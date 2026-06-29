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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारतीय सेना स्पेशल 'बाज बटालियन' बनाएगी, आर्मी चीफ ने की घोषणा, जानिए क्या होगा इस नई यूनिट का काम

आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने घोषणा की है कि भारतीय सेना अपनी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही क्षमताओं को मजबूत करने के लिए खास "बाज बटालियन" बनाएगी. सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन को शामिल करने और तैनात करने की तैयारी कर रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Jun 29, 2026, 11:07 PM IST

भारतीय सेना स्पेशल 'बाज बटालियन' बनाएगी, आर्मी चीफ ने की घोषणा, जानिए क्या होगा इस नई यूनिट का काम

भारतीय सेना बनाएगी स्पेशल बाज बटालियन. (AI इमेज)
 

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  • दुश्मन के दांत खट्टे करेगी सेनी की नई 'बाज' बटालियन
  • 'बाज' बटालियन पहले से तैनात 'अश्नि' ड्रोन प्लाटून से अलग होंगी.
  • नई 'बाज' बटालियन  'आर्मी एविएशन कॉर्प्स' के तहत काम करेंगी.


भारतीय सेना ने निगरानी और सटीक हमलों के मिशन को बेहद असरदार तरीके से अंजाम देने के लिए एक स्पेशल 'बाज' बटालियन बनाने का फैसला किया है. इसकी जानकारी सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दी है. खास बात ये है कि नई बटालियन 'अश्नि' ड्रोन प्लाटून से अलग होंगी जो छोटी दूरी की निगरानी के लिए इन्फेंट्री बटालियन के साथ जुड़ी होती हैं. यह रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी' की 'दिव्यास्त्र' बैटरी से भी अलग होंगी जो 'लोइटरिंग म्यूनिशन' या वन-वे अटैक ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं.

ये भी पढ़िए- भारतीय सेना पहले 'इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप' को तैनात करने की तैयारी में

'बाज बटालियन' का काम क्या होगा?

नई 'बाज' बटालियन  'आर्मी एविएशन कॉर्प्स' के तहत काम करेंगी. यह सेना के बढ़ते हुए बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन को एक जगह से नियंत्रित करेंगी. ये बटालियन लंबी दूरी तक लगातार खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोह लेने, दूर के इलाकों की निगरानी, ​​टारगेट की पहचान करने और जमीनी टुकड़ियों के साथ ड्रोन ऑपरेशन को जोड़ने का काम करेंगी.

इस पहल की घोषणा करते हुए, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सेना को लगातार नए ड्रोन शामिल करने, उन्हें अपग्रेड करने और बड़े पैमाने पर ड्रोन की जरूरत पूरी करने की आवश्यकता होगी. सेना प्रमुख ने कहा कि 'बाज' बटालियन को मौजूदा 'रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स' के आधार पर तैयार किया जाएगा. इन बटालियनों में ऐसे ट्रेंड जवान शामिल होंगे जो 'रिमोटली पाइलटेड एयरक्राफ्ट' के पूरे सिस्टम को चलाने और मैनेज करने में माहिर होंगे.  इससे इंटीग्रेटेड हवाई निगरानी, ​​युद्धक्षेत्र की लगातार जानकारी और तेजी से कार्रवाई के जरिए खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोह लेने की क्षमताएं बढ़ेंगी.

पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को मैनेज किया जाएगा

ड्रोन आधुनिक युद्ध के सबसे अहम हथियार बन चुके हैं. इनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है. ड्रोन वॉरफेयर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ये बटालियनें ट्रेंड ऑपरेटर्स, टेक्नीशियन्स और एनालिस्ट्स को एक साथ लाएंगी ताकि पूरे ड्रोन इकोसिस्टम को मैनेज किया जा सके. इसमें तैनाती, मेंटेनेंस, मिशन प्लानिंग, सॉफ्टवेयर अपग्रेड और बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म से मिली जानकारी का इस्तेमाल शामिल है.

भारत शक्ति की एक रिपोर्ट के अनुसार,  'बाज' बटालियनों की संख्या अभी तय नहीं हुई है. हालांकि ये साफ है कि ये यूनिट्स पिछले कुछ सालों में बनाई गई खास एविएशन ब्रिगेड के साथ मिलकर काम करेंगी. आर्मी एविएशन कॉर्प्स पहले से ही फ्रंटलाइन पर हेलिकॉप्टर ऑपरेट कर रही है. यह फैसला आर्मी के बड़े "डिकेड ऑफ़ ट्रांसफॉर्मेशन" प्रोग्राम का हिस्सा है. 

 चीन के साथ LAC पर लंबे समय तक तैनाती के ऑपरेशनल अनुभव और पिछले साल पाकिस्तान के खिलाफ 'ऑपरेशन सिंदूर' में बिना पायलट वाले सिस्टम के सफल इस्तेमाल से यह जरूरत महसूस हुई कि ऐसे खास ड्रोन फार्मेशन होने चाहिए जो लगातार ऑपरेशन कर सकें. नई बटालियनें कई तरह के लंबे समय तक चलने वाले बिना पायलट वाले प्लेटफॉर्म ऑपरेट करेंगी.  इनमें अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से खरीदे जा रहे MQ-9B ड्रोन, इज़राइली मूल के हेरॉन और हर्मेस UAV, और IdeaForge, SMPP और NewSpace Research जैसी भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए स्वदेशी सिस्टम शामिल होंगे.

कई तरह के ड्रोन और मानवरहित एयरक्राफ्ट को को खास फ़ॉर्मेशन के तहत लाकर सेना  ट्रेनिंग को एक जैसा बनाना चाहती है. इससे मेंटेनेंस और डेटा मैनेजमेंट भी आसान होगा. साथ ही, बॉर्डर पर लगातार निगरानी, ​​गहराई तक जाकर जानकारी जुटाने और सटीक निशाना लगाने की क्षमता भी बढ़ेगी. 

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