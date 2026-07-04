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भारत की सेनाओं को मिलेंगे तीन नए डिफेंस सिस्टम, जानिए MR-SAM, आकाश तरंग और V-SHORADS के बारे में

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

भारत की सेनाओं को मिलेंगे तीन नए डिफेंस सिस्टम, जानिए MR-SAM, आकाश तरंग और V-SHORADS के बारे में

डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सशस्त्र बलों के लिए कई हथियार प्रणालियों की खरीद को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इसमें मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश तरंग एंटी-अनमैन्ड एरियल व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम शामिल हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Jul 04, 2026, 10:02 PM IST

भारत की सेनाओं को मिलेंगे तीन नए डिफेंस सिस्टम, जानिए MR-SAM, आकाश तरंग और V-SHORADS के बारे में

भारत का हवाई रक्षा कवच मजबूत होगा. (AI इमेज)

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  • भारतीय सेनाओं के लिए तीन प्रकार के डिफेंस सिस्टम मंजूर किए गए.
  • वेरी शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अंतिम सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है.
  • आकाश तरंग ड्रोन खतरे से निपटने की विशेष 'इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली' है.
  • MR-SAM की मारक क्षमता 70 किलोमीटर से अधिक है.

Indian Air Defence: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की हवाई सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं. भारत सरकार देश के एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए कई तरह के फैसले ले रही है. शुक्रवार, 3 जुलाई को 'रक्षा अधिग्रहण परिषद' ने थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए तीन ऐसी  रक्षा प्रणालियों को मंजूरी दी है जो विशेष रूप से भारत के एयर डिफेंस कवच को मजबूत करने के लिए हैं. तीनों प्रणालियां एकीकृत एयर डिफेंस नेटवर्क 'सुदर्शन चक्र' का अहम हिस्सा होंगी. 

ये भी पढ़िये- वायुसेना को मिलेगा 'आसमान का जासूस'

MR-SAM (Medium Range Surface-to-Air Missile)

रक्षा अधिग्रहण परिषद ने MR-SAM एयर डिफेंस सिस्टम को मंजूरी दी है. यह इन तीनों प्रणालियों में सबसे घातक और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है. इसे भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और 'इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज' ने संयुक्त रूप से बराक-8 मिसाइल के आधार पर विकसित किया है. इसका निर्माण भारत में 'भारत डायनेमिक्स लिमिटेड' द्वारा किया जा रहा है. MR-SAM की मारक क्षमता 70 किलोमीटर से अधिक है. यह दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है. 'ऑपरेशन सिन्दूर' के दौरान इसी MR-SAM प्रणाली ने सिरसा के ऊपर पाकिस्तान की 'फतह-II' मिसाइल को सफलतापूर्वक मार गिराया था. यह प्रणाली पहले से ही भारत की तीनों सेनाओं के पास है. 

V-SHORADS (Very Short Range Air Defence System)

वेरी शार्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अंतिम सुरक्षा पंक्ति कहा जाता है. V-SHORADS प्रणाली हवाई सुरक्षा के सबसे भीतरी घेरे का निर्माण करती है. इसका मुख्य काम सेना द्वारा चिन्हित किए गए अति-संवेदनशील और महत्वपूर्ण ठिकानों की रक्षा करना है. जब कोई दुश्मन विमान या ड्रोन सभी बाहरी सुरक्षा घेरों को तोड़कर बिल्कुल करीब आ जाता है, तब इसका उपयोग होता है. अभी इस काम के लिए सेनाएं रूस निर्मित 'इगला', L-70 और Zu-23mm गन पर निर्भर हैं. अब DRDO स्वदेशी तकनीक से एक अत्याधुनिक V-SHORADS प्रणाली विकसित कर रहा है जिसे सेना में शामिल किया जाएगा. 

आकाश तरंग क्या है?

आकाश तरंग आधुनिक युद्धों में गेम-चेंजर साबित हो रहे ड्रोन के खतरे से निपटने की एक विशेष 'इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली' है. पारंपरिक मिसाइलों के विपरीत, 'आकाश तरंग' ड्रोन को तहस-नहस नहीं करता. इसके बजाय, यह एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म है जो उन रेडियो तरंगों को जाम कर देता है जिन पर ड्रोन काम करते हैं. जैमिंग के कारण ड्रोन और उसके ऑपरेटर के बीच का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है, जिससे ड्रोन हवा में ही बेकार या क्रैश हो जाता है. ये प्रणाली स्वार्म ड्रोन से निपटने में बेहद किफायती और कारगर है.

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