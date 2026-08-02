44 सेकंड में 12 रॉकेट फायर करने की क्षमता, भारतीय सेना का सबसे घातक हथियार है ये सिस्टम

पिनाका सिस्टम को भारत ने सोवियत संघ के 'ग्रैड' पर निर्भरता खत्म करने के लिए विकसित किया था. यह आपात स्थिति में दुश्मन के ठिकानों, आर्टिलरी गन पोजिशन्स, कमांड सेंटरों और काफिलों पर कुछ ही सेकंड में भीषण हमला करने में सक्षम है.

पिनाका एक उन्नत मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है

पिनाका सिस्टम कम समय में रॉकेटों की बौछार कर सकता है

एक स्टैंडर्ड पिनाका लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं

Pinaka rocket system: युद्ध के मैदान में अब सेनाएं आमने-सामने बहुत कम भिड़ती हैं. आधुनिक युद्ध लंबी दूरी के हथियारों की मदद से लड़े जा रहे हैं. सिर्फ कुछ सालों पहले तक लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों पर भीषण हमला करने का काम आर्टिलरी की तोपों के जिम्मे था. लेकिन अब ये भूमिका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के पास आ गई है. अच्छी बात ये है कि भारत ने इस हथियार की जरूरत बहुत पहले समझ ली थी और अब भारतीय सेना के पास एक ऐसा स्वदेशी रॉकेट सिस्टम है जिससे दुश्मन सबसे ज्यादा डरता है. आइये जानते हैं इसके बारे में.

पिनाका रॉकेट सिस्टम कैसे बना खास हथियार?

पिनाका एक उन्नत मल्टी-बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है. ये भारतीय सेना के तोपखाना रेजिमेंट का सबसे खास हथियार है. इसे कुछ ही मिनटों में दुश्मन के ठिकानों पर तेज और ताबड़तोड़ हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है. पिनाका के विकास से पहले तक भारत मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए दूसरे देशों से आयात पर निर्भर था. लेकिन पिनाका के विकास ने युद्धक्षेत्र में शक्ति का संतुलन बदल दिया है.

DRDO के अनुसार, पिनाका सिस्टम एक मिनट से भी कम समय में रॉकेटों की बौछार कर सकता है. ये सिस्टम ट्रक पर फिट है इसलिए दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले से बचने के लिए अपने स्थान से हट भी सकता है. एक स्टैंडर्ड पिनाका लॉन्चर में 12 रॉकेट होते हैं. ये 12 रॉकेट सिर्फ 44 सेकेंड में फायर किए जा सकते हैं. पिनाका सिस्टम का एक साल्वो फायर (12 रॉकेट) 700 मीटर × 500 मीटर के विशाल क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर सकता है.

लगातार अपग्रेड किया जा रहा है पिनाका सिस्टम

DRDO ने पिनाका सिस्टम पर काम करने की शुरुआत साल 1986 में की थी. इसका मकसद एक ऐसा रॉकेट लॉन्चर बनाना था जो युद्ध के मैदान में जबरदस्त फॉयरपॉवर दे सके. DRDO ने एक ऐसा सिस्टम बनाना शुरू किया जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके.

DRDO के मुताबिक, ओरिजिनल पिनाका रॉकेट की रेंज लगभग 37 किलोमीटर थी. धीरे-धीरे इसे अपग्रेड किया जाता रहा और अब पिनाका सिस्टम से 45 किलोमीटर से ज्यादा दूर के टारगेट पर हमला कर सकता है. DRDO एक्सटेंडेड-रेंज भी विकसित कर चुका है जो 75 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है. इसके अलावा पिनाका का गाइडेड वेरिएंट भी डेवलप किया जा रहा है जिसकी रेंज 120 किमी होगी. लगातार किए जाने वाले सुधार से पिनाका अब सिर्फ एरिया-सैचुरेशन हथियार नहीं रहा बल्कि लॉन्ग-रेंज स्ट्राइक सिस्टम में बदल गया है.

दूसरे देशों को भी निर्यात

पिनाका न केवल भारतीय सेना का मुख्य हथियार बन चुका है, बल्कि यह भारतीय रक्षा निर्यात की सबसे बड़ी सफलताओं में से भी एक है. आर्मेनिया ने इस सिस्टम पर भरोसा जताते हुए भारत से इसे खरीदा है. पिनाका सिस्टम उन सभी देशों के लिए एक बेहतर विकल्प गया है जो अभी तक रूस के 'ग्रैड' (BM-21) सिस्टम पर निर्भर हैं.