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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड और IBG के बाद अब सेना में बनेगी 'शौर्य' स्क्वाड्रन, जानिए इस खास यूनिट के बारे में

भारतीय सेना एक बड़े विजन के तहत खुद को पूरी तरह डिजिटल और फ्यूचर-रेडी फोर्स बना रही है. भारतीय सेना अब सिर्फ संख्या बल नहीं बल्कि, तकनीकी श्रेष्ठता के दम पर युद्ध जीतने की रणनीति पर काम कर रही है.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 18, 2026, 09:50 PM IST

भैरव बटालियन, रुद्र ब्रिगेड और IBG के बाद अब सेना में बनेगी 'शौर्य' स्क्वाड्रन, जानिए इस खास यूनिट के बारे में

आर्मर्ड कोर के लिए 'शौर्य स्क्वाड्रन' का गठन करने की तैयारी. (AI इमेज)

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  • भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंट में अब केवल टैंक नहीं होंगे.
  • आर्मर्ड कोर के लिए 'शौर्य स्क्वाड्रन' का गठन करने की तैयारी.
  • इस स्क्वाड्रन के पास अपने खुद के ड्रोन्स होंगे.

बदलावों और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रही भारतीय सेना में नए स्ट्रक्चर, यूनिट और सब-यूनिट जोड़े जा रहे हैं. इंडियन आर्मी नए जमाने के युद्धों के लिए एक ज्यादा फुर्तीली लड़ाकू फोर्स बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है. सेना में कुछ बदलाव पहले ही हो चुके हैं. इसमें भैरव बटालियन, 'शक्तिबान' रेजिमेंट,  'दिव्यास्त्र' बैटरी और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs) का गठन शामिल है. सेना ने ड्रोन युद्ध के लिए खास अश्नि प्लाटून का गठन भी किया है. अब टैंक ऑपरेट करने वाली आर्मर्ड कोर के लिए 'शौर्य' स्क्वाड्रन की आधिकारिक घोषणा भी जल्द ही हो सकती है.

सेना की 'शौर्य स्क्वाड्रन' क्या है? 

सबसे पहले ये बता दें कि मौजूदा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ आर्मर्ड कोर से आते हैं. 'शौर्य' स्क्वाड्रन का कॉन्सेप्ट पहली बार तब सामने आया था जब इस साल मार्च में उन्होंने 'एक्सरसाइज़ अमोघ ज्वाला' के दौरान सदर्न आर्मी की कमान संभाली थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जनरल धीरज सेठ के आर्मी चीफ का पद संभालने के बाद 'शौर्य स्क्वाड्रन' के गठन में तेजी आने की उम्मीद है.

पारंपरिक रूप से भारतीय सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों में केवल टैंक और सैनिक होते थे. लेकिन 'शौर्य स्क्वाड्रन' एक ऐसा आधुनिक सब-यूनिट होगा जो टैंक, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) प्रणालियों का एक घातक मिश्रण होगा. यूक्रेन-रूस युद्ध और आर्मेनिया-अजरबैजान संघर्ष से सेना ने यह सीखा है कि आधुनिक युद्ध के मैदान में केवल भारी-भरकम टैंक काफी नहीं हैं. अगर टैंकों के साथ ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट न हो, तो वे दुश्मन के सस्ते ड्रोन्स और मिसाइलों का आसानी से शिकार बन जाते हैं.

कैसा होगी 'शौर्य स्क्वाड्रन' की संरचना?

'शौर्य स्क्वाड्रन' को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि यह दुश्मन को खत्म करने और खुद को बचाने, दोनों में सक्षम हो. 'शौर्य स्क्वाड्रन' के पास हमले के लिए  टी-90 और टी-72 जैसे शक्तिशाली टैंक होंगे. इस स्क्वाड्रन के पास अपने खुद के ड्रोन्स होंगे जो दूर से दुश्मन की हरकतों पर नजर रखेंगे. जरूरत पड़ने पर 'कामीकाजे' ड्रोन दुश्मन के ठिकानों को तबार भी करेंगे. 'शौर्य स्क्वाड्रन' के पास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए खास गाड़ियां होंगी जो दुश्मन के ड्रोन्स के सिग्नल्स को जाम कर देंगी. साथ ही टैंकों की सुरक्षा के लिए काउंटर-ड्रोन सिस्टम भी होंगे जो हवा में आ रहे दुश्मन के ड्रोन्स को पहले ही पहचान कर नष्ट कर देंगे.

एक साथ इतने उपकरणों और हथियारों के यूनिट में शामिल होने से टैंक कमांडर रियल-टाइम में अपने ही ड्रोन्स से मिले लाइव वीडियो को देखकर दुश्मन पर तुरंत सटीक हमला कर सकेगा. 'शौर्य स्क्वाड्रन' के पास हर तरह की तकनीक जमीनी स्तर पर मौजूद होगी. युद्धक्षेत्र में  इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स की मदद लेने के लिए टैंक कमांडर्स को उच्च मुख्यालयों से संपर्क करने की जरूरत नहीं होगी. लद्दाख और सिक्किम जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में 'शौर्य स्क्वाड्रन' बहुत प्रभावी साबित होगी. इस स्क्वाड्रन का गठन मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में भी टैंकों की लड़ाई के दौरान भी दुश्मन के मजबूत मोर्चे और ड्रोन्स को तबाह करने में गेम-चेंजर साबित होगा.
 

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