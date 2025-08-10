India US Trade Deal: भारत के विकास से परेशान हैं कुछ देश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डोनाल्ड ट्रंप पर साधा निशाना

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए ट्रंप पर कटाक्ष किया. कहा, कुछ देश भारत की तेज विकास दर से खुश नहीं हैं और निर्यातित भारतीय उत्पादों को महंगा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत रुकने वाला नहीं.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि दुनिया के कुछ ताकतवर देशों को भारत की तेज़ प्रगति रास नहीं आ रही है. बिना नाम लिए उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोग सोचते हैं, 'सबके मालिक तो हम हैं, फिर भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है?'

भारत के विकास की रफ्तार को कम करने की कोशिश में लगे हैं

राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ देश भारत के विकास की रफ्तार को कम करने की कोशिश में लगे हैं. उनका कहना था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे भारत में निर्मित उत्पाद दूसरे देशों में निर्यात के समय महंगे हो जाएं. इस रणनीति का उद्देश्य यही है कि वहां के उपभोक्ता भारतीय सामान कम खरीदें.

हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता

उन्होंने कहा, 'कई लोग भारत की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. वे इसे अच्छे से नहीं ले रहे हैं. कुछ लोग तो इस प्रयास में भी लगे हैं कि भारत में बनी चीजें उनके देशों में बनी वस्तुओं से ज्यादा महंगी हो जाएं, ताकि हमारी प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ जाए.' रक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि इन सभी कोशिशों के बावजूद भारत की विकास यात्रा अब किसी भी वैश्विक शक्ति के बस में नहीं है. रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि 'जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमें महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता.'

#WATCH Raisen, Madhya Pradesh: Defence Minister Rajnath Singh says, "There are some people who are not happy with the speed at which India is developing. They are not liking it. 'Sabke boss toh hum hain', how is India growing at such a fast pace? And many are trying that the… pic.twitter.com/kucYjXnNNX — ANI (@ANI) August 10, 2025

यह भी पढ़ें: 3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

घबराने के बजाय और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए

राजनाथ सिंह ने भारत की उपलब्धियों और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि भारत न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि तकनीक, उद्योग और निर्यात के क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. उनके अनुसार, भारतीयों की मेहनत, नवाचार और संकल्प ही आने वाले वर्षों में भारत को एक अग्रणी वैश्विक ताकत बनाएंगे. उन्होंने कहा कि यह समय भारत के आत्मविश्वास और एकजुटता का है, और हमें इन बाहरी दबावों से घबराने के बजाय और मजबूती से आगे बढ़ना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.