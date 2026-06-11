FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
ईरान पर आज रात होगा भीषण हमला! डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी, पश्चिम एशिया में तनाव फिर चरम पर

ईरान पर आज रात होगा भीषण हमला! डोनाल्ड ट्रंप ने खार्ग आइलैंड पर कब्जे की धमकी दी, पश्चिम एशिया में तनाव फिर चरम पर

भारतीय महिला टीम को रोकना मुश्किल... 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले नासिर हुसैन का टीम इंडिया पर बेबाक बयान

भारतीय महिला टीम को रोकना मुश्किल... 2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले नासिर हुसैन का टीम इंडिया पर बेबाक बयान

180 किलोमीटर रेंज, 450 kmph स्पीड, कितना खतरनाक है इंडियन आर्मी का 'अग्निवेग' अटैक ड्रोन?

180 किलोमीटर रेंज, 450 kmph स्पीड, कितना खतरनाक है इंडियन आर्मी का 'अग्निवेग' अटैक ड्रोन?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार

FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम

FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब

FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब

Homeभारत

भारत

180 किलोमीटर रेंज, 450 kmph स्पीड, कितना खतरनाक है इंडियन आर्मी का 'अग्निवेग' अटैक ड्रोन?

Indian Army Drone Power: भारतीय सेना को हाल ही में देश में बने वन-वे अटैक ड्रोन अग्निवेग की डिलीवरी की गई है. इसकी रफ्तार और रेंज इसे बाकी लोइटरिंग म्यूनिशन से अलग बनाती है.

Latest News

Shivendra Rai

Updated : Jun 11, 2026, 07:16 PM IST

180 किलोमीटर रेंज, 450 kmph स्पीड, कितना खतरनाक है इंडियन आर्मी का 'अग्निवेग' अटैक ड्रोन?

भारतीय सेना को मिला नया लोइटरिंग म्यूनिशन. (AI इमेज)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Indian Army kamikaze drones: दुश्मन के इलाके में लंबी दूरी तक सटीक और तेज हमला करने के लिए भारतीय सेना को एक खास 'लोइटरिंग म्यूनिशन' मिला है. भारत की निजी डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी SMPP ने भारतीय सेना को 106 टर्बोजेट-पावर्ड  'पीसकीपर' या 'अग्निवेग' अटैक ड्रोन सौंप दिए हैं. सेना को डिलीवर किए गए 106 ड्रोन्स में में 100 ऑपरेशनल यूनिट और छह ट्रेनिंग सिस्टम शामिल हैं. ये नया हथियार कितना घातक और खतरनाक है, आइये जानते हैं विस्तार से. 

क्या है 'अग्निवेग' ड्रोन?

'पीसकीपर' या 'अग्निवेग' लोइटरिंग म्यूनिशन को दिल्ली की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी SMPP लिमिटेड ने बनाया है. न्यूजेबल एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, 'अग्निवेग' ड्रोन एक वन-वे कामिकेज सिस्टम है. इसकी रेंज 180 किमी है और यह 450 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है. सेना ने जब इस ड्रोन के यूजर ट्रायल किए थे तब इसने अपनी क्षमता दिखाई थी. ये लोइटरिंग म्यूनिशन जैमिंग और GPS स्पूफिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी काम कर सकता है. 'अग्निवेग' पांच मीटर से कम का 'सर्कुलर एरर प्रोबेबल' मेंटेन करता है जो हमले की सटीकता को मापने का एक पैमाना है.


'अग्निवेग' ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत

'अग्निवेग' ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी रफ्तार है. यह सिस्टम टर्बोजेट-पावर्ड है जो इसे बाकी सिस्टम्स से अलग बनाता है. फिलहाल सेना के पास मौजूद ज्यादातर लोइटरिंग म्यूनिशन में बैटरी-इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल होता है. SMPP इस सिस्टम की सफलता को देखते हुए इसका एक लॉन्ग रेंज वर्जन बनाने की तैयारी भी कर रहा है. 

भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ाएगा 'अग्निवेग'? 

अग्निवेग ड्रोन की रेंज और रफ्तार सेना की हमलावर क्षमता बढ़ाने के लिए बेहद अहम हो सकती है. पाकिस्तान के ज्यादातर सैन्य ठिकाने लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 से 150 किमी के दायरे में ही हैं. अग्निवेग की रेंज 180 किमी है. ये लोइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तानी चौकियों को आसानी से निशाना बना सकता है. 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान ये काम इजरायल में बने ड्रोन्स ने किया था. भविष्य के युद्धों या सैन्य ऑपरेशंस में ये भूमिका भारत में डिजाइन किए गए और बनाए गए ड्रोन निभाएंगे. 

क्या है सेना की ड्रोन डाक्ट्रिन?

2025 में 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद से भारतीय सेना ने ड्रोन और लोइटरिंग म्यूनिशन शामिल करने की रफ्तार बढ़ा दी है. अप्रैल 2026 की शुरुआत में सेना ने अनमैन्ड एरियल सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन के लिए एक व्यापक टेक्नोलॉजी रोडमैप जारी किया था. इसके तहत अगले पांच सालों में 30 अलग-अलग तरह के ड्रोन खरीदना और देश में बने हजारों डोन के तैनात करने का लक्ष्य है. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
E. Sreedharan Quotes: स्टूडेंट्स को अनुशासन, नेतृत्व और सफलता का मंत्र देते हैं मेट्रो मैन के ये 5 प्रेरक विचार
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले फुटबॉलर, देखें लिस्ट में किन खिलाड़ियों का नाम
FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब
FIFA World Cup 2026 के 5 सबसे युवा खिलाड़ी, जो अपनी टीम को जिता सकते हैं खिताब
FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन
FIFA WC 2026: रोनाल्डो और मेसी में कौन है ज्यादा अमीर? जानें किसके पास है लग्जरी कार कलेक्शन
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की नसों में दौड़ता है इन 5 नदियों का पानी, जानें कौन-सी नदी कहलाती है धड़कन
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement