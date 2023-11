अखिलेश यादव बोले, 'गुजरात के बजाय लखनऊ में होता मैच तो जीत जाती टीम इंडिया'

डीएनए हिंदी: समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर एक टिप्पणी की है. अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर वर्ल्ड कप का फाइनल गुजरात के बजाय लखनऊ के स्टेडियम में खेला गया होता तो लोगों का आशीर्वाद मिलता और टीम इंडिया जीत जाती. इससे पहले भी लखनऊ में हुए वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान अखिलेश यादव श्रेय लेते रहे हैं कि लखनऊ का स्टेडियम उनकी सरकार के दौरान बनवाया गया था.

वर्ल्ड कप फाइनल का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, 'ये 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है. फाइटर एयरक्राफ्ट ऊपर निकल रहे हैं साइकिल वालों को सलामी देते हुए जा रहे हैं. ये कहूंगा कि ये मैच गुजरात में हुआ इसकी जगह लखनऊ में हुआ होता तो टीम को आशीर्वाद बहुतों का मिलता, इकाना नाम है तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता. बीजेपी वालों से रहा नहीं गया तो उन्होंने इकाना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया. अगर वहां मैच होता तो भगवान के साथ-साथ अटल जी का भी आशीर्वाद मिलता और इंडिया जीत गई होती.'

#WATCH | Etawah, UP: Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav says, " The match (World Cup 2023 final) that took place in Gujarat, if it had happened in Lucknow, they (team India) would have got blessings of so many...if the match had happened there (Lucknow), team India would have… pic.twitter.com/ANRRB6XToG