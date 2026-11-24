पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.6 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम का सबसे कम तापमान है. लेह में टेंपरेचर गिरकर -7.8°C, कारगिल में -6.5°C और नुब्रा घाटी में -5.9°C तक पहुंच गया.

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा और शोपियां में टेंपरेचर -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा (फोटो-Zee News)

राजस्थान का माउंट आबू सबसे ठंडा शहर

एमपी का भोपाल सबसे ठंडा, 12.4 डिग्री तापमान

यूपी के 15 शहरों में सुबह घना कोहरा छाया रहा

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में लगातार गिरते तापमान की वजह से ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है. सुबह और शाम के समय ठिठुरन बढ़ने लगी है. जम्मू-कश्मीर के 9 शहरों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया, जबकि हिमाचल प्रदेश लाहौल और स्पीति में -3 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रिकॉर्ड हुआ. दिल्ली में भी सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज हो गया.

जम्मू-कश्मीर में तापमान -4.6 तक गिरा

जम्मू-कश्मीर में मंगलवार (24 नवंबर) को सर्दी बढ़ गई और कई जगहों पर न्यूनतम तापमान गिर गया. पहलगाम में तापमान शून्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया. घाटी के कई इलाकों में सुबह-सुबह कोहरे की परत जमी हुई थी.अधिकारियों ने बताया श्रीनगर में मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जब तापमान -1.6 डिग्री तक गिर गया, जोकि सामान्य तापमान से 1.7 डिग्री कम है.

पहलगाम सबसे ठंडी जगह

पहलगाम में न्यूनतम तापमान -4.6 रिकॉर्ड किया गया, जो कि इस मौसम का सबसे कम तापमान है. इस जगह का इस्तेमाल अमरनाथ यात्रा के वार्षिक आयोजन के दौरान शिविर के रूप में होता है. इसके अलावा साउथ कश्मीर के काजीकुंड में न्यूनतम तापमान -2 डिग्री, शोपियां में -4.1 डिग्री और बारामूला के स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में 0.2 रिकॉर्ड किया गया.

उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में -1, कोकरनाग में 0 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ. विभाग के अनुसार, रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.

पहलगाम: -4.6°C

शोपियां: -4.1

अनंतनाग: -2.6°C

कोनिबल: -2.5°C

बडगाम: -2.3°C

काजीगुंड: -2.0°C

श्रीनगर: -1.6°C

कुपवाड़ा: -1°C

कोकेरनाग: -0.1°C

लेह में तापमान गिरकर -7.8 डिग्री पहुंचा

लद्दाख में सोमवार के दिन कड़ाके की ठंड जारी रही. लेह में तापमान गिरकर -7.8°C, कारगिल में -6.5°C और नुब्रा घाटी में -5.9°C तक पहुंच गया.

दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिरेगा: IMD

दिल्ली में सबसे कम तापमान 11.1 डिग्री सेल्सियस सफदरगंज में रिकॉर्ड हुआ. IMD के मुताबिक, आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में रात के समय ठंड का असर ज्यादा मजबूत होगा. 24 से 29 नवंबर के लिए जारी मौसम विभाग के पूर्वानुमान में हल्के कोहरे की संभावना भी जताई गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री रह सकता है.

हिमाचल का लाहौल स्पीति जिला सबसे ठंडा

हिमाचल प्रदेश में अगले तीन दिनों में कुछ जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 28 नवंबर तक मौसम ड्राई रहने का अनुमान है. IMD के मुताबिक, बिलासपुर, मंडी और हमीरपुर में कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर तक कम हो सकती है. मणि महेश का मिनिमम टेंपरेचर -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है. इस लेक का पानी बर्फ बन चुका है.

प्रदेश में सबसे कम तापमान लाहौल और स्पीति जिले के कुकुमसेरी में -3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि केलांग में -2 डिग्री सेल्यिस दर्ज हुआ, जबकि ताबो में न्यूनतम तापमान -1.3 डिग्री था. हालांकि सोलन, बिलासपुर, मंडी समेत दूसरे इलाकों में मौसम सामान्य रहा.

उत्तराखंड के बदरीनाथ में -11 डिग्री टेंपरेचर

उत्तराखंड में न्यूतनतम तापमान गंगोत्री में दर्ज हुआ. यहां -14 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर है. इसके बाद बदरीनाथ में -11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.

माउंट आबू में 3 डिग्री टेंपरेचर

राजस्थान का माउंट आबू सबसे ठंडा शहर था. यहां का तापमान गिरकर 3 डिग्री तक पहुंच गया. इसके अलावा फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.

बंगाल में 2-3 डिग्री तक गिरेगा तापमान

पश्चिम बंगाल में सर्दी फिर लौटने वाली है. यहां न्यूनतम तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. IMD के मुताबिक, 24 से 27 नवंबर के बीच तापमान में 3-4 डिग्री तक की गिरावट आएगी. ऐसा पश्चिमी जिलों में देखने को मिलेगा.

हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई जिलों में बारिश की आशंका

तेलंगाना में 25 से 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने की संभावना है. हैदराबाद, खम्माम, भद्राद्री-कोठागुडेम, सूर्यपेट, वानापर्थी, नागरकुरनूल और जोगुलम्बा गडवाल जिलों में बारिश हो सकती है. इसके बाद 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक बहुत कोल्ड वेव चलने की संभावना है.

तमिलनाडु के 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने मंगलवार (24 नवंबर) को तमिलनाडु के 9 जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया, इनमें कुड्डालोर, कावेरी डेल्टा, चेन्नई, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टू जिले शामिल हैं. पश्चिमी तमिलनाडु में नीलगिरी, कोयंबटूर, तिरुप्पुर और इरोड में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया.

25 नवंबर को तमिलनाडु के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट है. इन जिलों में बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली का कड़कना और तेज हवाएं भी चलेंगी.

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