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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

हेलीकॉप्टर दागेंगे मिसाइल, ट्रांसपोर्ट विमानों से लॉन्च होंगे ड्रोन...भारतीय वायु सेना का ये प्लान जानकर कांप जाएंगे दुश्मन

आमतौर पर सैनिकों, सामान और भारी मशीनों को लाने-ले जाने के काम में आने वाले भारी-भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब हमलावर भूमिका में भी दिखेंगे. ये बड़े एयरक्राफ्ट जल्द ही लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन के लिए हवा में लॉन्चपैड का काम कर सकते हैं.

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Shivendra Rai

Updated : Sep 03, 2026, 03:52 PM IST

हेलीकॉप्टर दागेंगे मिसाइल, ट्रांसपोर्ट विमानों से लॉन्च होंगे ड्रोन...भारतीय वायु सेना का ये प्लान जानकर कांप जाएंगे दुश्मन

भारत के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी अब हमला कर सकेंगे. (AI इमेज)

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  • वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को NLOS मिसाइलों से लैस करेगी
  • भारी ट्रांसपोर्ट विमानों को भी ड्रोन कैरियर बनाने की तैयारी
  • 500 किमी रेंज वाले ड्रोन लॉन्च कर पाएंगे परिवहन विमान

Indian Air Force: भारतीय वायुसेना कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे हवाई युद्ध के तौर तरीके हमेशा के लिए बदल जाएंगे. IAF अब हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों को स्ट्राइक प्लेटफार्म में बदलने के लिए इन्हें स्टैंड-ऑफ मिसाइल, ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशन से लैस करने पर विचार कर रही है. वायुसेना का प्लान पारंपरिक ट्रांसपोर्ट विमानों और हेलीकॉप्टर बेड़े को ताकतवर हमलावर फ्लीट में बदलने का है. आइये वायुसेना के इस प्लान के बारे में विस्तार से जानते हैं. 

हेलीकॉप्टरों के लिए नई पीढ़ी के हथियार

रक्षा मामलों का वेबसाइट डिफेंस डॉट इन के अनुसार, भारतीय वायुसेना अपने हेलीकॉप्टर बेड़े को हेलीकॉप्टरों के लिए खास तौर पर तैयार की गई नई पीढ़ी की 'नॉन-लाइन-ऑफ-साइट' गाइडेड मिसाइलों से लैस करने तैयारी कर रही है. ये मिसाइलें 50 से 60 किलोमीटर की दूरी से बख्तरबंद और सॉफ्ट, दोनों तरह के टारगेट को नष्ट करने में सक्षम हैं.

इन मिसाइलों में रीयल-टाइम वीडियो फीड होगी, जिससे क्रू सदस्य उड़ान के दौरान अपने लक्ष्य को अंतिम समय तक देख सकते हैं. जरूरत के अनुसार, लक्ष्य में बदलाव कर सकते हैं या हमला रद्द भी कर सकते हैं. वायुसेना हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए हवा में ही लॉन्च किए जाने वाले ड्रोन भी हासिल करना चाहती है जिनकी रेंज 80 किलोमीटर होगी और ये कम से कम 500 ग्राम का वारहेड ले जा सकेंगे. ये ड्रोन हवा से लॉन्च किए जाने पर दुश्मन पर नजर रखने और सटीक स्ट्राइक करने में सक्षम होंगे.

कार्गो विमानों के लिए है ये प्लान

भारतीय वायुसेना अपने कार्गो विमानों को 'फ्लाइंग लॉन्चपैड' में बदलने की योजना पर काम कर रही है. ये IAF की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. वायुसेना ने ऐसे ड्रोन्स के लिए RFI जारी किया है जिन्हें परिवहन विमानों से लॉन्च किया जा सके. भारी परिवहन विमानों से लॉन्च होने वाले ड्रोन ऐसे होंगे जिनकी रेंज कम से कम 500 किलोमीटर तक होगी और ये 30 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकेंगे. इनकी स्पीड 350 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. अगर ये योजना सफल होती है तो वायुसेना के बड़े कार्गो प्लेन भी लड़ाकू प्लेटफार्म में बदल जाएंगे और अपनी सीमा में सुरक्षित हवाई क्षेत्र में रहकर ही बड़ी संख्या में मानवरहित हथियारों को दाग सकेंगे.

एयरफोर्स की योजना के रणनीतिक मायने

भारतीय वायुसेना फिलहाल लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है. अगर टोही और सीमित स्ट्राइक अभियानों का भार हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट बेड़े पर डाला जाएगा तो  फाइटर जेट्स को अधिक महत्वपूर्ण मिशनों के लिए सुरक्षित रखा जा सकेगा. युद्ध के समय कार्गो प्लेन का काम सिर्फ सैनिकों और हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना नहीं होगा. आधुनिक युद्ध में हेलीकॉप्टरों के लिए भी दुश्मन की सीमा के नजदीक उड़ना खतरनाक है. अगर हेलीकॉप्टर 80 से 100 किमी रेंज वाली मिसाइलें दाग पाएंगे तो इससे भारतीय वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा हो जाएगा. 

ये भी पढ़िए- पाकिस्तान ने भी बनाया ईरान के शाहेद जैसा अटैक ड्रोन

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