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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Su-30MKI गिराएगा 500-किलो के देसी गाइडेड बम, एयरफोर्स और DRDO कर रहे ये खास तैयारी

सितंबर और अक्टूबर में होने वाले ट्रायल में ये परखा जाएगा कि बम एयरक्राफ्ट से कितनी आसानी से गिरता है और नेविगेशन सिस्टम की सटीकता कैसी है. इसके सफल ट्रायल से दूसरे देशों से महंगे इंपोर्ट में भी भारी कमी आएगी.

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Shivendra Rai

Updated : Aug 27, 2026, 03:39 PM IST

Su-30MKI गिराएगा 500-किलो के देसी गाइडेड बम, एयरफोर्स और DRDO कर रहे ये खास तैयारी

PGB-500 बम को पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है. (AI इमेज)

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  • PGB-500 को पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है
  • PGB-500 इनर्शियल नेविगेशन और GPS का इस्तेमाल करेगा
  • डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की आत्मनिर्भरता दिखाता है PGB-500 का विकास

इंडियन एयर फोर्स और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन सितंबर-अक्टूबर महीने में 500-किलोग्राम के प्रिसिजन-गाइडेड बम के परीक्षण की तैयारी रहे हैं. ये बम स्वदेशी हैं पूरी तरह से भारत में बनाए गए हैं. इस भारी-भरकम हथियार को Su-30MKI फाइटर जेट से ड्राप किया जाएगा. अपनी ऑपरेशनल तैयारियों को परखने के लिए वायुसेना ये परीक्षण राजस्थान में एयर फोर्स स्टेशन जोधपुर और जैसलमेर के पास चंदन फायरिंग रेंज में करने की योजना बना रही है. 

कितने ताकतवर हैं PGB-500 बम?

रक्षा मामलों की वेबसाइट डिफेंस डॉट इन के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में फ़्लाइट ट्रायल के दौरान टेक्निकल सपोर्ट के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस पर एक टेंडर जारी किया है. यह सपोर्ट पूरी तरह से आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार होगा. ARDE एक प्रमुख DRDO लैब है जो इस बम के डिजाइन का काम देख रही है.

देश में बनाए गए 500 किलोग्राम के प्रिसिजन-गाइडेड बम को संक्षेप में PGB-500 भी कहते हैं. ये स्मार्ट बम दुश्मन के मजबूत सैन्य बंकरों, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक बुनियादी ढांचों को नष्ट करने में सक्षम है. PGB-500 में सटीक नेविगेशन के लिए उन्नत GPS और इनरशियल नेविगेशन सिस्टम (INS) का उपयोग किया गया है. ये तब भी सटीक निशाना साध सकता है जब दुश्मन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तंत्र मजबूत कर रखा हो. 

PGB-500 एक भारी-भरकम बम है इसलिए इसे टेस्ट करने के लिए Su-30MKI का इस्तेमाल किया जाएगा. भारी पेलोड ले जाने की क्षमता के कारण Su-30MKI इस प्रकार के भारी हथियारों के लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म है. हालांकि इस बम को भविष्य में भारतीय वायुसेना के सभी लड़ाकू विमानों के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा. 

बता दें कि PGB-500 बम हाल ही में जैगुआर विमान से टेस्ट किए गए TARA सिस्टम से अलग है. TARA एक ऐड-ऑन किट है, जिसे बिना गाइड वाले साधारण बमों में लगाकर उन्हें लंबी दूरी का स्मार्ट बम बनाया जाता है. इसके उलट PGB-500 बम ARDE द्वारा डिजाइन किया गया एक समर्पित 500-किग्रा प्रेसिजन-गाइडेड बम है. 

देश में बने गाइडेड बमों का क्या महत्व है?

PGB-500 को पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है. इस तरह के स्मार्ट बमों का अपना कलेक्शन बढ़ाकर, भारतीय वायुसेना स्वदेशी हथियारों से दूर के टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की अपनी क्षमता को बढ़ा रही है. हाल ही में 'वायु शक्ति-2026' मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान इस क्षमता का प्रदर्शन भी किया गया था. 

अगर PGB-500 का परीक्षण सफल रहता है, तो इंडियन एयरफोर्स को अपने स्ट्राइक स्क्वाड्रन के लिए एक और ताकतवर, स्वदेशी हथियार मिल जाएगा. वायुसेना Su-30MKI विमानों से 1,000 किलोग्राम के 'गौरव' लॉन्ग-रेंज ग्लाइड बम को लॉन्च करने का परीक्षण भी कर चुकी है. 
 

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