FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर, टैंक तबाह करने वाले इस हथियार की ताकत और खासियत जानिए

भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर, टैंक तबाह करने वाले इस हथियार की ताकत और खासियत जानिए

Kargil Vijay: प्वाइंट 5590 की लड़ाई और कैप्टन हनीफ की कहानी, 43 दिन तक बर्फ में दबा रहा इस जांबाज का शव

Kargil Vijay: प्वाइंट 5590 की लड़ाई और कैप्टन हनीफ की कहानी, 43 दिन तक बर्फ में दबा रहा इस जांबाज का शव

IND vs ENG: ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया, स्टेडियम पहुंचने में हुई देरी; 45 मिनट की देरी से होगा टॉस

IND vs ENG: ट्रैफिक में फंसी टीम इंडिया, स्टेडियम पहुंचने में हुई देरी; 45 मिनट की देरी से होगा टॉस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा

एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर

एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर, टैंक तबाह करने वाले इस हथियार की ताकत और खासियत जानिए

भारतीय सेना देश में ही बने कार्ल गुस्ताफ Mk-IV रॉकेट लॉन्चर खरीदने जा रही है. इस नई खरीद के तहत हथियार की सप्लाई हरियाणा के झज्जर में बनी साब की भारतीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से की जाएगी.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jul 11, 2026, 08:31 PM IST

भारतीय सेना खरीदेगी 450 कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर, टैंक तबाह करने वाले इस हथियार की ताकत और खासियत जानिए

भारतीय सेना कार्ल गुस्ताफ लॉन्चर खरीदने जा रही है. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय सेना अपनी युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए 450 कार्ल गुस्ताफ एमके-4 रॉकेट लॉन्चर खरीदने की तैयारी में है. इस खास हथियार को स्वीडन की कंपनी साब बनाती है. इस सौदे की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी रॉकेट लॉन्चर भारत में ही बनाए जाएंगे. हरियाणा में स्थापित की गई 'साब एडवांस्ड वेपन्स सिस्टम्स इंडिया' भारतीय सेना को इन हथियारों की आपूर्ति करेगी. 

क्या है कार्ल गुस्ताफ एमके-4 की खासियत?

भारतीय सेना लंबे समय से कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है. इसका एमके-4 वर्जन ज्यादा एडवांस है. पुराने एमके-3 का वजन लगभग 10 किलोग्राम था, जबकि नया एमके-4 लॉन्चर 7 किलोग्राम से भी कम वजन का है. इसके निर्माण में कार्बन फाइबर और टाइटेनियम का उपयोग किया गया है. सैनिकों के लिए इसे पहाड़ों और जंगलों में लेकर चलना बेहद आसान है. 

इसकी लंबाई 1 मीटर से भी कम (लगभग 950 मिमी) है. इसे संकरी गलियों और पहाड़ी इलाकों में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है. इसमें एक इंटेलिजेंट 'शॉट काउंटर' लगा है जो यह ट्रैक करता है कि इस लॉन्चर से कितने राउंड फायर हो चुके हैं. यह अत्याधुनिक 'इंटेलिजेंट एमुनिशन' और थर्मल/लेजर गाइडेड साइट्स को सपोर्ट करता है. इससे रात में भी सटीक निशाना लगाया जा सकता है. 

कार्ल गुस्ताफ दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला शोल्डर-फायर्ड हथियार सिस्टम है. इसे सैनिक कंधे पर रखकर फायर करते हैं. पहले की खरीद सीधे आयात पर निर्भर थी, लेकिन नई खरीद में देश में बने लॉन्चर लिए जाएंगे. इससे विदेशी प्रोडक्शन लाइनों पर निर्भरता कम होगी और देश में लंबे समय तक चलने वाला इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनेगा.

कब इस्तेमाल किया जाता है कार्ल गुस्ताफ?

भारतीय सेना के लिए, कार्ल गुस्ताफ लंबे समय से अलग-अलग तरह के ऑपरेशनल माहौल में एक भरोसेमंद इन्फैंट्री सपोर्ट हथियार रहा है. इसे दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और बंकर तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कार्ल गुस्ताफ के नए वर्जन में आधुनिक फ़ायर-कंट्रोल सिस्टम और इंटेलिजेंट साइटिंग इक्विपमेंट को भी जोड़ा जा सकता है.  इससे पहले ही शॉट में टारगेट पर निशाना लगने की संभावना बढ़ जाती है.

कार्ल गुस्ताफ से फायर किए जाने वाले रॉकेट की रेंज उसके प्रकार पर निर्भर करती है. इससे दागे जाने वाले अलग-अलग गोला-बारूद की रेंज 300 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक हो सकती है. यह एक किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बंकर तबाह कर सकता है. 500 मीटर की दूरी से टैंक नष्ट कर सकता है और चलती हुई बख्तरबंद गाड़ियों को 400 मीटर की दूरी से उड़ा सकता है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
ऑस्ट्रेलिया में बहती है पृथ्वी की सबसे पुरानी नदी, कभी रेगिस्तान जैसी तो कभी बन जाती है उफनती धारा
एक टिकट में 9 राज्य कवर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189KM का सफर
एक टिकट में 9 राज्यों की सैर! 58 स्टॉपेज पर रुकती है भारत की ये इकलौती ट्रेन, 4 दिन में पूरा करती है 4189 KM का सफर
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
पंजाब की पांच नदियों में सबसे बड़ी 'बहन' कौन? जानें माउंट कैलाश से निकलकर भी नेपाल में क्यों नहीं बहता इसका पानी
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
इंडोनेशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? भूमध्य रेखा वाले शहर से होकर गुजरती है और इस पर तैरते हैं मार्केट
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement