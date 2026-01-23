FacebookTwitterYoutubeInstagram
पंजाब के होशियारपुर से 4 आतंकी गिरफ्तार,आतंकियों से IED और 2 पिस्टल बरामद.

भारत

भारत

कर्तव्य पथ पर बदलेगा परेड का अंदाज, ‘बैटल एरे’ में दिखेगी सेना की ताकत, जानिए इस फॉर्मेशन की खासियत

Republic Day Parade 2026: 77वें गणतंत्र दिवस पर भारतीय सेना पहली बार ‘बैटल एरे’ फॉर्मेशन में अपनी युद्ध क्षमता दिखाएगी. परेड में स्वदेशी हथियार, आधुनिक तकनीक और संयुक्त सैन्य शक्ति का प्रदर्शन होगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 23, 2026, 09:20 PM IST

कर्तव्य पथ पर बदलेगा परेड का अंदाज, ‘बैटल एरे’ में दिखेगी सेना की ताकत, जानिए इस फॉर्मेशन की खासियत
Republic Day Parade 2026: 26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर होने वाली 77वीं गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना पहली बार एक नई और अनोखी ‘बैटल एरे’ संरचना में नजर आएगी. यह प्रस्तुति बताएगी कि आधुनिक युद्ध के दौरान सेना किस तरह तकनीक, हथियार और अलग-अलग यूनिट्स के साथ एकजुट होकर कार्रवाई करती है. इस प्रदर्शन के जरिए आम नागरिकों को सेना की युद्ध तैयारी, स्वदेशी ताकत और भविष्य की सैन्य रणनीति की झलक मिलेगी. 

आधुनिक युद्ध क्षमता का भव्य प्रदर्शन

77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत और आधुनिक युद्ध क्षमता का भव्य प्रदर्शन करने जा रही है. 26 जनवरी 2026 को होने वाली परेड में पहली बार सेना ‘बैटल एरे’ यानी रणभूमि युद्ध संरचना के रूप में मार्च करेगी. यह प्रस्तुति दिखाएगी कि भारतीय सेना आज एक नेटवर्क आधारित, तकनीक-सक्षम और भविष्य के लिए तैयार लड़ाकू बल बन चुकी है. यह पहली बार होगा जब गणतंत्र दिवस परेड में मार्चिंग और मैकेनाइज्ड कॉलम को वास्तविक युद्ध क्रम में सजाया जाएगा. इस बैटल एरे में खुफिया निगरानी, टैंक, तोपखाना, विशेष बल, सेना विमानन, वायु रक्षा और लॉजिस्टिक इकाइयों को एक साथ जोड़ा गया है. यह संरचना इस बात का प्रतीक है कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती का तेज, सटीक और प्रभावी जवाब देने में सक्षम है. 

ऑपरेशन ‘सिंदूर’ की सफलता को समर्पित

इस विशेष प्रदर्शन को ऑपरेशन ‘सिंदूर’ की सफलता को समर्पित किया गया है, जिसने सेना की युद्ध तैयारी, संयुक्त सैन्य तालमेल और स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की ताकत को साबित किया. परेड में कई ऐसे प्लेटफॉर्म शामिल होंगे जो पहली बार गणतंत्र दिवस पर दिखाई देंगे. इनमें एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम (ATAGS), यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, ड्रोन, रोबोटिक डॉग्स, अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और आधुनिक लॉजिस्टिक सिस्टम शामिल हैं. 

सेना के छह मार्चिंग दल परेड में शामिल होंगे

इसके अलावा सेना के विशेष सेवा पशु जैसे बैक्ट्रियन ऊंट, ज़ांस्कर पोनी, प्रशिक्षित कुत्ते और शिकारी पक्षी भी परेड का हिस्सा होंगे.
भारतीय सेना के छह मार्चिंग दल परेड में शामिल होंगे, जिनमें राजपूत रेजिमेंट, असम रेजिमेंट, जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री, आर्टिलरी रेजिमेंट और भैरव बटालियन प्रमुख हैं. इनके साथ नौसेना, वायुसेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां भी कदम से कदम मिलाकर चलेंगी.

यह भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ बनेगा आदिवासी इतिहास का साक्षी, छत्तीसगढ़ की झांकी में दिखेगा डिजिटल म्यूजियम 

भारतीय सेना इस बार सशक्त संदेश देगी

बैटल एरे में टी-90 भीष्मा और अर्जुन टैंक, BMP-II सारथ, अपाचे, प्रचंड और ध्रुव हेलिकॉप्टर, ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश और MRSAM वायु रक्षा प्रणाली भी प्रदर्शित की जाएंगी. सेना की झांकी में एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस सेंटर को दिखाया जाएगा, जो यह समझाएगा कि आधुनिक युद्ध में योजना, निगरानी और हमला कैसे रियल टाइम में किया जाता है. इस परेड में कुल 6,065 प्रतिभागी शामिल होंगे और इसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल भावनिश कुमार करेंगे. 12 मिलिट्री बैंड और 8 पाइप बैंड समारोह को और भव्य बनाएंगे. 77वीं गणतंत्र दिवस परेड भारतीय सेना के आत्मनिर्भर, आधुनिक और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार स्वरूप का सशक्त संदेश देगी. 

