MIG 21 Retirement: 60 साल की सेवा के बाद आज वायुसेना से रिटायर होगा मिग-21 फाइटर प्लेन, शुभांशु शुक्ला हुए भावुक

छह दशकों तक भारतीय वायुसेना की बैकबोन रहा मिग 21 विमान आज रिटायर हो रहा है. आज चंडीगढ़ में Mig 21 Fighter Plane अपनी आखिरी उड़ान भरेगा. यह भारतीय वायुसेना और के लिए एक भावुक पल होगा. इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चंडीगढ़ में मौजूद रहेंगे. अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने भी Mig 21 को अपनी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि उन्होंने मिग 21 से बहुत कुछ सीखा.

रक्षा मंत्रालय के X अकाउंट पर पोस्ट किया गया, "हम तुम्हें याद रखेंगे, मिग-21. भारतीय वायुसेना के महान प्रतीक और इस निडर योद्धा ने अपनी वीरता की छाप पीढ़ियों तक बनाए रखी है. इसकी अंतिम उड़ान एक ऐतिहासिक युग के अंत का प्रतीक है. भारतीय वायुसेना गर्व के साथ इसकी विरासत का जश्न मनाती है. साथ ही, वायुसेना इनोवेशन और स्ट्रैंथ के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही है. आइए, मिग-21 की सेवानिवृत्ति को भव्य विदाई के साथ सम्मानित करें."

1963 में वायुसेना में शामिल हुआ था MIG 21

We shall remember you, #MiG21! A legendary icon of the Indian Air Force, this fearless warrior has etched its valour across generations. As its final sortie marks the close of a historic era, the #IAF celebrates its legacy with pride and ushers in a bold new chapter of innovation… pic.twitter.com/kp4WUy3aeo — Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) September 26, 2025

लगभग 6 दशक पहले, साल 1963 में मिग-21 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था. पहला मिग-21 स्क्वाड्रन 1963 में चंडीगढ़ में स्थापित किया गया था. भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद इस लड़ाकू विमान ने कई मोर्चों पर भारत की जीत में भूमिका निभाई.

संख्या में सीमित होने के कारण भी मिग-21 विमानों ने 1965 के युद्ध में भूमिका निभाई. 1971 के युद्ध में इन फाइटर जेट्स का योगदान और भी महत्वपूर्ण रहा. इससे भारतीय वायुसेना को पश्चिमी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं और क्षेत्रों पर हवाई श्रेष्ठता मिली. मिग-21 को कारगिल युद्ध में भी तैनात किया गया था. यह अक्सर कमांडरों की पहली पसंद होता था.

इसकी आसमान में गर्जना राष्ट्र के आत्मविश्वास के साथ गूंजती थी. इसे कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है. इस विमान से जुड़ी अनगिनत कहानियां और किस्से हैं, जिन्हें मिग-21 हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहा है.

