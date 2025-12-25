FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर नई गाइडलाइन जारी की है. नई गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि कौन-से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी.

राजा राम

Updated : Dec 25, 2025, 06:46 PM IST

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम
भारतीय सेना ने अपने अधिकारियों और जवानों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. इस नीति का मकसद जवानों की व्यक्तिगत सुरक्षा और सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखना है. नई गाइडलाइन में यह साफ किया गया है कि कौन-से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है और किन गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी. सेना का कहना है कि डिजिटल दौर में सोशल मीडिया से जुड़े जोखिमों को देखते हुए यह कदम जरूरी था. 

नई और स्पष्ट नीति लागू

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़े सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मियों के लिए एक नई और स्पष्ट नीति लागू की है. इस गाइडलाइन के तहत अधिकारियों और जवानों के सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर कई अहम नियम तय किए गए हैं, जिनका पालन सभी को करना अनिवार्य होगा. नई नीति के अनुसार, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अब केवल जानकारी देखने और निगरानी तक सीमित रहेगा. जवान इन प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह की टिप्पणी, प्रतिक्रिया या अपनी राय साझा नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा, यूट्यूब, एक्स (पूर्व में ट्विटर), क्वोरा और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर केवल कंटेंट देखने या सीखने की अनुमति दी गई है. इन मंचों पर किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या अन्य सामग्री अपलोड करने पर पूरी तरह रोक लगाई गई है. 

यह भी पढ़ें: नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

सेना ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं

संचार से जुड़े ऐप्स को लेकर भी सेना ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और स्काइप जैसे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर केवल सामान्य और गैर-संवेदनशील जानकारी साझा करने की इजाजत होगी. हालांकि, यह जानकारी सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ साझा की जा सकेगी, जिनकी पहचान पूरी तरह स्पष्ट हो. किसी व्यक्ति को जानकारी भेजने से पहले उसकी सही पहचान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह उपयोगकर्ता की होगी. नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के इस्तेमाल को भी सीमित कर दिया गया है. सेना अधिकारियों के मुताबिक, यह नई गाइडलाइन जवानों की सुरक्षा को मजबूत करने और किसी भी तरह की संवेदनशील जानकारी के लीक होने से रोकने के लिए बनाई गई है. अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा हो सकता है, बल्कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए सभी कर्मियों से इन नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

