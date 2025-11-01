अब भारत के खिलाफ एक भी आतंकी हमला और उल्टी गिनती शुरू, भारतीय सेना ने अपनाया काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन

ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के भारत भारतीय सेना और अधिक मजबूती से आतंकबाद विरोधी सिद्धांत अपनाती जा रही है. हाल ही में इंडियन आर्मी ने एक अधिक सख्त, अधिक असर्टिव काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन अपनाया है.

देश में आतंकी हमलों को पर भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. दरअसल आंतकी हमलों को लेकर भारतीय फौज ने बड़ा कदम उठाया है. इंडियन आर्मी ने एक अधिक सख्त, अधिक असर्टिव काउंटर-टेररिज्म डॉक्ट्रिन अपनाया है जो देश की रेड लाइन्स को फिर से तय करता है. भारतीय सेना की तरफ से इसे 'न्यू नार्मल' कहा जा रहा है. यानी अब भारत के दुश्मनों की खैर नहीं, भारत में एक और आतंकी हमला कि दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू.

#Correction | Bikaner, Rajasthan | South Western Army Commander Lt Gen Manjinder Singh says, "The Indian Army is following the political direction of 'New Normal', under which, any terror act on the country will be considered as 'Act of War'. And the military has to prepare for… pic.twitter.com/II7FPAAbE7 — ANI (@ANI) October 31, 2025

नए नियम के अनुसार क्या होगा बदलाव

मिलिट्री के इस नए नियम के अनुसार भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी हमले को अब युद्ध की कार्रवाई (War Act) माना जाएगा. ऐसे में, इसके लिए संतुलित प्रतिक्रिया की बजाय निर्णायक मिलिट्री जवाब देने की जरूरत होगी. मीडिया से बात करते हुए, दक्षिण पश्चिमी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि भारत के न्यू नॉर्मल में देश 'किसी भी आतंकवादी हरकत' को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे 'युद्ध की कार्रवाई' माना जाएगा.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद.....

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के सफल लॉन्च के बाद, भारतीय सेना ने और भी मजबूत आतंकवाद विरोधी सिद्धांत अपनाया है. लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा कि 'भारतीय सेना 'न्यू नॉर्मल' की पॉलिटिकल डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, जिसके तहत देश पर किसी भी आतंकी हमले को 'जंग का काम' माना जाएगा.' उन्होंने आगे कहा कि ' सेना को ऐसी किसी भी एक्टिविटी के लिए तैयार रहना होगा... इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज लाई गई हैं.'

रात के समय की जा रही ट्रेनिंग

इस समय भारतीय सेना का अधिक फोकस रात के समय ट्रेनिंग करने में है, इसलिए आर्मी के जवान 70प्रितशत ट्रेनिंग रात में और 30 प्रतिशत ट्रेनिंग दिन में कर रहे हैं. यह ऑपरेशनल बदलाव डिफेंस प्रोक्योरमेंट की एक लहर का हिस्सा है, जिसे आर्मी की रात में लड़ने की काबिलियत को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है.

