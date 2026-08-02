FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
माइनस 42 डिग्री तापमान में भी लद्दाख-अरुणाचल में दौड़ेंगे भारतीय सेना के टैंक, जानिए क्या है 'XWG डीजल' जो जमता नहीं

माइनस 42 डिग्री तापमान में भी लद्दाख-अरुणाचल में दौड़ेंगे भारतीय सेना के टैंक, जानिए क्या है 'XWG डीजल' जो जमता नहीं

रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को हर महीने मिलेगी पेंशन? जानें क्या है BCCI का नियम

रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को हर महीने मिलेगी पेंशन? जानें क्या है BCCI का नियम

लाल सागर में भारतीय तेल टैंकरों ने क्यों बंद किया AIS? यमन के खतरों के बीच कैसे भारत की ओर बढ़े दो जहाज

लाल सागर में भारतीय तेल टैंकरों ने क्यों बंद किया AIS? यमन के खतरों के बीच कैसे भारत की ओर बढ़े दो जहाज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

माइनस 42 डिग्री तापमान में भी लद्दाख-अरुणाचल में दौड़ेंगे भारतीय सेना के टैंक, जानिए क्या है 'XWG डीजल' जो जमता नहीं

पहले सेना को ठंड में गाड़ियों के इंजनों को चालू रखने के लिए एक्स्ट्रा हीटिंग उपकरणों और विशेष केमिकल्स का सहारा लेना पड़ता था. XWG डीजल ने इस बड़ी समस्या का अंत कर दिया है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Aug 02, 2026, 06:41 PM IST

माइनस 42 डिग्री तापमान में भी लद्दाख-अरुणाचल में दौड़ेंगे भारतीय सेना के टैंक, जानिए क्या है 'XWG डीजल' जो जमता नहीं

टैंको में इस्तेमाल होगा XWG डीजल जो कभी नहीं जमता. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • सेना ने XWG डीजल नाम का खास स्वदेशी ईंधन अपनाया है
  • अत्यधिक ठंडे इलाकों में भी नहीं जमता XWG डीजल
  • टैंकों और सैन्य वाहनों में किया जाएगा XWG डीजल का इस्तेमाल

What is Extreme Winter Grade Diesel: लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान सेना को अपने भारी टैंक ऑपरेट करने में मुश्किल आती है. इन दुर्गम इलाकों में तापमान माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. इस भीषण ठंड के कारण टैंकों में इस्तेमाल किया जाना वाला ईंधन जम जाता है. लेकिन सेना की ये समस्या अब दूर हो गई है. खून जमा देने वाली सर्दी भी अब सेना के टैंकों का परिचालन रोक नहीं पाएगी. सेना ने फ्यूल जमने की समस्या से निपटने के लिए  'XWG Diesel' नाम का एक विशेष स्वदेशी ईंधन अपनाया है.

क्या है XWG Diesel?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से 'XWG Diesel' को तैयार किया है. इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगते त्यधिक उच्च-ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में तैनात टैंकों और सैन्य वाहनों में किया जाएगा. इस खास ईंधन का पूरा नाम Extreme Winter Grade डीजल है. 

ये स्पेशल फ्यूल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस  भीषण तापमान में भी जमता नहीं है और सुचारू रूप से काम करता है. XWG डीजल को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है. इसके इस्तेमाल से अति-ठंडे और ऊंचे इलाकों में तैनात टी-90, टी-72 टैंक, बीएमपी इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैन्य ट्रक किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार रहेंगे. 

सामान्य डीजल और XWG Diesel में अंतर

1- सामान्य डीजल माइनस 10 से माइनस 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही जमने लगता है. जबकि, XWG डीजल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान पर तरल बना रहता है.

2- सामान्य डीजल अत्यधिक सर्दी वाले इलाकों में गाढ़ा होकर फ्यूल लाइन को ब्लॉक कर देता है. XWG डीजल जमता नहीं इसलिए गाड़ी का इंजन बंद नहीं होता. 

3- सामान्य डीजल का इस्तेमाल करने वाले सैन्य वाहनों को अत्यधिक सर्दी वाले इलाकों में चालू करने में काफी समय लगता है. XWG डीजल माइनस तापमान में भी क्विक इंजन स्टार्ट सुनिश्चित करता है.

सेना के लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण?

पारंपरिक डीजल के अत्यधिक ठंड वाले इलाकों में जम जाने के कारण इंजन तक ईंधन नहीं पहुंचता था जिससे टैंक और लड़ाकू वाहन बंद पड़ जाते थे. XWG डीजल इस समस्या को पूरी तरह खत्म करता देता है. पूर्वी लद्दाख और चीन से लगती सिक्किम और अरुणाचल की सीमा पर इंडियन आर्मी को हर समय  सैन्य अभियानों के लिए तैयार रहना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि सेना के वाहन और टैंक जैसे प्लेटफार्म भी 24 घंटे कॉम्बैट रेडी मोड में रहें.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
'रामायण' में सौरभ सचदेवा के किरदार 'मारीच' का राम-लक्ष्मण से क्या था बैर? जानिए राक्षस ने क्यों बिछाया था मायावी जाल
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
Friendship Day सबसे पहले कहां मनाया गया था? जानें दुनिया भर में कैसे लोकप्रिय हुआ दोस्ती का यह खास दिन
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
ऋषिकेश में कांच के फर्श वाले बजरंग सेतु पर जाने के लिए फीस लगेगी, जानिए कितने पैसे खर्च करने होंगे
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस; जानें किसने निभाया कौन सा किरदार
कैकयी-मंथरा से कुंभकर्ण-हनुमान तक, Ramayan के वो 7 रोल्स जिन्हें ट्रेलर में नहीं देख पाए फैंस
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
31 जुलाई को ITR फाइल कर दिया लेकिन ई-वेरिफाई नहीं किया? घबराइए नहीं! ये नियम आपको देगा 30 दिन का टाइम
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement