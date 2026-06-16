इंडियन एयरफोर्स अपना खुद का ड्रोन इकोसिस्टम बनाएगी, पाकिस्तान से सैकड़ों किमी दूर इस एयरबेस पर होगा प्रोडक्शन

IAF Loitering Munitions: भारतीय वायुसेना दक्षिण के एक अहम एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन निर्माण केंद्र बनाएगी. यहां निजी भारतीय कंपनी के सहयोग से स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में सक्षम वन-वे अटैक ड्रोन बनाए जाएंगे.

भारतीय वायुसेना अपनी खुद की सुविधाओं में ड्रोन बनाएगी.

तमिलनाडु के सुलूर एयर फोर्स स्टेशन पर बनेगा सेंटर.

कम से कम 30 किलोग्राम वजन के हथियार ले जा सकेंगे नए अटैक ड्रोन.

Indian Air Force loitering munitions: लॉइटरिंग म्यूनिशन और लंबी दूरी के अटैक ड्रोन अब युद्ध के मैदान में बेहद अहम हथियार बन चुके हैं. ये हथियार जंग का परिणाम भी बदल रहे हैं. इसी के ध्यान में रखते हुए भारतीय वायु सेना (IAF) ने 'कामिकेज ड्रोन' के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और रखरखाव के लिए पूरी तरह से स्वदेशी इकोसिस्टम बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है. इस पहल के तहत तमिलनाडु के सुलूर एयर फोर्स स्टेशन पर एक खास ड्रोन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने की योजना है.

स्वदेशी अटैक-ड्रोन इकोसिस्टम तैयार करेगी वायुसेना

न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय वायुसेना ने एक ऐसी स्वदेशी कंपनी की पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो सुलूर में एयर फोर्स के 5 बेस रिपेयर डिपो (BRD) के तहत, हथियार ले जाने वाले अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए उत्पादन और रखरखाव क्षमता वायुसेना के साथ मिलकर विकसित करे. इस प्रोजेक्ट का मकसद एयर फोर्स के भीतर लंबे समय तक चलने वाली स्वदेशी क्षमता विकसित करना है.

योजना के तहत जो भारतीय कंपनी इस प्रोजेक्ट के लिए चुनी जाएगी वह वन-वे अटैक ड्रोन के डिजाइन, डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग में मदद करेगी. साथ ही, यह भविष्य के ड्रोन कार्यक्रमों के लिए जरूरी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सहायता करेगी. इस पहल में दो ऑपरेशनल प्रोटोटाइप का डेवलपमेंट और एयर फ़ोर्स स्टेशन के भीतर ही प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाना शामिल है. इस पहल का मकसद ऐसा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम विकसित करना है जो भविष्य के अटैक ड्रोन बनाए.

वायुसेना ने तय की हैं ये शर्तें

भारतीय वायुसेना ने इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अहम शर्तें भी तय की हैं. प्रस्तावित ड्रोन कम से कम 30 किलोग्राम वजन के हथियार ले जाने और तय लक्ष्यों पर टर्मिनल स्ट्राइक मिशन को अंजाम देने में सक्षम होना चाहिए. इस प्रोजेक्ट के तहत विकसित किए जाने वाले अटैक ड्रोन कई तरह के लक्ष्यों को निशाना बना सकते हैं. ये दुश्मन के रडार इंस्टॉलेशन, एयर-डिफेंस सिस्टम, लॉजिस्टिक्स हब, कमांड सेंटर और अन्य अहम सैन्य संपत्तियों को तबाह करने में सक्षम होंगे.

वायुसेना खुद क्यों हो रही है इस प्रोजेक्ट में शामिल?

तमिलनाडु के सुलूर में प्रस्तावित सुविधा ड्रोन के विकास और उत्पादन के हर चरण में मदद करेगी. यहां एयरफ्रेम निर्माण, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, प्रोपल्शन टेस्टिंग, डेटा-लिंक विकास और पेलोड इंटीग्रेशन से जुड़े काम पूरे किए जाएंगे. यह प्रोजेक्ट टेस्टिंग, वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगा. इससे बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी. वायुसेना इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी गंभीर है इसकी अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एयर फोर्स के 50 कर्मियों को ड्रोन डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल तैनाती से जुड़ी खास ट्रेनिंग दी जाएगी. इस प्रोग्राम का मकसद यह पक्का करना है कि IAF भविष्य में यहां विकसित किए गए ड्रोन्स को अपग्रेड कर सके और इससे जुड़े दूसरे सिस्टम विकसित कर सके.