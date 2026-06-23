सेना के T-72 टैंक बनेंगे बिना चालक वाले रोबोटिक लड़ाकू वाहन, खुद ही करेंगे दुश्मन का काम तमाम, जानिए आर्मी की योजना

भारतीय सेना अपने पुराने हो रहे T-72 टैंको की फ्लीट को रोबोटिक प्लेटफार्म में बदलने की तैयारी कर रही है. ये प्रोजेक्ट मैन-अनमैंड टीमिंग कान्सेप्ट पर आधारित है.

भारतीय सेना के T-72 टैंक अब डिजिटल बनेंगे.

रोबोटिक लड़ाकू प्लेटफार्म में बदले जाएंगे 40 साल पुराने टैंक.

भारतीय सेना में T-72 टैंकों को 1979 में शामिल किया गया था.



पिछले 40 साल से भारतीय सेना की टैंक रेजिमेंट की रीढ़ बने हुए रूसी मूल के T-72 टैंक अब डिजिटल बनेंगे. नए जमाने के युद्ध के लिए इन पुराने टैंकों को रोबोटिक लड़ाकू प्लेटफार्म में बदलने की तैयारी है. सेना इन टैंको को बिना चालक वाला रोबोटिक वाहन बनना चाहती है जिन्हें दूर से ही कंट्रोल किया जा सके. इन टैंकों को रिटायर करने के बजाय नई भूमिका के लिए तैयार करने से सेना की ताकत भी बढ़ेगी और इंसानी जान का जोखिम भी कम होगा. मैन-अनमैंड टीमिंग कान्सेप्ट के तहत टी-72 के अपग्रेडेशन से सेना के सबसे बड़े बख्तरबंद बेड़े की ऑपरेशनल लाइफ भी बढ़ जाएगी.

क्या है T-72 को रोबोटिक प्लेटफार्म में बदलने का प्रोजेक्ट?

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सेना इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए वायुसेना की तर्ज पर काम कर रही है. इसके तहत IP-आधारित इंटरफेस का उपयोग करके T-72 टैंकों को दूर बैठकर संचालित किया जा सकेगा. MUM-T यानी कि मैन-अनमैंड टीमिंग प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है. इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान में इंसानों द्वारा चलाए जा रहे टैंक और बिना इंसानों वाले रिमोट कंट्रोल्ड वाहन एक साथ मिलकर एक टीम के रूप में काम करेंगे. इससे सेना की लड़ाकू क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी. भारतीय सेना 'इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस' चैलेंज के तहत ऐसे घरेलू इंडस्ट्री पार्टनर्स की तलाश कर रही है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) आधारित इंटरफेस का इस्तेमाल करके मौजूदा T-72 टैंकों को डिजिटल बनाने और उन्हें दूर से नियंत्रित होने वाले बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में बदलने में सक्षम हों.

किन कामों में होगा मानवरहित T-72 का इस्तेमाल?

मानवरहित T-72 टैंकों का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाएगा जहां सैनिकों की जान को सबसे ज्यादा खतरा होता है. दूर से कंट्रोल होने वाले इन वाहनों को दुश्मन के बिछाए लैंडमाइंस को साफ करने के लिए आगे भेजा जा सकेगा. युद्ध की शुरूआत में ये टैंक सबसे आगे चल सकते हैं. ये दुश्मन का ध्यान भटका सकते हैं. दुश्मन की पोजिशन का पता लगाने के लिए रोबोटिक टी-72 आगे बढ़कर भीषण हमला कर सकते हैं या डिकॉय के रूप में भी काम आ सकते हैं. इन टैंकों को अपग्रेडेशन के दौरान एआई तकनीक से भी लैस करने की योजना है. इस तरह मानवरहित T-72 निगरानी और गश्त का काम भी कर सकेंगे.

सेना में कब शामिल हुए थे T-72 टैंक?

भारतीय सेना में T-72 टैंकों को 1979 में शामिल किया गया था. पिछले कई दशकों में इन्होंने पंजाब के मैदान, राजस्थान के रेगिस्तान और लद्दाख जैसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में अपनी काबिलियत और ताकत साबित की है. ये टैंक पुराने जरूर हो चुके हैं लेकिन, बेकार नहीं हैं. यही कारण है कि भारतीय सेना अपने जांचे-परखे हथियार को ही अपग्रेड कर रहा है. यह कम लागत में सेना की आधुनिक जरूरतों को पूरा करने का एक बेहद स्मार्ट और किफायती तरीका है. अपग्रेडेड टी-72 सिर्फ अग्रिम मोर्चे पर युद्ध ही नहीं लड़ेंगे, ये डिजिटल टैंक युद्ध के मैदान से रीयल-टाइम डेटा सीधे कमांड नेटवर्क को भेजेंगे. इससे पीछे बैठे कमांडरों और ऑपरेटरों को फैसले लेने में आसानी होगी.

