Homeभारत

भारत

वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में हुआ क्रैश, हादसे में दो पायलट शहीद

भारतीय वायु सेना का Su-30 MKI क्रैश होने से उसमें सवार स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर का निधन हो गया. इससे सेना में शोक व्याप्त है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Mar 06, 2026, 10:12 AM IST

वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में हुआ क्रैश, हादसे में दो पायलट शहीद

Indian Air Force Plane Crash

भारतीय वायु सेना का Su-30 MKI फाइटर जेट क्रैश हो गया है. वायुसेना ने इसकी पुष्टी करते हुए बताया कि फाइटर जेट असम में मिला है. वहीं जेट प्लेन उड़ा रहे वायु सेना स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश दुरागकर का निधन हो गया. इस पर शोक व्यक्त करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

भारतीय वायु सेना के अधिकारियों ने कहा कि "भारतीय वायु सेना के सभी कर्मी शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं."भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक सुखोई सु-30एमकेआई लड़ाकू विमान, जो प्रशिक्षण अभियान पर था, गुरुवार रात असम के जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित कार्बी आंगलोंग जिले में दुर्घटनाग्रस्त पाया गया. वायु सेना ने बताया कि विमान ने असम के जोरहाट से शाम के समय उड़ान भरी थी. इसमें करीब रात 7 बजकर 42 मिनट पर रेडार से संपर्क खो दिया था. 

 

शुरू किया गया था सर्च ऑपरेशन

भारतीय वायु सेना ने दावा किया कि Su-30 MKI विमान के संपर्क टूटते ही उसकी तलाश शुरू कर दी गई थी. विमान ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम 7 बजकर 42 मिनट पर संपर्क हुआ था. संपर्क टूटते ही सर्च आॅपरेशन शुरू कर दिया गया था. Su-30MKI रूसी विमान निर्माता सुखोई द्वारा विकसित दो सीटों वाला लड़ाकू विमान है. भारतीय वायु सेना के बेड़े में 200 से ज्यादा Su-30MKI विमान मौजूद हैं.

जून 2024 में भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था सुखोई

बताया जा रहा है कि पूर्व में इसी तरह की एक घटना जून 2024 में हुई थी. यहां महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक सुखोई लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. एक अन्य सुखोई-30 जेट जनवरी 2023 में ग्वालियर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ था.

