बड़ी संख्या में 'आकाश-NG इंटरसेप्टर' खरीदेगी भारतीय वायु सेना, जानिए क्या है इसकी अहमियत और खासियत

पुरानी आकाश मिसाइल का वजन करीब 700 किलोग्राम था. नई आकाश-एनजी का वजन घटकर केवल 350 किलोग्राम के आसपास रह गया है. पुराने संस्करणों की तुलना में 'आकाश-एनजी' अत्यधिक तेज और फुर्तीली हो गई है.

Akash-NG Air Defence System: हवाई सीमा की सुरक्षा के लिए भारतीय वायु सेना स्वदेशी 'सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल' के भंडार को बढ़ाने की योजना पर रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रही है. देश के एयर-डिफेंस नेटवर्क को मज़बूत करने के लिए नई पीढ़ी के 'आकाश-NG इंटरसेप्टर' की बड़े पैमाने पर खरीद पर विचार किया जा रहा है. इतने बड़े पैमाने पर खरीद ये सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है कि सशस्त्र बलों के पास लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई में एयर-टू-सरफेस मिसाइल की कमी न आए.

क्या है आकाश-NG की खासियत?

Akash-NG मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है. Akash-NG मिसाइल अपने पुराने वर्ज़न की तुलना में ज्यादा ताकतवर है. नई मिसाइल को डुअल-पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से पावर मिलती है. आकाश-एनजी हल्की भी है और इसका वज़ॉन लगभग 350 किलोग्राम है. पुराने वर्जन का वजन 700 किलोग्राम था.

आकाश एनजी स्वदेशी एक्टिव रेडियो फ़्रीक्वेंसी (RF) सीकर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर-काउंटरमेज़र्स (ECCM) से लैस है. DRDO ने इसकी रेंज बढ़ाकर 70 किलोमीटर तक कर दी है. कैनिस्टराइज़्ड Akash-NG को तेजी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है. ये दुश्मन के फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है.

लेयर्ड एयर डिफेंस का अहम हिस्सा

भारत अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बहु-स्तरीय सुरक्षा ग्रिड तैयार कर रहा है. इसमें लंबी दूरी के लिए S-400 (सुदर्शन) सिस्टम तैनात हैं, जबकि मध्यम से कम दूरी के खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी प्रणालियों की जरूरत है. Akash-NG सिस्टम S-400 के साथ मिलकर काम करेगा.

S-400 जैसी लंबी दूरी की प्रणालियों के इंटरसेप्टर काफी महंगे होते हैं. यदि हर छोटे-मोटे या मध्यम खतरे पर उनका इस्तेमाल किया जाए, तो वे बहुत जल्दी खत्म हो सकते हैं. Akash-NG मध्यम दूरी के हवाई खतरों (जैसे ड्रोन, क्रूज़ मिसाइलें और विमान) को नष्ट करके S-400 से दबाव कम करेगा. डीआरडीओ द्वारा विकसित नई पीढ़ी की यह सरफेस टू एयर मिसाइल कम रडार क्रॉस-सेक्शन वाले और तेजी से पैंतरे बदलने वाले लक्ष्यों को आसानी से नष्ट कर सकती है. आकाश-एनजी भारत के सामरिक और अग्रिम वायुसेना अड्डों, गोला-बारूद के भंडारों और कमांड सेंटरों की ढाल के रूप में काम करेगी.

हाल ही में प्रकाशित रक्षा विभाग की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय वायु सेना (IAF) ने जमीन से मार करने वाले मिसाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके एडवांस्ड स्टैंड-ऑफ हथियारों को मार गिराने की क्षमता का भी सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है. खास तौर पर आयोजित लाइव-फायर अभ्यास के दौरान, भारत के स्वदेशी 'आकाश' सिस्टम ने SPICE और HAMMER जैसे सटीक निशाना लगाने वाले हथियारों को सफलतापूर्वक ट्रैक किया और उन्हें बीच में ही रोककर नष्ट किया.

इस प्रदर्शन से साबित हो गया है कि आकाश डिफेंस सिस्टम असल युद्ध जैसी स्थितियों में स्मार्ट और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों को भी असरदार तरीके से बेअसर कर सकता है. आकाश एयर-डिफेंस सिस्टम को शुरू में एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन हाल के ट्रायल से छोटे, तेज रफ़्तार वाले स्टैंड-ऑफ हथियारों के खिलाफ भी इसकी असरदार क्षमता साबित हुई है. यही कारण है कि IAF का भरोसा इस काबिल सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम पर और भी ज्यादा बढ़ गया है.