भारतीय सेना का दमदार 'ऑपरेशन सिंदूर' एक बार फिर चर्चा में है. सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सैन्य कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भारतीय सैनिकों को आतंकी ठिकानों को सटीक हमलों से तबाह करते हुए देखा जा सकता है.साथ में बैकग्राउंड में एक मजबूत संदेश सुनाई देता है, प्लानिंग की, ट्रेनिंग की, और एक्शन लिया... ये बदला नहीं, ये न्याय था.

ये वीडियो उस मिशन की झलक देता है, जो 6-7 मई की रात पीओके में अंजाम दिया गया था. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की सेना ने जबरदस्त रणनीति के साथ आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया था. 9 ठिकानों को तबाह किया गया और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया गया. यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं, बल्कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी थी कि अब चुप नहीं बैठेंगे.

वीडियो में साफ दिखता है कि भारतीय सैनिकों ने कैसे पाकिस्तान की उन पोस्ट्स को भी निशाना बनाया जिन्होंने सीजफायर का उल्लंघन किया था. सेना का यह हमला इतना सटीक और निर्णायक था कि पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पूरी तरह से नष्ट कर दिए.

यह भी पढ़ें: Operation Sindoor में भारत ने किया डमी फाइटर जेट का प्रयोग, ऐसे बनाया पाकिस्तान को बेवकूफ!

#WATCH | Western Command - Indian Army posts a video of Operation Sindoor on its social media handle 'X'.



"Planned, trained & executed. Justice served"- Indian Army pic.twitter.com/Z3SwvGS1j3