India Sugar Export: अल नीनो और इथेनॉल की मार, भारत कई सालों तक रोक सकता है चीनी का निर्यात

अल नीनो के चलते मानसून में देरी और कम बारिश न गन्ने की फसल को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जिसका सीधा असर चीनी के निर्यात पर पड़ रहा है. गन्ने का कम उत्पादन और इथेनॉल की बढ़ती डिमांड चीनी के निर्यात पर दबाव की वजह बन रहे हैं.

.मानसून में देरी और कम बारिश के चलते किसानों ने बदली रणनीति

.गन्ने की घटती खेती चीनी के दबाव को बढ़ा रही है

.अल नीनो से लेकर इथेनॉल भी चीनी का निर्यात रोकने की वजह बन रहे हैं

.संकट बढ़ा तो आम लोगों पर भी पड़ेगा इसका असर

भारत उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र समेत 10 राज्य ऐसे हैं, जहां पर गन्ने की खेती काफी ज्यादा की जाती है. यही वजह भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक था, लेकिन आने वाले तीन सालों में​ भारत चीनी के निर्यात से दूर हो सकता है. इसकी मुख्य वजह मौसम का बदलाव है, जिसके चलते गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है. वहीं दूसरी तरफ इथेनॉल के लिए बढ़ती गन्ने की डिमांड चीनी के निर्यात पर दबाव बना रही है. इन दोनों दबावों के चलते लाखों टन चीनी विश्व बाजार से बाहर रहने की संभावना है. इसकी वजह से एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के आयातकों के लिए चीनी की आपूर्ति कम हो जाएगी. रॉयर्ट्स की मानें तो यह निर्यात सिर्फ एक या दो मौसम के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक हो सकती है.

चीनी की घरेलू डिमांड पर भी पड़ेगा प्रभाव

रॉयर्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया के सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देशों में शामिल भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां घरेलू जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन सकता है. मौसम की मार और इथेनॉल की बढ़ती मांग ने ऐसा समीकरण बना दिया है कि भारत अगले कई सालों तक वैश्विक बाजार में चीनी बेचने की स्थिति में नहीं दिख रहा. इसका असर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के करोड़ों उपभोक्ताओं और किसानों पर भी पड़ सकता है. वहीं देश में भी चीनी की दाम चढ़ सकते हैं.

मानसून में देरी और कम बारिश के चलते किसानों ने बदली रणनीति

इस बार सबसे बड़ी चिंता अल नीनो से जुड़ी है. मौसम विशेषज्ञों को मानना है कि कमजोर मानसून गन्ने की खेती को प्रभावित कर रही है. महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक और अन्य प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में कई किसान पहले ही अपनी खेती की योजनाओं पर विचार कर रहे हैं. मानसून में देरी और कम बारिश की वजह से गन्ने जैसी ज्यादा पानी मांगने वाली फसल का जोखिम बढ़ जाएगा. यही वजह है कि कुछ किसान अब गन्ने को छोड़कर सोयाबीन, दालों और अन्य कम पानी वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. अगर रुझान ऐसा ही बढ़ता है तो आने वाले सीजन में गन्ने का रकबा और उत्पादन दोनों घट सकते हैं.

इथेनॉल और चीनी में क्या होगी सरकार की प्राथमिकता

भारत लंबे समय से कच्चे तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है.इसके लिए पेट्रोल मिश्रित इथेनॉल 85 को सरकार ने मंजूरी दे दी है. ऐसे में इथेनॉल की डिमांड भी बढ़ना तय है. इथेनॉल के लिए बड़ी मात्रा में गन्ने का उपयोग हो रहा है. यानी जो गन्ना पहले चीनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, उसका बड़ा हिस्सा अब इथेनॉल उत्पादन की तरफ किया जा रहा है. आने वाले सालों में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ इथेनॉल की मांग और तेज होने की संभावना है. यहीं से एक नया सवाल खड़ा होता है, क्या भविष्य में गन्ने की प्राथमिकता चीनी नहीं बल्कि ईंधन बनेगा? उद्योग जगत के कई जानकार मानते हैं कि आने वाले समय में सरकारी नीतियां इथेनॉल को ज्यादा महत्व दे सकती हैं.

दुनिया के बाजार में भारत की कमी क्यों बड़ी खबर है

अब तक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक था. वैश्विक बाजार में भारत की मजबूत मौजूदगी कीमतों को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती थी. अब अगर भारत लंबे समय तक निर्यात नहीं करता, तो एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व के कई देशों को वैकल्पिक सप्लायर तलाशने पड़ सकते हैं. समस्या यह है कि ब्राजील और थाईलैंड जैसे बड़े उत्पादक देश भी मौसम संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. इसका प्रभाव चीनी के दामों पर पड़ेगा.

भारत को क्या चीनी आयात करनी पड़ सकती है

सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू यही है. रॉयर्ट्स की खबर की मानें तो फिलहाल चर्चा निर्यात रुकने की है, लेकिन उद्योग जगत के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मौसम लगातार खराब रहा और इथेनॉल की मांग तेजी से बढ़ती रही, तो कुछ वर्षों बाद भारत को खुद चीनी आयात करनी पड़ सकती है. यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को आत्मनिर्भर चीनी उत्पादक देश माना जाता है. वहीं पिछला रिकॉर्ड देखें तो जब भी भारत को बड़े पैमाने पर चीनी आयात करनी पड़ी, तब वैश्विक कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है.

आम लोगों पर क्या पड़ेगा इसका प्रभाव

वहीं आम लोगों की बात करे तो गन्ने की कम उपज से चीनी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है. इसी वजह से ​मिठाईयों से लेकर चीनी मिक्स पीनी की ड्रिंक्स पर महंगाई बढ़ जाएगी. त्योहारों के बीच चीनी की मांग बढ़ने पर बाजार में दबाव देखने को मिल सकता है. ये सभी चीजें सीधे रूप से आम आदमी को इफेक्ट करती हैं.

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