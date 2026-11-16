भारतीय सेना में खत्म हो जाएगी ब्रिगेडियर रैंक! कर्नल से सीधे मेजर जनरल के पद पर होगा प्रमोशन 

ब्रिगेडियर की रैंक खत्म करने का विचार पहली बार जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में साल 2018 में आया था. इस प्रस्ताव का असर नौसेना के कमोडोर और वायुसेना के एयर कमोडोर रैंक पर भी पड़ सकता है.

भारतीय सेना में ब्रिगेडियर की रैंक को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है. इसके बजाय कर्नल से सीधे मेजर जनरल के पद प्रमोट किया जाएगा. सेना की ओर से ये प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के जरिए 8वें वेतन आयोग को भेजा जाएगा. इस सिफारिश को मई, 2027 तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है.

प्रस्ताव के अनुसार, मेजर जनरल ही ब्रिगेड के साथ-साथ डिवीजन दोनों की कमान संभालेंगे. सेना के अधिकारियों के लिए मेजर जनरल न्यूनतम रिटायरमेंट रैंक बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.

मेजर जनरल तक पहुंचने में लगते हैं 32-33 साल

आर्मी के कैडर रीस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल के मुताबिक, एक आर्मी अफसर को मेजर जनरल से जुड़े पे लेवल 14 तक पहुंचने में 32 से 33 साल तक लगते हैं, जबकि सिविल सेवाओं (IAS , IPS और IFS) में उनके साथी 16 से 18 साल तक के करियर में उस लेवल तक पहुंच जाते हैं. इसकी वजह से आर्मी के पिरामिड जैसे रैंक स्ट्रक्चर हैं.

2018 में भी सामने आया था रैंक खत्म करने का विचार

ब्रिगेडियर की रैंक खत्म करने का विचार पहली बार जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में साल 2018 में आया था. इस प्रस्ताव का असर नौसेना के कमोडोर और वायुसेना के एयर कमोडोर रैंक पर भी पड़ सकता है. रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद नवंबर 2027 से ये सिफारिश लागू हो सकती है.

ब्रिगेडियर रैंक खत्म करने का विचार पहले भी सामने आया है, लेकिन इस बार सेना इसकी सिफारिश कर रही है. इस महीने या अगले महीने में इन सिफारिशों को फाइनल करके भेज दिया जाएगा. प्रस्ताव के मुताबिक, सिविल सर्विस में छह डेजिग्नेशन के मुकाबले आर्मी के 9 रैंक हैं, इसलिए एक रैंक हटाने की जरूरत है.

संगठन में लगातार बदलाव कर रही है सेना

सेना की ओर से ये प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब आर्मी ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चर कर रही है. जुलाई महीने में ही आर्मी ने 5 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs) और एक फायर सपोर्ट ग्रुप को एक्टिवेट किया है. इसकी कमान छह मेजर जनरल के पास है. हर आईबीजी में करीब 5000 सैनिक होते हैं, जोकि एक ब्रिगेड से बड़ा, लेकिन एक डिवीजन से छोटा होता है.

इसके अलावा सेना ने हाल ही में 'रुद्र' ब्रिगेड भी बनाया था, जिसकी कमान फिलहाल ब्रिगेडियर के हाथ में ही रहेगी. हर ब्रिगेड में करीब 3000 सैनिक होते हैं.

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