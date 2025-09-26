Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

खारिज हुई Sameer Wankhede की याचिका, आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े

LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके

Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत

MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक

टैलेंटेड तोते ने हेलमेट पहन दौड़ा दी साइकिल, Viral Video देख लोग बोले- ये तो नियमों का पक्का है!

Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला

बिहार में आज PM मोदी लॉन्च करेंगे Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, 75 लाख महिलाओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपये

Shardiya Navratri Day 5: गहरे नीले रंग के कपड़े पहनकर करें मां कुष्मांडा की पूजा, प्रसन्न हो जाएंगी माता रानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

Delhi NCR में ग्रीन पटाखे बनाने की इजाजत, बिक्री पर Supreme Court ने क्या कहा? पढ़ें पूरी खबर

खारिज हुई Sameer Wankhede की याचिका, आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े

खारिज हुई Sameer Wankhede की याचिका, आर्यन खान के 'The Ba***ds of Bollywood' के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे समीर वानखेड़े

MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक

MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी

LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके

LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके

Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत

आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत

Homeभारत

भारत

MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक

60 सालों तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन रहा मिग 21 विमान आज रिटायर हो रहा है. आज चंडीगढ़ में Mig 21 Fighter Plane अपनी अंतिम उड़ान भरेगा. यह भारतीय वायुसेना और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के लिए एक भावुक पल है. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 26, 2025, 11:12 AM IST

MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

छह दशकों तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन रहा मिग 21 विमान आज रिटायर हो रहा है. आज चंडीगढ़ में Mig 21 Fighter Plane अपनी आखिरी उड़ान भरेगा. यह भारतीय वायुसेना और के लिए एक भावुक पल होगा. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने भी Mig 21 को अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि उन्होंने मिग 21 से बहुत कुछ सीखा.

रक्षा मंत्रालय के X अकाउंट पर पोस्ट किया गया, "हम तुम्हें याद रखेंगे, मिग-21. भारतीय वायुसेना के महान प्रतीक और इस निडर योद्धा ने अपनी वीरता की छाप पीढ़ियों तक बनाए रखी है. इसकी अंतिम उड़ान एक ऐतिहासिक युग के अंत का प्रतीक है. भारतीय वायुसेना गर्व के साथ इसकी विरासत का जश्न मनाती है. साथ ही, वायुसेना इनोवेशन और स्ट्रैंथ के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है. आइए, मिग-21 की सेवानिवृत्ति को भव्य विदाई के साथ सम्मानित करें."

1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था MIG 21

लगभग 6 दशक पहले, साल 1963 में मिग-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. पहला मिग-21 स्क्वाड्रन 1963 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था. भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद इस लड़ाकू विमान ने कई मोर्चों पर भारत की जीत में भूमिका निभाई.

यह भी पढ़ें- लेह या लद्दाख कहां रहते हैं ज्यादा मुस्लिम? कितनी है हिंदू आबादी

संख्या में सीमित होने के कारण भी मिग-21 विमानों ने 1965 के युद्ध में भूमिका निभाई. 1971 के युद्ध में इन फाइटर जेट्स का योगदान और भी महत्वपूर्ण रहा. इससे भारतीय वायुसेना को पश्चिमी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं और क्षेत्रों पर हवाई श्रेष्ठता मिली. मिग-21 को कारगिल युद्ध में भी तैनात किया गया था. यह अक्सर कमांडरों की पहली पसंद होता था.

इसकी आसमान में गर्जना राष्ट्र के आत्मविश्वास के साथ गूंजती थी. इसे कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है. इस विमान से जुड़ी अनगिनत कहानियां और किस्से हैं, जिन्हें मिग-21 हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
UPSC IFS Mains Admit Card 2024 14 नवंबर को होगा जारी, जानें एग्जाम पैटर्न समेत सारे डिटेल्स
UPSC IFS Mains Admit Card 2024 14 नवंबर को होगा जारी, जानें सारे डिटेल्स
Uric Acid Remedy: पानी में मिलाकर पीएं ये 2 चीजें, पेशाब के जरिए शरीर का सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा
पानी में मिलाकर पीएं ये चीजें, पेशाब के जरिए शरीर का सारा यूरिक एसिड निकल जाएगा
विदेशी चंदा लेने वाले NGO होंगे टोटली बंद, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए किया बड़ा खुलासा
विदेशी चंदा लेने वाले NGO होंगे टोटली बंद, गृह मंत्रालय ने नोटिस जारी करते हुए किया बड़ा खुलासा
Health Tips: उम्र के साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है बुरा असर, हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
उम्र के साथ फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर पड़ता है बुरा असर, हेल्दी रहने के लिए फॉलो करें ये टिप्स
Minahil Malik: पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार मिनाहिल मलिक फिर सुर्खियों में, भारत में तेजी से सर्च किया जा रहा उनका Viral वीडियो
Minahil Malik: पाकिस्तानी टिकटॉक स्टार मिनाहिल मलिक फिर सुर्खियों में, भारत में तेजी से सर्च किया जा रहा उनका Viral वीडियो
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी
हरे-भरे होने के बावजूद पौधे में नहीं आ रही भिंडी? जड़ के पास चुपके से डालें ये चीज, टोकरी भर निकलेगी सब्जी
LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके
LPG Gas Cylinder: सिर्फ 6 टिप्स, और सिलेंडर चलेगा पूरे महीने से ज्यादा! आजमाएं ये तरीके
Birth Mark Signs: आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत
आपकी बॉडी पर ये 5 बर्थ मार्क्स खोलते हैं पिछले जन्म के राज, जानें किससे मिलता है क्या संकेत
Numerology: जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला
जोरू के गुलाम होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, पत्नी की बिना इजाजत के नहीं लेते कोई फैसला
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
मुख्यमंत्री को एक साल में कितनी मिलती हैं छुट्टियां, जानें CL, PL का पूरा गणित
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE