उनके लिए यह एक भावुक पल है. बताते चलें पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उनका जिक्र करते हुए कहा था कि, वो जल्द ही भारत लौटेंगे. उन्होने आगे कहा था कि, उनका स्पेस में बिताया यह 18 दिन गगनयान मिशन के लिए काफी फायदेमंद होगा.

