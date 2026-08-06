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भारत

भारतीय वायु सेना को मार्च 2027 तक मिलेंगे 25 तेजस Mk1A, किए गए नए अपग्रेड, जानिए कितनी बढ़ गई ताकत

HAL मार्च 2027 तक 25 तेजस एमके1ए की आपूर्ति का लक्ष्य लेकर चल रहा है. वायुसेना को उम्मीद है कि सभी 180 विमानों की डिलीवरी 2032 तक पूरी हो जाएगी.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 06, 2026, 07:58 PM IST

भारतीय वायु सेना को मार्च 2027 तक मिलेंगे 25 तेजस Mk1A, किए गए नए अपग्रेड, जानिए कितनी बढ़ गई ताकत

तेजस एमके1ए में कई स्वदेशी और उन्नत तकनीकें शामिल की गई हैं. (AI इमेज)

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  • मूल तेजस एमके1 का एक उन्नत और आधुनिक संस्करण है Mk1A
  • इसमें स्वदेशी रूप से विकसित 'अंगद' इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी है
  • Tejas Mk1A के शुरूआती स्क्वाड्रन पाकिस्तान सीमा के पास तैनात किए जाएंगे


Tejas Mk1A Delivery: भारतीय वायु सेना का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड मार्च 2027 तक एयरफोर्स को 25 तेजस Mk1A लड़ाकू विमान सौंपने की तैयारी कर रहा है. इन विमानों की डिलीवरी इंजन की सप्लाई को लेकर आ रही रुकावटों के कारण लंबे समय से अटकी हुई है. हालांकि इस दौरान HAL ने विमान के एयरफ्रेम का निर्माण नहीं रोका. इसलिए सप्लाई चेन के फिर से ट्रैक पर आते ही वायुसेना को तेजस एमके1-ए जेट के पहले की आपूर्ति हो जाएगी.

तेजस एमके1-ए क्यों खास है?

तेजस Mk1A को पूरी तरह से देश में ही डिजाइन और विकसित किया गया है. यह मूल तेजस एमके1 का एक उन्नत और आधुनिक संस्करण है. Tejas Mk1A एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसकी जरूरत वायुसेना को लंबे समय से थी. ये विमान रिटायर हो चुके मिग-21 बेड़े और पुराने हो रहे जगुआर, मिराज और मिग-29 फ्लीट की जगह लेंगे.

तेजस एमके1ए में कई स्वदेशी और उन्नत तकनीकें शामिल की गई हैं. इसका सबसे खास हथियार अस्त्र-एमके 1 एयर-टू-एयर मिसाइल होगी. ये विमान नई पीढ़ी की ब्रह्मोस -एनजी क्रूज मिसाइलें दागने में भी सक्षम होगा. इस विमान के कुछ शुरूआती स्क्वाड्रन पाकिस्तान सीमा के पास तैनात किए जाएंगे. Tejas Mk1A में AESA रडार लगाया गया है, जो लंबी दूरी तक दुश्मन के विमानों का पता लगा सकता है. इसमें ASRAAM एडवांस्ड शॉर्ट-रेंज एयर-टू-एयर मिसाइल का भी  इंटीग्रेशन किया गया है. 

इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में भी सक्षम

तेजस एमके1ए नए जमाने के युद्ध के लिए भी तैयार है. इसमें स्वदेशी रूप से विकसित 'अंगद' इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट शामिल है. यह दुश्मन के रडार जैमिंग और मिसाइल खतरों से फाइटर जेट की सुरक्षा करता है. वायुसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा तेजस गाइडेड बम भी दाग सकता है. इसमें हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता भी है जिससे इसकी कॉम्बैट रेंज और मिशन का समय बढ़ता है. पिछले वर्जन की तुलना में इस लड़ाकू विमान की डिजाइन में हल्के बदलाव किए गए हैं ताकि रखरखाव में आसानी हो.

वायुसेना को कितने तेजस एमके1ए मिलेंगे?

भारतीय वायुसेना कुल 180 तेजस एमके1ए  लड़ाकू विमान खरीद रही है. अब HAL की कुल तेजस बनाने की क्षमता सालाना 24 एयरक्राफ्ट हो गई है. 2028 फाइनेंशियल ईयर तक इसे सालाना 30 तक बढ़ाने की योजना है. इन विमानों में अमेरिकी कंपनी GE एयरोस्पेस के F404-IN20 इंजन लगाए जा रहे हैं. सप्लाई चेन से जुड़ी दिक्कतें अब सुलझ गई हैं और 2026 के आखिर तक 20 से 22 इंजन देने का वादा किया गया है. वायुसेना को उम्मीद है कि सभी 180 विमानों की डिलीवरी 2032 तक पूरी हो जाएगी. 

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