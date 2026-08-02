माइनस 42 डिग्री तापमान में भी लद्दाख-अरुणाचल में दौड़ेंगे भारतीय सेना के टैंक, जानिए क्या है 'XWG डीजल' जो जमता नहीं

पहले सेना को ठंड में गाड़ियों के इंजनों को चालू रखने के लिए एक्स्ट्रा हीटिंग उपकरणों और विशेष केमिकल्स का सहारा लेना पड़ता था. XWG डीजल ने इस बड़ी समस्या का अंत कर दिया है.

सेना ने XWG डीजल नाम का खास स्वदेशी ईंधन अपनाया है

अत्यधिक ठंडे इलाकों में भी नहीं जमता XWG डीजल

टैंकों और सैन्य वाहनों में किया जाएगा XWG डीजल का इस्तेमाल

What is Extreme Winter Grade Diesel: लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान सेना को अपने भारी टैंक ऑपरेट करने में मुश्किल आती है. इन दुर्गम इलाकों में तापमान माइनस 42 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है. इस भीषण ठंड के कारण टैंकों में इस्तेमाल किया जाना वाला ईंधन जम जाता है. लेकिन सेना की ये समस्या अब दूर हो गई है. खून जमा देने वाली सर्दी भी अब सेना के टैंकों का परिचालन रोक नहीं पाएगी. सेना ने फ्यूल जमने की समस्या से निपटने के लिए 'XWG Diesel' नाम का एक विशेष स्वदेशी ईंधन अपनाया है.

क्या है XWG Diesel?

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) ने भारतीय सेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से 'XWG Diesel' को तैयार किया है. इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान से लगते त्यधिक उच्च-ऊंचाई वाले सीमावर्ती इलाकों में तैनात टैंकों और सैन्य वाहनों में किया जाएगा. इस खास ईंधन का पूरा नाम Extreme Winter Grade डीजल है.

ये स्पेशल फ्यूल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस भीषण तापमान में भी जमता नहीं है और सुचारू रूप से काम करता है. XWG डीजल को पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है. इसके इस्तेमाल से अति-ठंडे और ऊंचे इलाकों में तैनात टी-90, टी-72 टैंक, बीएमपी इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और सैन्य ट्रक किसी भी समय इस्तेमाल के लिए तैयार रहेंगे.

सामान्य डीजल और XWG Diesel में अंतर

1- सामान्य डीजल माइनस 10 से माइनस 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ही जमने लगता है. जबकि, XWG डीजल माइनस 42 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम तापमान पर तरल बना रहता है.

2- सामान्य डीजल अत्यधिक सर्दी वाले इलाकों में गाढ़ा होकर फ्यूल लाइन को ब्लॉक कर देता है. XWG डीजल जमता नहीं इसलिए गाड़ी का इंजन बंद नहीं होता.

3- सामान्य डीजल का इस्तेमाल करने वाले सैन्य वाहनों को अत्यधिक सर्दी वाले इलाकों में चालू करने में काफी समय लगता है. XWG डीजल माइनस तापमान में भी क्विक इंजन स्टार्ट सुनिश्चित करता है.

सेना के लिए रणनीतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण?

पारंपरिक डीजल के अत्यधिक ठंड वाले इलाकों में जम जाने के कारण इंजन तक ईंधन नहीं पहुंचता था जिससे टैंक और लड़ाकू वाहन बंद पड़ जाते थे. XWG डीजल इस समस्या को पूरी तरह खत्म करता देता है. पूर्वी लद्दाख और चीन से लगती सिक्किम और अरुणाचल की सीमा पर इंडियन आर्मी को हर समय सैन्य अभियानों के लिए तैयार रहना पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि सेना के वाहन और टैंक जैसे प्लेटफार्म भी 24 घंटे कॉम्बैट रेडी मोड में रहें.