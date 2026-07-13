AI-इनेबल्ड अटैक ड्रोन क्यों खरीदना चाहती है भारतीय सेना? 1,000 किलोमीटर रेंज के साथ होनी चाहिए ये खासियतें

भारतीय सेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ऐसे 'वन-वे अटैक ड्रोन' शामिल करना चाहती है जो GPS-रहित माहौल में भी काम कर सकें. इनकी रेंज कम से कम 1000 किलोमीटर होनी चाहिए.

भारतीय सेना को चाहिए लॉन्ग रेंज वन-वे-अटैक ड्रोन.

1000 किमी रेंज वाले अटैक ड्रोन खरीदेगी सेना.

400 किमी प्रति घंटा होनी चाहिए ड्रोन की स्पीड.

भारतीय सेना अपने हथियार भंडार में लंबी दूरी के सटीक हमलों के लिए नई पीढ़ी के स्वदेशी, AI-इनेबल्ड अटैक ड्रोन शामिल करने की योजना बना रही है. भारतीय सेना ऐसे ड्रोन चाहती है जो 1000 किमी दूरी तक हमला करने में सक्षम हों. 'द इकोनॉमिक टाइम्स' की रिपोर्ट के अनुसार, यह खरीद 'मेक-II' रूट के तहत 'लॉन्ग रेंज लॉइटर म्यूनिशन' प्रोग्राम के तहत की जा रही है. सेना ऐसे सिस्टम चाहती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके GPS-रहित माहौल में भी काम कर सकें. आइये जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.

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'वन-वे अटैक ड्रोन' क्या होते हैं?

भारतीय सेना बड़े पैमाने पर 'वन-वे अटैक ड्रोन' या 'लॉइटरिंग म्यूनिशन' शामिल करना चाहती है. आधुनिक युद्ध में ये 'कामिकेज़ ड्रोन' बेहद अहम हथियार बनकर उभरे हैं. ये मिसाइलों की तुलना में बेहद सस्ते होते हैं. ये अपने लक्ष्य से टकराते ही खुद को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. वन-वे अटैक ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसका अपने लक्ष्य के ऊपर मंडराने की क्षमता होती है. मिसाइलें जहां एक बार लॉन्च करने के बाद अपने लक्ष्य से सीधे जाकर टकराती हैं वहीं, लॉइटरिंग म्यूनिशन

लंबे समय तक अपने लक्ष्य के ऊपर मंडरा सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होने के कारण ये खुद तय कर सकते हैं कि हमला कब करना है. पारंपरिक मिसाइलों के उलट, ये उड़ान के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकते हैं. जरूरत पड़ने पर ये हमला रोक भी सकते हैं.

भारतीय सेना ने क्या पैमाने तय किए?

लंबी दूरी के 'वन-वे अटैक ड्रोन' के लिए भारतीय सेना ने कुछ पैमाने तय किए हैं. सेना की डिमांड है कि ये प्लेटफॉर्म 25 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने में सक्षम होना चाहिए. इसका किल रेडियस 50 मीटर होना चाहिए. ये लॉइटरिंग म्यूनिशन 5,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम होने चाहिए. साथ ही इनकी स्पीड कम से कम 400 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए.

क्या भारत के पास हैं 1000 किमी रेंज वाले ड्रोन?

भारतीय सेना पहले से ही कई प्रकार के ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है. हाल के सैन्य अभियानों में उन्हें तैनात भी किया गया है. लेकिन सेना के हथियार भंडार में अभी 1000 किमी रेंज वाले अटैक ड्रोन की कमी है. भारत में कई कंपनियां इस कैटेगरी के ड्रोन विकसित कर रही हैं. इसमें सबसे अहम है IG डिफेंस का प्रोजेक्ट KAL. G Defence द्वारा विकसित किए जा रहे ये ड्रोन लंबी दूरी तक मार करने वाले और दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर हमला करने में सक्षम होंगे. इससे कम लागत में सटीक हमला करने की भारतीय सेना की क्षमता बढ़ेगी.

इसके अलावा लखनऊ स्थित डिफेंस स्टार्टअप 'होवरइट' दिव्यास्त्र Mk2 का विकास कर रही है जिसे गहरे रणनीतिक हमलों के लिए डिजाइन किया गया है. यह अटैक ड्रोन 2,000 किलोमीटर दूर तक मौजूद महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है. दिव्यास्त्र Mk2 लगातार 8 से 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 50 किलोग्राम से ज्यादा का पेलोड ले जा सकता है.