FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Opinion: कांग्रेस-सपा संबंधों में 'नरमी-गरमी' का पुराना इतिहास, कभी नहीं पनप पाई सहज दोस्ती

Opinion: कांग्रेस-सपा संबंधों में 'नरमी-गरमी' का पुराना इतिहास, कभी नहीं पनप पाई सहज दोस्ती

क्रिकेट में Zee Entertainment की एंट्री, हासिल किए IND vs ZIM सीरीज के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स

क्रिकेट में Zee Entertainment की एंट्री, हासिल किए IND vs ZIM सीरीज के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्ट राइट्स

भारतीय सेना के जवानों ने 21 साल के 'फर्जी ब्रिगेडियर' को पकड़ा, नकली वर्दी पहन कर जमाता था धौंस, ऐसे फंसा जाल में

भारतीय सेना के जवानों ने 21 साल के 'फर्जी ब्रिगेडियर' को पकड़ा, नकली वर्दी पहन कर जमाता था धौंस, ऐसे फंसा जाल में

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग

प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग

Homeभारत

भारत

भारतीय सेना के जवानों ने 21 साल के 'फर्जी ब्रिगेडियर' को पकड़ा, नकली वर्दी पहन कर जमाता था धौंस, ऐसे फंसा जाल में

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय सेना का ब्रिगेडियर बनकर घूमने वाले एक 21 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. शाहजहांपुर स्टेशन हेडक्वार्टर और स्थानीय पूर्व सैनिकों के संयुक्त ऑपरेशन में इस फर्जी ब्रिगेडियर को पकड़ा गया.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 13, 2026, 08:15 PM IST

भारतीय सेना के जवानों ने 21 साल के 'फर्जी ब्रिगेडियर' को पकड़ा, नकली वर्दी पहन कर जमाता था धौंस, ऐसे फंसा जाल में

भारतीय सेना के जवानों ने 21 साल के 'फर्जी ब्रिगेडियर' को पकड़ा. (फोटो- सोशल मीडिया)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय सेना के जवानों ने एक जाल बिछाकर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक फर्जी ब्रिगेडियर को पकड़ा है. पकड़ा गया युवक सिर्फ 21 साल का है और वह ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर घूमता था. धौंस जमाने के लिए उसने दो निजी बॉडीगार्ड भी रखे थे और किराए की गाड़ी लेकर घूमता था जिस पर अलग से लाल रंग के स्टार का प्लेट लगा था. वह खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताकर घूमता था.

सेना के जवानों ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया 

ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर शाहजहांपुर के आस-पास के जिलों में घूमने वाले युवक की पहचान आर्यन वर्मा के रूप में हुई है. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सेना के जवानों ने इस नकली ब्रिगेडियर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था. शाहजहांपुर और उसके आस-पास सेना की वर्दी में उसके घूमने-फिरने की कई खबरें मिली थीं. इसके बाद सेना के अधिकारी अप्रैल से ही उस पर नज़र रखे हुए थे.

ब्रिगेडियर की वर्दी पहनकर खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताने वाले आर्यन वर्मा से सेना के असली अधिकारी आम नागरिक बनकर मिले और उसे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा उम्मीदवारों से बात करने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया. इसके लिए शाहजहांपुर छावनी इलाके में स्थित शहीद म्यूज़ियम में एक नकली कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था. 

आर्यन वर्मा इस जाल में फंस गया. वह शुक्रवार, 12 जून की सुबह ब्रिगेडियर की वर्दी में SUV से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा. इसके बाद उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया. वर्मा की नकली वर्दी पर सेना के स्टार और सीनियर अधिकारियों से जुड़े झंडे लगे हुए थे. 

बाउंसरों को NSG कमांडो बताता था

आर्यन वर्मा की गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पूरी पोल खुली तब पता चला कि वह कितना शातिर है. पकड़े जाने पर उसके ड्राइवर के पास से एक नकली सरकारी पहचान पत्र मिला. वह दो बाउंसरों के साथ घूमता था, जिन्हें वह कथित तौर पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (NSG) कमांडो बताता था. वर्मा दावा करता था कि उसे खास सुरक्षा दी गई है. 

धौंस जमाने के लिए आर्यन वर्मा एक नकली पिस्तौल और एक रेजिमेंटल छड़ी भी रखता था. ये सभी चीजें उसके पास से गिरफ्तारी के बाद जब्त कर ली गईं. उसके पास एक पहचान पत्र भी था जिस पर कथित तौर पर आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के डीन की मुहर लगी थी. वर्मा के पास से दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों को पता चला कि वह 21 साल का है और दिल्ली में रह रहा था. वह मेडिकल की पढ़ाई के लिए होने वाले नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) की तैयारी कर रहा था और काफी प्रयास के बाद भी परीक्षा पास नहीं कर पाया था. 

इस मामले की जांच  बरेली की एक आर्मी इंटेलिजेंस टीम ने जांच अपने हाथ में ले ली है. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने नकली आईडी और वर्दी कैसे हासिल की. शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने बताया है कि फिलहाल आर्मी अधिकारी आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं. बाद में उसे पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया जाएगा और पूरी जांच के लिए FIR दर्ज की जाएगी. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Brazil vs Morocco Live Streaming: भारत में कब, कहां और कैसे देखें ब्राजील और मोरक्को मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा
समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा
James Clerk Maxwell Quotes: टॉपर बनने से पहले सीखें ये 5 बातें, महान साइंटिस्ट ने कई साल पहले दिया था सफलता का मंत्र
James Clerk Maxwell Quotes: टॉपर बनने से पहले सीखें ये 5 बातें, महान साइंटिस्ट ने कई साल पहले दिया था सफलता का मंत्र
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement