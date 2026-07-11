भारतीय सेना अपने मुख्य युद्धक टैंक टी-90 को अपग्रेड करेगी, जानिए भारत का 'भीष्म' ड्रोन हमले से कैसे निपटेगा

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भारतीय सेना टी-90 भीष्म को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए खास उपाय कर रही है. इसके अलावा ब हर एक मेन बैटल टैंक के साथ एक विशेष ड्रोन को भी जोड़ा जाएगा. टैंक से ही वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग करने वाले छोटे ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे.
भारी-भरकम टैंक किसी जमाने में सेनाओं के सबसे ताकतवर हथियार हुआ करते थे. युद्ध के मैदान में टैंकों के सामने टिकना किसी के बस की बात नहीं थी. टैंक आज भी उतने ही ताकतवर हैं लेकिन, जबसे आत्मघाती ड्रोन्स ने मोर्चा संभाला है तबसे टैंक सबसे आसान निशाना भी बन गए हैं. 'कामिकाजे' ड्रोन जिस तरह टैंकों को तबाह कर रहे हैं, उसने पारंपरिक सैन्य रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है. रूस-यूक्रेन युद्ध में यह देखा गया है कि कैसे कुछ लाख रुपये के सस्ते ड्रोनों ने करोड़ों के भारी-भरकम टैंकों को आसानी से निशाना बनाया. इस नए खतरे को देखते हुए भारतीय सेना भी अपने मुख्य युद्धक टैंक टी-90 'भीष्म' को को पूरी तरह से अपग्रेड करने जा रही है.
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टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सेना अपने टी-90 बेड़े के लिए एक स्वदेशी और मॉड्युलर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल कर रही है. इसमें दो तरह की प्रणालियां काम करेंगी, एक सॉफ्ट-किल और दूसरी हार्ड-किल. सॉफ्ट-किल सिस्टम लेजर वार्निंग रिसीवर और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स की मदद से आ रहे ड्रोन के सिग्नल को ब्लॉक कर देगा. इससे ड्रोन अपना रास्ता भटक जाएगा. हार्ड-किल प्रणाली के लिए DRDO और BEL एक खास सिस्टम विकसित कर रहे हैं. इस सिस्टम में टैंक पर चारों तरफ X-बैंड रडार पैनल्स लगे होंगे जो 360-डिग्री कवरेज देंगे. जैसे ही कोई आत्मघाती ड्रोन या एंटी-टैंक मिसाइल टैंक की तरफ आएगी, यह सिस्टम हवा में ही इंटरसेप्टर दागकर उसे टैंक से टकराने से पहले नष्ट कर देगा.
इसके अलावा टैंकों के ऊपर विशेष एंटी-ड्रोन शील्ड और लेजर-आधारित काउंटर-मेजर भी लगाए जा रहे हैं जो विशेष रूप से ड्रोन हमलों को नाकाम करेंगे. बता दें कि टी-90 भीष्म भारतीय बख्तरबंद रेजिमेंट की सबसे बड़ी ताकत है. भारत के पास ऐसे 1,000 से अधिक टैंक सेवा में हैं. यह टैंक फ्रंट से आने वाले मिसाइल हमलों को झेलने के लिए सक्षम है. लेकिन ड्रोन मुख्य रूप से टैंक के सबसे कमजोर हिस्सों, जैसे कि टरेट रूफ, जन डेक और बाहरी सेंसरों पर ऊपर से हमला करते हैं. इन टैंकों को अपग्रेड करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पारंपरिक कवच इस 'टॉप-अटैक' को रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे.
ड्रोन सुरक्षा के साथ-साथ टी-90 भीष्म के अन्य फीचर्स को भी अपग्रेड कर भीष्म Mk III का रूप दिया जा रहा है. ऊंचाई वाले इलाकों में कम ऑक्सीजन के कारण मौजूदा 1,000 हॉर्सपावर के इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाती थी. अब रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसके लिए ज्यादा शक्तिशाली 1,350 HP के इंजन को मंजूरी दी है. इसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित नई थर्मल इमेजिंग साइट भी लगाई जा रही है. नई थर्मल इमेजिंग साइट रात के अंधेरे में भी 8 किलोमीटर दूर से दुश्मन को पहचान सकती है. इस बड़े बदलाव के बाद भारतीय सेना के युद्धक टैंक डिजिटल युग और ड्रोन के दौर में भी पूरी तरह अजेय बने रहेंगे.