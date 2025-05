भारत के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) से पाकिस्तान बुरी तरह से चरमरा गया है. भारत पर कायराना हमले की कोशिश भी भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दी है. इंडियन आर्मी के सटीक एयर स्ट्राइक के बाद अब वॉटर स्ट्राइक से पड़ोसी देश की बची-खुची हेकड़ी भी खत्म करने की तैयारी भारत ने कर ली है. जम्मू में चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के तीन गेट को खोल दिए हैं. सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद नई दिल्ली ने यह कदम उठाया है. इस बांध के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका गया था, लेकिन अब पीओके में बाढ़ जैसे हालाक बनना तय है. भारत के इस कदम के बाद से इस्लामाबाद की नींद उड़ना तय है. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ी हुई है.

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वॉटर स्ट्राइक से पाकिस्तान की नींद उड़ने वाली है. भारत सिंधु जल समझौता रद्द कर चुका है और अब डैम से कितना पानी छोड़ा जाएगा, इसका फैसला भी भारत के ऊपर है. भारी बारिश की वजह से रियासी के सलाल बांध के तीन गेट के साथ रामबन के बगलिहार डैम का भी गेट खोल दिया गया है. पानी छोड़े जाने पर पीओके और पाकिस्तान के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. आर्थिक मोर्चे पर जूझ रहे शहबाज शरीफ के लिए बाढ़ के हालात से निपटना बड़ी चुनौती साबित होने वाला है.

#WATCH | Jammu and Kashmir: Latest visuals from Reasi's Salal Dam built on Chenab River; 3 gates of the dam are seen open.



(Visuals shot at 4:45 pm today)